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Yener Gölbaşı ; Yeni Albüm Çıkarıyor

Yener Gölbaşı sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor bayramdan , yeni bir albüm çıkarmayı planlıyorum...

20 Nisan 2022 Çarşamba 22:33
Yener Gölbaşı ; Yeni Albüm Çıkarıyor

Yener Gölbaşı sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor bayramdan , yeni bir albüm çıkarmayı planlıyorum...

Yener Gölbaşı, yeni albüm çalışmalarına başladı. Genç müzisyen, yeni şarkısının klipi için Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Avrupa  ülkelerini gözüne kestirdi.

Yeni albümü için kampa giren YENER GÖLBAŞI, yaklaşık 8 kilo vererek yeni imajı ile dikkat çekti.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ‘’YENER GÖLBAŞI’, yeni şarkısında ’  çalışmalarda bulunan isimler sayesinde dikkatleri üzerimize çekeceğimizi ifade etti. Konuya dair yaptığı açıklamalarda ‘’YENER GÖLBAŞI’’, şu sözlere yer verdi: “Müzik gelişimi adına bazı durak noktalarının iyi analiz edilmesi gerekiyor. Herkese hitap edebilmek çok önemli yaz aylarında daha çok haraketli bir çalışma yapmak istediğin belirten ‘YENER GÖLBAŞI’ bunun yanına sıra bir de düet sürprizi olabileceğini söyledi. Özellikle yurt dışından dinleyicilerine özel bir düet gelebilir dedi. Yaptığı sarkıllar ile yaza damga vurmak istediğini belirtti.

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