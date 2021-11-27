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Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı | Midesi yıkandı

Türk pop müziğinin ünlü sesi Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 22:59
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı | Midesi yıkandı

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı | Midesi yıkandı

Türk pop müziğinin ünlü sesi Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu 64 yaşındaki Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının menajeri Haluk Şentürk'ün de Zerrin Özer'e ulaşamayıp hastaneye gittiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde köpeği ‘Hurma’nın ölümüyle sarsılan sanatçının, köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi. Özer’e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.

Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özer’in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.


 

Anahtar Kelimeler:
Zerrin Özer
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