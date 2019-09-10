Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Süleyman Turan hayatını kaybetti

Yeşilçam efsane isimlerinden birini daha kaybetti.Sinema sanatçısı Süleyman Turan'ın Kadıköy'deki evinden 2 gün boyunca dışarıya çıkmadığını fark eden komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, Turan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Turan'ın en az 48 saat önce yaşamını yitirdiği değerlendiren emniyet güçleri kesin ölüm nedeninin bulunması için cesedi adli tıp kurumuna kaldırdı.

Süleyman Turan’ın kapında biriken gazeteleri ve postaları almadığını gören komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Sabah saatlerinde binaya gelen polis, çilingir yardımıyla eve girdi ve Turan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede Turan’ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. En az 48 saat önce yaşamını yitirdiği değerlendiren Turan’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için adli tıp kurumuna gönderildi.Turan’ın cenaze töreninin adli tıptaki işlemlere bağlı olduğu öğrenildi.

(Sözcü)