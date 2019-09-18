Yeşilçam'ın tarihe geçen aşkları

Sinema salonlarında, yazlık sinemaların yıldızlar altında bol gazozlu, limonatalı günlerinde dillere destan aşklar toplumda geniş yankı uyandırdı. Kara sevdaya tutulmuş ünlü jönler, yakışıklı sinema oyuncusu aşkı uğruna zenginliğini, malını mülkünü, yalısını terk eden genç kızlar ve daha neler neler..

Hayatımızın neş'esi, hüznü olup çıkıvermişti beyaz perde. Günlerce haftalarca konuşulan filmlerler, yıldızların özel hayatları, kıyafetleri, çantaları, otomobilleri İstanbul, İzmir ve Adana sosyetesinin örnek aldığı zamanlardı.

Dönemin değer yargıları şimdiki kadar pek hoşgörülü değildi, filmlerde uzun öpüşme sahneleri, oyuncu eşler için bile boşanma sebebi sayıldığı yıllarda, afişlerde cürretkar pozlar pek makbul sayılmazdı. Aşk dedikodularını dönemin magazin basını çoğu zaman isim vermeden, filmlerin konularını söyleyerek yazar, okurlar bu gizemli haberlerden çıkarım yapmaya çalışırdı. Dönemin aşkları yeni çıkacak olan plakları, kasetleri, albümleri ya da son filmlerinin reklamını yapmak için değildi, kesinlikle değildi, bazıları gerçekten büyük aşktı.

Dönemin ünlü oyuncuları Sadri Alışık – Çolpan İlhan, Leyla Sayar – Muzaffer Tema, Neriman Köksal – Nevzat Pesen, Türkan Şoray – Rüçhan Adlı, Muhterem Nur – Müslüm Gürses, Belgin Doruk – Özdemir Birsel, ve Nebahat Çehre – Yılmaz Güney akıllarda kalan ünlü Yeşilçam aşkları olarak çoktan tarihe geçti.

FİLM İÇİNDE FİLM VAR

Yeşilçam'ın sosyal hayatımıza derin izler bırakan evlilik ve boşanma haberlerinde en çok yönetmenler ve genç güzel kadın oyuncuların evlilikleri ya da beraberlikleri konuşuldu. Örneğin, evli barklı ve üç çocuk babası olan ünlü film yapımcısı Nevzat Pesen, 1958’de yönettiği Kızımın Başına Gelenler filminde oynayan Neriman Köksal’a aşık oldu. Bu yasak aşk 1965’e kadar sürdü. Ancak Neriman Köksal, 'Konyakçı' filminde oynarken tanıdığı görüntü yönetmeni Feridun Kete ile yıldırım nikahıyla evlenirken Nevzat Pesen’in bundan haberi olmamıştı. Bir süre sonra Pesen Film Şirketi’nin iflasıyla daha da sarsılan Nevzat Pesen, Köksal’la ayrıldıktan sekiz yıl 1973'te Etiler’deki evinin beşinci katından kendisini boşluğa bırakarak hayatına son verdi..

Neriman Köksal-Muzaffer Tema

Belkide çoğu aşk filmine taş çıkartan olay ise Neriman Köksal, 1999’da hayata gözlerini yummadan hemen önce ortaya çıktı. Ünlü oyucu yüreğinde gizli kalan aşkın kahramanı olan erkeği son kez görmek için hastane odasına davet etti. Bu onun son arzusuydu. Köksal’ın aşkı, Anadolu Çocuğu ve Kimse Fatma Gibi Öpemez filmlerinde başrol oynadığı İzzet Günay’dı.

SON VEDA SON SAHNE

Ortada büyük bir sorun vardı, ölüm döşeğinde son nefesini vermek üzere olan Neriman Köksal'ın gizli aşkı İzzet, İpek hanımla evlidir. Yıllar çok çabuk geçmiştir. Sinemanın şuh kahkahalarıyla ünlü kadını, ölümle kalım arasında can çekişirken, takvimlerin 1999’u gösterdiği tarihte Çolpan İlhan, arkadaşı, dostu, meslektaşı Neriman’ı yatmakta olduğu Surp Agop Hastanesinde ziyaret etmiş, kendisine yardımcı olmak istemiştir. Neriman Köksal, Çolpan’a son isteğinin İzzet Günay’ı görmek olduğunu söylemesi üzerine Çolpan, durumu İzzet’in eşi İpek hanıma söyler, eşi ile hastaneye gelen İzzet Günay, Köksal’ın odasına girerek son dakikalarını yaşayan Neriman’ın saçlarını okşar. İşte acıklı bir film sahnesi gibi Köksal, birkaç saat sora hayata veda etmiştir.

VE YASAK AŞKLAR

Bazı yasak aşklar, bugün bile utanç verici olarak kabul edilen görüntüler polisin yaptığı baskınla ortaya çıkıyordu...

Yeşilçam’ın ilk yasak aşk skandallarından biri Şişli Topağacı’ndaki ünlü Hürriyet Apartmanı’na düzenlenen polis baskınında ünlü yönetmen Halit Refiğ, kendi filmlerinde rol verdği Yılmaz Duru'nun eşi Nilüfer Aydan ile basıldı. Baskın öncesi polise şikayet ve ihbarda bulunan yine Yılmaz Duru, olmuştu. Nikahlı eşi Nilüfer Aydan ile yönetmen Halit Refiğ'in basılmasının ardından magazin dergileri haftalarca bu olayı yazdı. İşin en tuhaf yanı ise Nilüfer Aydan'ın, Halit Refiğ'in son filmi Yasak Aşk'ta rol almasıydı. Olay sonrası Yılmaz Duru boşandı, Halit Refiğ de Nilüfer Aydan’la evlendi."



Sadri Alışık ve Çolpan İlhan, Yeşilçam’ın en uzun ömürlü aşklarından biri olarak bilinen bu beraberlik “Yalnızlar rıhtımı” adlı filmi çevirirlerken filizlenen beraberlik, daha sonra nikâh dairesinde sonuçlanmıştır.

Çolpan İlhan’ın abisi Atilla İlhan’ın onayı ile Sadri Alışık’la hayatını birleştiren Çolpan İlhan, sokağın bütün entrikalarına, söylenti ve dedikodularına rağmen beraberliklerini bir erkek evlat dünyaya getirerek sürdürmüş nadir çiftlerden biridir.

İlk önce Sadri Alışık, daha sonra Çolpan İlhan, bu hayata veda ederken arkalarında bıraktıkları tek evlatları Kerem Alışık, bugün baba ve anneden gelen başarı grafiğini yine başarı ile sürdürmektedir.