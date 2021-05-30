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Aerius Nedir, Nasıl Kullanılır? Aerius Yan Etkileri

Hapşırık, gözlerde sulanla ve kaşınma ile burun akıntısı ile kendini gösteren alerjik rahatsızlıklara karşı Aerius önemli bir ilaç olarak biliniyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 23:09
Aerius Nedir, Nasıl Kullanılır? Aerius Yan Etkileri

Aerius Nedir, Nasıl Kullanılır? Aerius Yan Etkileri

Göz sulanması ve gözde kuruluk, burun akıntısı, kaşıntı ve tüm alerji semptomları için kullanılan ilaçlardan biri olan Aerius nedir, nasıl kullanılır? Sorusunun yanı sıra Aerius yan etkileri ve daha fazlası yazımızın devamındadır.

Aerius Nedir?

Alerjik reaksiyonların etkilerinin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması amacıyla kullanılan bir ilaçtır.

Özellikle hapşırık, gözlerde kaşınma ve sulanma, burun akıntısı gibi farklı alerjik semptomlara karşı kullanılan ilacın, şurup, ağızda dağılan ve normal tablet şeklinde üç farklı çeşidi bulunmaktadır.

Aerius Nasıl Kullanılır?

İlacın kullanımı normal tabletler için, çiğnenmeden bir bardak su ile olmalıdır. Ağızda eriyen çeşidinde ise su ile kullanmaya gerek kalmayıp, tablet ağza konulduktan kısa süre sonra erimekte ve ardından yutulmaktadır.

Normal tabletlerin veya ağızda hemen eriyen tabletlerin, 12 yaşından küçüklere verilmesi uygun değildir. 6 aydan küçük çocuklara şurup verilmemeli, 1 yaşın altındakilere ise ağızdan alınan çözeltiler verilmemelidir.

Emziren Veya Hamile Kadınlarda Kullanımı

Hamile olan veya emziren kadınların, bu durumlarını doktorlarına bildirmeleri gerekir. Hamile ve emziren kadınlarda farklı semptomların ilaç nedeniyle ortaya çıkabilme ihtimali dikkate alınmalıdır. Emziren kadınlarda, ilacın etken maddesinin anne sütüne karışma riski vardır. Bu yüzden rahatsızlığınızın durumuna göre doktorunuz farklı bir ilaç ve yol haritası önerisi sunabilir.

Şayet ilacın kullanıldığı dönemde hamile kalındığının farkına varılırsa, vakit kaybetmeden hamile olduğunuzu doktorunuza bildirerek tavsiye almanız gerekir. aksi halde ilacın gebelik üzerindeki farklı yan etkilerinin oluşma ihtimali, size veya bebeğinize zarar verebilir.

Aerius Yan Etkileri Nelerdir?

İlacın genel olarak yan etkileri şunlardır.

  • Huzursuzluk
  • Kalp atışlarının anormal olması
  • Kısa süreli karaciğer sorunları
  • Bulantı ve kusma
  • Mide ağrısı
  • İshal
  • Kısa süre devam eden uykusuzluk veya uyku hali
  • Hırıltılı nefes alıp verme problemleri
  • Nefes darlığı
  • Kas ağrıları
  • Dudaklar, gözler ve yüzde şişme
  • Ağız kuruluğu
  • Baş ağrısı
  • Halsizlik

Not: İlaç kullanımları ve tüm sağlık bilgileri için yayınladığımız içerikler, sadece ilacın tanıtımı ve ön bilgi amacı taşımaktadır. İlaç kullanımları, hastalıkların tanı ve tedavileri için mutlaka doktor kontrolüne gidilmesi ve doktor tavsiyesi alınması gerekir.

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Son Güncelleme: 30.05.2021 23:52
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