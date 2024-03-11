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Yonca Lodi | Sektörde canımı yakanlar oldu

Magazin dünyasında ses getiren röportajlara imza atan Yasemin İlan, Akşam gazetesinde bu kez ünlü şarkıcı Yonca Lodi'yi ağırladı. Yonca Lodi "Sektörde canımı çok yakan oldu, ilahi adalet onlara hak ettiği cevabı verecek" dedi.

11 Mart 2024 Pazartesi 21:29
Yonca Lodi | Sektörde canımı yakanlar oldu






Yonca Lodi | İnsanları güldürmek istiyorum


Şöhretinin ilk yıllarında oyunculuk teklifleri aldığını ama kabul etmediğini söyleyen Yonca Lodi “O zamanlar sadece müzikle ilerlememin doğru olacağını düşündüm. Aslında balıklama atlamam gerekiyormuş” dedi. Ünlü şarkıcı “Bir gün dizi ya da filmde oynarsam ters köşe yapıp komedide yer almak insanları güldürmek isterim” diye de ekledi.  


 
Emanet, Mühür, Sana Bir Şey Olmasın, Düştüysek Kalkarız, Beşinci Mevsim gibi bir çok hit şarkıya imza atan romantik şarkıların güçlü sesi Yonca Lodi, Akşam Gazetesi’nden Yasemin İlan’a özel açıklamalar yaptı. Zamanında oyunculuk teklifleri aldığını ama o zaman kariyer planlamasını sadece müzik olarak düşündüğü için kabul etmediğini dile getiren Yonca Lodi şunları söyledi: “O zamanlar sadece müzikle ilerlememin doğru olacağını düşündüm. Aslında balıklama atlamam gerekiyormuş. Meşhur şarkım ‘Sana bir şey olmasın’ adı altında bir dizi senaryosu yazıldı, bana geldi. Onu bile kabul etmedim. Konservatuvar okuduğum için uzak olduğum bir sektör değil, zaten yıllarca dizilere çok fazla şarkı yaptım. Oynarsam ters köşe yapıp komedide yer almak insanları güldüren bir rol canlandırmak isterim.” 

SAFİYE AYLA’NIN ROLÜ BENİM OLABİLİR

“Merhum sanatçıların biyografi niteliğinde filmleri çekiliyor, müzikler çok ön planda oluyor. Siz kimi canlandırmak istersiniz” şeklindeki soru üzerine Yonca Lodi, “Hiç düşünmedim ama ilk aklıma gelen isim Safiye Ayla oldu. Sahneye çıkan ilk kadın solistimiz Safiye Ayla’nın bir filmi çekilse seve seve canlandırabilirim. Gerçekten iyi bir şarkıcının gençliğini canlandırmak isterim” dedi.

SEKTÖRDE CANIMI YAKANLAR OLDU

Magazinden uzak yaşamayı sevdiğini söyleyen Yonca Lodi, ‘Müzik sektöründe canınızı yakanlar oldu mu?’ sorusuna karşılık ‘Tabi ki oldu, alınmış işlerimi iptal ettirenler çıktı ama hepsini Allah’a havale ettim. Bende keşkeler ya da neden oldular yoktur. İlahi adalet onların hak ettiği cevabı verecektir’ dedi. 

DJ MERT AYDIN İLE ÖMÜRLÜK ŞARKI YAPTIK

DJ Mert Aydın’la birlikte güzel bir projeye imza attıklarını ‘Hepsi Sen’ şarkısının sözleri Murat Güneş’e ait olduğunu anlatan Yonca Lodi “Bu şarkıyı benim söylediğimi hayal ederek yazmış Murat Güneş, fakat hikayesi benden uyarlanmadı. Yani ihanete uğramadım ama benim yaşamam şart değil ki etrafımızda görüyoruz böyle olaylar, bir çok kişinin ortak sorunu” dedi. DJ Mert Aydın ile ilk projeleri olduğunu söyleyen Yonca Lodi “Mert Aydın bu şarkıya çok emek verdi, çok titizlendi ve ortaya içime sinen bir iş çıktı. Mert ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepsi Sen şarkımız radyolarda sıkça çalıyor, denk geldiğimde çok mutlu oluyorum. Dinleyicilerden çok güzel geri dönüşler var, bence bu da diğer şarkılarım gibi klasikler arasına girecek, modası geçmeyecek bir eser oldu” dedi. 
 

Son Güncelleme: 11.03.2024 21:42
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EmanetMühürSana Bir Şey OlmasınDüştüysek KalkarızBeşinci Mevsim
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