Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı | Midesi yıkandı
Türk pop müziğinin ünlü sesi Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.
Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu 64 yaşındaki Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının menajeri Haluk Şentürk'ün de Zerrin Özer'e ulaşamayıp hastaneye gittiği öğrenildi.
Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özer’in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.