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Zerrin Özer, hastanelik oldu

Sanatçı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Zerrin Özer, hastanelik oldu

Sanatçı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:14
Zerrin Özer, hastanelik oldu

Zerrin Özer, hastanelik oldu

   Sanatçı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı.Nikah masasına oturduğu kişinin 3 gün sonra dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendikten sonra boşanma kararı alan sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastaneye kaldırıldığını belirti.Sanatçı Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğün fotoğraflarının basına yayılmasıyla birçok isim, Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çıkan iddiaların ardından Özer, boşanmaya Murat Akıncı ile boşanmaya karar verdi. Yaşanan buhran dolu günleri atlatmaya çalışan Zerrin Özer, şimdi de hastanelik oldu.

   Zerrin Özer, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastanelik olduğunu ve takipçilerinin duasına ihtiyac duyduğunu belirtti. İşte Özer’in o paylaşımı; Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil.1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım,ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz.inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım .Sizler benim her şeyimsiniz .Var olun daima…”

(Sözcü)

Son Güncelleme: 05.10.2019 12:23
Anahtar Kelimeler:
Zerrin Özer
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