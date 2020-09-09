Youtebe kanalı kuran Soner Arıca alışverişe çıktı
Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu ünlü sanatçı Soner Arıca, kurduğu youtube kanalında kullanacağı aksesuarlar için alışveriş yaptı.
Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, YouTube kanalı için alışverişe çıktı. Önceki gün City's Nişantaşı mağazaları dolaşan Arıca,"Kanalım için alışverişe çıktım. Bazı eksiklerimi tamamlamak istedim." dedi. Ünlü şarkıcı, yapacağı müzik çalışmalarını YouTube kanalı aracılığıyla müzikseverlerle buluşturmayı planladığını söyledi.