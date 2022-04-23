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Yakamoz S-245'e tepkiler dinmiyor

23 Nisan 2022 Cumartesi 09:34
Yakamoz S-245'e tepkiler dinmiyor

Yakamoz S-245'e tepkiler dinmiyor

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin başrollerini oynadığı 'Yakamoz S-245' dizisine sert eleştirilerde bulundu. Gürdeniz, "Dizi şanlı donanmamız ile denizaltıcılığımızı, Türk deniz subayını ve astsubayını küçük düşürüyor" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı ve Hakan Salınmış'ın başrollerde oynadığı, Netflix'in uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi 'Yakamoz S-245' ilk 7 bölümüyle seyirciyle buluştu. Kısa sürede Netflix'te en çok izlenen yapımlar arasına giren Yakamoz S-245'in konusu ise tartışmalara neden oldu.

“TÜRK DENİZ SUBAYINI KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR”

Dünyayı yıkıma götüren bir felaketten sonra, deniz biyoloğu Arman’ın, mürettebatıyla birlikte ölüm-kalım savaşı veren Yakamoz S-245 denizaltısına katılmasını anlatan diziye emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den tepki geldi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yakamoz S-245’i şu şekilde eleştirdi:

“Netflix Yakamoz S245 dizisi hakkındaki görüşlerim:

1- Bugüne kadar yüzlerce denizcilik filmi izledim. Bu kadar kötüsünü görmedim.

2- Dizi şanlı donanmamız ile denizaltıcılığımızı, Türk deniz subayını ve astsubayını küçük düşürüyor.

3- Bu film için Devletten izin alındı mı?”

"İZİN ALMANIZ GEREKİR"

Gürdeniz ardından bir paylaşım daha yaparak "Eğer Deniz Kuvvetlerimizin subay, astsubay üniformasını, sembollerini ve denizaltıcılık kültürünü bir filmde kullanıyorsanız devletin tekelinde olan bu kullanım için muhataplardan izin almanız gerekir. Film yapmak için neden izin alınmalı diyenlere duyurulur" ifadelerini kullandı.

YAKAMOZ S-245'İN KONUSU

Yakamoz S-245, gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken, deniz altına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri zorlu mücadeleyi konu alıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan felaketin sonucunda, Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) ve bilim ekibi insanlığı tehdit eden güneşten kaçabilmek için askeri bir deniz altına binmek zorunda kalır. Arman ve ekibi, bir yandan neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da içinde kapana kısıldıkları Yakamoz’un gerçek görevini sorgularlar. Bu durum Arman’ı onları denizaltında istemeyen askerlerle karşı karşıya getirir.

Dışarıda Güneş içeride ise birbirlerine güvenmeyen bu iki grup arasında büyük mücadele yaşanır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek midir?

Anahtar Kelimeler:
Yakamoz S245Netfilix
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