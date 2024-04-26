Zerrin Özer | Yeni rekor için geliyorum
Şarkı sözleri, ve sesiyle milyonların kalbinde taht kuran Türk Pop Müziği'nin efsa ismi Zerrin Özer geçirdiği rahatsızlığın ardından yeni şarkılarıyla geri dönüyor.
Şarkısıyla tüm dijital platformlarda rekor kıran Zerrin Özer, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan ‘Ne Halin Varsa Gör’ isimli yeni şarkısını Grand Müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturdu.
Hastane sürecinin ardından iyileşir iyileşmez kamera karşısına geçen Zerrin Özer, prodüktörlüğünü Hayrettin Güneş’in üstlendiği, Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klibinin ardından şarkısıyla birlikte yeni bir rekor kırmaya geldiğini söyledi.