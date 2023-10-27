Akik taşı nasıl oluşur | Akik taşı nerelerde bulunur?





1 Akik taşı doğal taşlar içinde sertliği 7'ye kadar ulaşır

2 Akik Taşı, Türkiye'de Tokat, Yozgat, Bilecik, Tekirdağ, Çamlıdere, Eskişehir, Erzurum'da bulunuyor

3 Kesimi oldukça zordur. Ebru süsleme sanatı gibi olanlar Almus'ta çıkar.

4 Kolye, yüzük, küpe tasarımında ve enstrumanlarda süslemede kullanılır

5 Bazı psikolojik rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılır.



Taş meraklılarının koleksiyonlarından eksik olmayan Akik Taşı, son derece sert bir yapıya sahiptir. Akik taşının sertlik derecesi 6 buçuk ila 7 arasında yer alıyor. Kuvars grubunda bulunan bu doğal taş, yarı saydam ve ışığı geçiren saydam bir yapıda oluyor. Akik taşı Türkiye'nin pek çok yerinde yer yüzünde ve yüzeye çok yakın alanlarda bulunabiliyor. Karadeniz sahil şeridi kıyısı başta olmak üzere Bilecik, Eskişehir, Erzurum, Tekirdağ ile Trakya'nın iç kesimlerinde yollara kaplama malzemesi almak için kazılan alanlarda, Tokat Almus'ta yoğun olarak çıkarılıyor.

Akik Taşı Nasıl Oluşur?

Akik taşı, bir mikrokristalin kuvars çeşididir. Oluşumu, volkanik aktivite veya hidrotermal süreçler sonucunda meydana gelir. Ana bileşeni silika olan akik taşı, dünya genelinde çeşitli bölgelerde bulunabilir. Akik taşlarının farklı renk ve desenlere sahip olmasının nedeni, içerdikleri farklı mineraller ve kimyasal maddelerdir.

Akik taşlarının oluşumu genellikle şu adımlardan geçer:

1. Hidrotermal Aktivite: Genellikle hidrotermal suların etkisiyle, minerallerin çözünmesi ve çökelmesiyle başlar. Bu süreçte sıcak su, kayaların içinden geçerken mineralleri çözer ve daha sonra soğuyarak çökelmelerine izin verir.

2. Kuvars Kristalleşmesi: Hidrotermal süreçler sırasında çözeltideki silika, zamanla kristalleşerek katılaşır. Bu kristalleşme sırasında farklı koşullar ve katkı maddeleri, akik taşının farklı renk ve desenlerini oluşturur.

3. Soğuma ve Katılaşma: Kristalleşme süreci tamamlandıktan sonra, çözelti tamamen soğur ve katılaşır. Bu, akik taşının son halini almasına ve belirli renk, desen ve bantlamaların oluşmasına neden olur.

4.Erozyon ve Buluntu:Zamanla jeolojik süreçler ve erozyon, akik taşlarını içeren kayaları aşındırır ve parçalarını çevreye dağıtır. Bu nedenle akik taşları genellikle nehir yataklarında veya diğer sedimanter alanlarda bulunabilir.

Akik taşları genellikle süs eşyası yapımında kullanılır ve değerli taşlar arasında popülerdir. Çeşitli renk ve desenleriyle dikkat çeken akik taşları, taşın içerdiği farklı elementlere ve oluşum sürecine bağlı olarak farklılıklar gösterebilir.

AKİK TAŞINDA HANGİ MİNERALLER VAR?

Akik taşının içinde bulunan mineraller, taşın farklı renk ve desenlerinin yanı sıra farklı enerji ve özellikler sunar. Akik taşı içeriğinde aşağıdaki mineraller bulunabilir:

: Kalsedon, bir silika mineralidir ve kuvars ailesinin bir parçasıdır. Akik taşlarının temel bileşenlerinden biridir ve genellikle beyaz, gri veya mavi renklerde bulunabilir.

Karnelyan: Karnelyan, kalsedonun bir çeşididir ve akik taşının genellikle kırmızı, kahverengi veya turuncu tonlarına sahip olan kısımlarından birini oluşturur.

Agat: Agat da kalsedon ile ilişkilidir ve çeşitli renk ve desenlerde bulunabilir. Akik taşında agat, bantların oluşmasına ve taşın desenlerine katkıda bulunur.

Bunun dışında, akik taşları zaman içinde farklı minerallerin etkisi altında oluşabilir ve farklı elementler içerebilir. Her akik taşı türü, içeriğine bağlı olarak benzersiz bir renk, desen ve enerjiye sahip olabilir. Bu özellikler, akik taşlarının değerli taşlar olarak kullanılmasını ve süs eşyası yapımında tercih edilmesini sağlar.



AKİK TAŞI KAÇ YILDA OLUŞUR?



Minerallerin Çözülmesi ve Kristalleşmesi: Akik taşının oluşumu, genellikle hidrotermal aktivite veya volkanik olaylar gibi jeolojik süreçlerle başlar. Bu süreçte çözelti içinde bulunan mineraller, yavaş yavaş kristalleşir ve çökelir.

Soğuma ve Katılaşma: Kristalleşme süreci, genellikle uzun bir zaman diliminde, yavaşça tamamlanır. Çözelti yavaşça soğur ve katılaşırken, akik taşının içindeki mineraller belirli bir düzen ve yapı oluşturur.

Erozyon ve Sedimentasyon: Oluşan taşlar zamanla jeolojik kuvvetler ve erozyon etkisi altında aşınır ve parçalanır. Bu parçalar, çeşitli yer altı veya su yataklarında sedimentler halinde toplanabilir.

Yüzey Süreçleri: Sedimentlerin zaman içinde toplanması ve sıkışmasıyla, akik taşı içeren kayaçlar yeryüzüne çıkar. Bu süreç, milyonlarca yılda gerçekleşebilir ve doğal aşınma ve jeolojik kuvvetlerle şekillenir.

Bu süreçler göz önüne alındığında, akik taşının oluşumu çok uzun zaman alır. Ancak, kesin bir süre vermek zordur çünkü bu süreçler doğal koşullara ve jeolojik etkilere bağlı olarak değişebilir.



Akik taşı çıkarılan bazı ülkeler şunlardır:

Brezilya: Brezilya, dünyanın en büyük akik taşı üreticilerinden biridir. Birçok farklı renk ve desende akik taşı Brezilya'da bulunabilir.

Uruguay: Uruguay Akik taşı çıkarılan önemli bölgelere ev sahipliği yapar.

Meksika: Meksika'da da çeşitli renklerde ve desenlerde akik taşları bulunabilir. Meksika, özellikle çeşitli minerallerin bulunduğu bir bölge olduğundan farklı türlerde akik taşlarına rastlanabilir.

İran: İran, tarihsel olarak akik taşı çıkarımıyla bilinir. Ülke, çeşitli renklerde ve desenlerde akik taşlarına ev sahipliği yapar.

Endonezya: Endonezya'da da çeşitli renklerde ve desenlerde akik taşları bulunabilir. Ülkenin farklı bölgelerinde akik taşı çıkarılır ve işlenir.

Amerika Birleşik Devletleri: ABD'de de çeşitli eyaletlerde akik taşı çıkarılır. Özellikle bazı eyaletler, renkli ve desenli akik taşları ile tanınırlar.



