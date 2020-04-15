Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde finallere gidecek 6 takım belli oldu

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 9 haftalık Kış Mevsimi mücadelesi sona ererek lig aşaması tamamlandı. Mevsim finallerinde mücadele edecek 6 takım belli olurken, 1907 Fenerbahçe Espor lig aşamasını lider olarak tamamladı.

Zorlu geçen bir sezonun ardından Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mevsim finallerine kalmayı başaran 6 takım; 1907 Fenerbahçe Espor, Dark Passage, Papara SuperMassive, FastPay Wildcats, GALAKTICOS ve Team Aurora ekipleri oldu. 1907 Fenerbahçe Espor, tarihinde 3. defa lig aşamasını lider olarak tamamlarken, Dark Passage ise 2016 Yaz Mevsimi’nden sonra lig aşamasını ilk defa ilk 2’de tamamlamayı başardı. 1907 Fenerbahçe ve Dark Passage, mevsim finallerine direkt olarak yarı finalden başlayacak.

Tiebreak maçında gülen taraf Team Aurora oldu

Lig aşaması tamamlandığında Beşiktaş ve Team Aurora 7’şer galibiyetle 6. sırayı paylaşıyordu. Bu sebeple, mevsim finallerinde mücadele edecek son takımı belirlemek adına iki takım arasında tiebreak karşılaşması oynandı. Karşılaşmayı kazanan Team Aurora, mevsim finallerine katılmaya hak kazanırken Beşiktaş’ın mevsimi sona erdi.

VFŞL’de mevsim finalleri, çeyrek final maçlarıyla başlayacak. Çeyrek final maçlarının tarihleri ilerleyen günlerde ilan edilecek. VFŞL’de maçlar, çevrimiçi olarak oynanmaya devam edecek.