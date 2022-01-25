Zenfira, İstanbul Aşkını Şarkılara döktü

“İstanbul” isimli şarkının usta yorumcusu Zenfira İbrahimova, aranjörlüğünü yine başarılı müzik adamı Mustafa Arapoğlu üstlendi.

Ülkesi'ıın güçlü yorumcusu son dönemde adını ve’de geniş kitlelere duyuranyönetmenliğinde birde klip çekti. Başarılı yönetmen klip hakkında İstanbul’un küçük bir belgeseli oldu, Zenfira İbrahimova hanımın sevdiği ve keyif aldığı mekanlar olangibi çok mekanlı bir çalışma gerçekleştirdik ifadesinde bulundu. İlk olarak Türkiye’de yayına girecek olan klip çalışması sonrasında Azerbaycan, Rusya,Arap ve balkan ülkelerinde yayınlanacak.

Söz ve müziği Fuad İbrahimov imzası taşıyan “İstanbul” isimli şarkıyı bu şehre olan hayranlığı dolayısıyla özel olarak yazdırdığını dile getiren Zenfira İbrahimova, herkes sevdiğine şarkılarla seslenir aşkı en güzel melodiler anlatır bende İstanbul’a aşkımı böyle dile getirdim vurgusunu yaptı. Azerbaycan’da 3 albüm ve 40 tekli şarkı yayınlayan Zenfira İbrahimova, 41. teklim “İstanbul” dillerden düşmeyecek iddiasında bulundu.