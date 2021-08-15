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Ünlü tekerleyemeyi bilemeyen yarışmacıya tepki yağdı

ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, üniversiteli bir yarışmacının bir soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.

15 Ağustos 2021 Pazar 22:38
Ünlü tekerleyemeyi bilemeyen yarışmacıya tepki yağdı

Ünlü tekerleyemeyi bilemeyen yarışmacıya tepki yağdı

Halk arasında oldukça popüler bir tekerleme olan 'Sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?' sorusuna cevap veremeyen yarışmacıya sosyal medyadan tepki yağdı
Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden onur öğrencisi olarak mezun olan ve Japonya'da sadece dört kişinin kabul edildiği Osaka Üniversitesinde özel robotik yüksek lisans programına kabul edilen Özgür Ege Aydoğan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ikinci soruda elendi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, izleyiciler, bu kadar başarılı bir kariyeri olan yarışmacının çok basit bir soruyu bilememesini eleştirdi.

Yarışmacı Özgür Ege Aydoğan'ın ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster programında kendisine yöneltilen tekerleme karşısında zorlanması sosyal medyaya damga vurdu.

Aydoğan'a "'Sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?' şeklinde devam eden tekerlemenin başı nasıldır?" sorusu soruldu.

Doğru cevabı 'Şu yoğurdu' olması gereken soruya, 'Bu turşuyu' cevabını veren Aydoğan, yarışmadan elendi.

Anahtar Kelimeler:
TekerlemeKim Milyoner IsterAtvYarışma
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