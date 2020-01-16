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Yıldız Tilbe 'Yavaş Yavaş' için stüdyoya girdi

Mazlum Çimen’in şubat ayında çıkacak eşsiz seslerin ve yorumcuların katıldığı proje albümünde Yıldız Tilbe, “Yavaş Yavaş” adlı eseri seslendirdi. Şarkının merakla beklenen görüntüleri de paylaşıldı.

16 Ocak 2020 Perşembe 11:03
Yıldız Tilbe 'Yavaş Yavaş' için stüdyoya girdi

Yıldız Tilbe 'Yavaş Yavaş' için stüdyoya girdi


Halk müziğin usta ismi Mazlum Çimen, anılarımıza sinmiş şarkılarını bir araya getirdiği proje albümünün hazırlığına devam ediyor.

Çimen’in şubat ayında çıkacak eşsiz seslerin ve yorumcuların katıldığı proje albümünde Yıldız Tilbe, “Yavaş Yavaş” adlı eseri seslendirdi. Şarkının merakla beklenen görüntüleri de paylaşıldı.

Mazlum Çimen’in 1994 yılında Çimen Türküleri albümünde yer verdiği, sözleri Meluli’ye bestesi Nesimi Çimen’e ait olan “Yavaş Yavaş” Mazlum Çimen’in babası Nesimi Çimen tarafından can buldu.

Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
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