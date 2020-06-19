

Ünlü model Günay Museyava'nın yardımına hemşerisi yetişi

Son günlerde ünlü sanatçıları ve mankenleri hedef alan hackerlerın son kurbanı Azeri güzel Günay Musayeva oldu. Musayeva'nın çalınan hesabını ise hemşerisi sosyal medya uzmanı Nurettin Caferov yetişti.

İnternet hackerlarının dünya genelinde çok sayıda ünlü oyuncu, film yıldızı, manken ve şarkıcının sosyal medya hesaplarına düzenlediği saldırının son kurbanlarından biri de Günay Musayeva oldu. Oyuncu ve manken Günay Musayeva hacker kurbanı oldu.

Hacker'ların son hedefi olan Musayeva, sosyal medya hesabını kaptırdığı ortaya çıktı.

Akıllı telefonu hacklenen ünlü manken'in yardımına yakın arkadaşı olan hemşerisi Nurettin Ceferov yetişti. Azerbaycan'da ünlü bir sosyal medya uzmanı olan Caferova, kısa süre internet korsanların eline geçen yakın arkadaşı Musayeva'nın tüm hesaplarını geri aldı.

Sosyal medya hesaplarına yeniden kavuşan ünlü manken, konu hakkında "Öyle bir sıkıntı yaşadım. Geçti çok şükür. Yaklaşık 12 saat kadar hesaplarıma ulaşamadım. Sağolsun Azarbeycan'daki arkadaşımın yardımıyla hesaplarımı geri aldım" dedi.