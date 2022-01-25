Zenfira, İstanbul Aşkını Şarkılara döktü
“İstanbul” isimli şarkının usta yorumcusu Zenfira İbrahimova, aranjörlüğünü yine başarılı müzik adamı Mustafa Arapoğlu üstlendi.
Söz ve müziği Fuad İbrahimov imzası taşıyan “İstanbul” isimli şarkıyı bu şehre olan hayranlığı dolayısıyla özel olarak yazdırdığını dile getiren Zenfira İbrahimova, herkes sevdiğine şarkılarla seslenir aşkı en güzel melodiler anlatır bende İstanbul’a aşkımı böyle dile getirdim vurgusunu yaptı. Azerbaycan’da 3 albüm ve 40 tekli şarkı yayınlayan Zenfira İbrahimova, 41. teklim “İstanbul” dillerden düşmeyecek iddiasında bulundu.