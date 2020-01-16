Yıldız Tilbe 'Yavaş Yavaş' için stüdyoya girdi
Halk müziğin usta ismi Mazlum Çimen, anılarımıza sinmiş şarkılarını bir araya getirdiği proje albümünün hazırlığına devam ediyor.
Çimen’in şubat ayında çıkacak eşsiz seslerin ve yorumcuların katıldığı proje albümünde Yıldız Tilbe, “Yavaş Yavaş” adlı eseri seslendirdi. Şarkının merakla beklenen görüntüleri de paylaşıldı.
Mazlum Çimen’in 1994 yılında Çimen Türküleri albümünde yer verdiği, sözleri Meluli’ye bestesi Nesimi Çimen’e ait olan “Yavaş Yavaş” Mazlum Çimen’in babası Nesimi Çimen tarafından can buldu.