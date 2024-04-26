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Zerrin Özer | Yeni rekor için geliyorum

Türk Pop Müziğinin efsanesi Zerrin Özer uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bir dönem gençlerin aşkını şarkılarıyla anlattığı Zerrin Özer yeni şarkısıyla oldukça iddialı.

26 Nisan 2024 Cuma 08:28
Zerrin Özer | Yeni rekor için geliyorum






Zerrin Özer | Yeni rekor için geliyorum



Şarkı sözleri, ve sesiyle milyonların kalbinde taht kuran Türk Pop Müziği'nin efsa ismi Zerrin Özer geçirdiği rahatsızlığın ardından yeni şarkılarıyla geri dönüyor.


Şarkısıyla tüm dijital platformlarda rekor kıran Zerrin Özer, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan ‘Ne Halin Varsa Gör’ isimli yeni şarkısını Grand Müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturdu.

Hastane sürecinin ardından iyileşir iyileşmez kamera karşısına geçen Zerrin Özer, prodüktörlüğünü Hayrettin Güneş’in üstlendiği, Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klibinin ardından şarkısıyla birlikte yeni bir rekor kırmaya geldiğini söyledi.

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Zerrin Özer
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