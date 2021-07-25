Vibe'nin açılış gecesine katılacak | David Penn Türkiye'ye geliyor



Tasarımı ve mimarisiyle İstanbul gece hayatına farklı bir tarzla girmeye hazırlanan Vibe Fine renkli açılış törenine sahne olacak. Son yıllarda eğlence hayatının kalbi haline gelen Şişli Bomonti'de farklı mekanlar açılmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde adından sıkça söz ettirecek Vibe, 1 Ağustos'da kapılarını eğlence hayatına açıyor.

, dünyaca ünlü House müzik DJ'lerinden ve prodüktörlerinden biri olanile 'Merhaba' diyecek. Ayrıca,'un üstlendiği bu önemli gecenin açılışını dünyaca ünlügerçekleştirecek. Ayrıca'de her hafta Türk ve dünyaca ünlü yabancı DJ'ler sahne alarak eğlence hayatının nabzını tutacak. Tarzı ve mimari tasarımıyla şimdiden göz dolduran Vibe'nin eğlence sektöründe önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Dış tasarımında 90'yı yıllarda dijital oyunların 3D mekan görüntülerinin havasını estirenbu haliyle farklı kesimleri buluşturmayı hedefliyor.

David Penn kimdir?

Dünyanın en önemli müzik platformlarından olan Traxsource'un 2019'da yapmış olduğu en iyi 100 House müzik üreticileri listesinde ilk sırada yer alırken yine aynı dalda bu kez 2020'de dünyanın diğer önemli müzik platformu olan Beatport'ta ilk sıraya adını yazdırdı. House müzik tarzında yayınladığı parçalarıyla Defected Glitterbox Toolroom gibi en önemli House müzik plak şirketlerinin en önemli artistlerinden biridir.Ayrıca kendi plak şirketi olan Urbana Records'tan da yetenekli djlere ve prodüktörlere destek verip buradan da bazı şarkılarını yayınlamakta.