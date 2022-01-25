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Zenfira, İstanbul Aşkını Şarkılara döktü

Azerbaycan’ın ünlü yorumcusu Zenfira İbrahimova, İstanbul’a olan aşkını melodilerle süsleyerek yorumladı ve birde klip çekti.

25 Ocak 2022 Salı 11:59
Zenfira, İstanbul Aşkını Şarkılara döktü

Zenfira, İstanbul Aşkını Şarkılara döktü

İstanbul” isimli şarkının usta yorumcusu Zenfira İbrahimova, aranjörlüğünü yine başarılı müzik adamı Mustafa Arapoğlu üstlendi.

Ülkesi Azerbaycan'ıın güçlü yorumcusu son dönemde adını ve Türkiye’de geniş kitlelere duyuran Zenfira İbrahimova, Hamdi Bor yönetmenliğinde birde klip çekti. Başarılı yönetmen klip hakkında İstanbul’un küçük bir belgeseli oldu, Zenfira İbrahimova hanımın sevdiği ve keyif aldığı mekanlar olan Eminönü, Galata köprüsü, Galata kulesi, Mısır çarşısı, Ortaköy gibi çok mekanlı bir çalışma gerçekleştirdik ifadesinde bulundu. İlk olarak Türkiye’de yayına girecek olan klip çalışması sonrasında Azerbaycan, Rusya,Arap ve balkan ülkelerinde yayınlanacak.

Söz ve müziği Fuad İbrahimov imzası taşıyan “İstanbul” isimli şarkıyı bu şehre olan hayranlığı dolayısıyla özel olarak yazdırdığını dile getiren Zenfira İbrahimova, herkes sevdiğine şarkılarla seslenir aşkı en güzel melodiler anlatır bende İstanbul’a aşkımı böyle dile getirdim vurgusunu yaptı. Azerbaycan’da 3 albüm ve 40 tekli şarkı yayınlayan Zenfira İbrahimova, 41. teklim “İstanbul” dillerden düşmeyecek iddiasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Zenfira
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