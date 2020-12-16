Bilgi yarışması soru ve cevapları | Kolay sorular | Kolay cevaplar

Bilgi yarışması soruları ve cevapları | Kolay sorular ve cevaplar
Bilgi yarışması soruları ve cevapları, Bilim, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, kültür ve sanat içerikli en güncel soruları sizler için derledik. Ev içinde, internette oyun oynarken, sevdiklerinizle sohbet ederken bilginizi sınımak isterseniz, yüzlerce soru ve cevabı bu haberin devamında. Haberin yorum kısmına siz de soru ve cevaplarınızı ekleyerek katkıda bulunabilirsiniz.
Başarılar.. Kazananları şimdiden kutluyoruz.
Bilgi yarışması soruları ve cevapları
Her sorunun altında cevabı yer almaktadır, dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz..
Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, insanlık tarihinin ilk somut kalıntılarının bulunduğu Göbekli tepe hangi ilimizdedir?
Şanlıurfa
Tarihin bir başka dönüm noktası olarak gösterilir. Sultanahmet Meydanı'nda, Yerebatan Sarnıcı üstünde yer alır. İstanbul'a gelen turistlerin mutlaka uğrak yerleri arasındadır. Bu ünlü dikili taşın adı nedir?
Milenyum Taşı
Dünyanın en büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçti. 1912 yılında 1.550 kişiye mezar olan ünlü transatlantiğin adı nedir? Ödüllü Filmlere konu olmuştur
Titanik
Düğünlerde şölenlerde davulla birlikte çalınan enstruman hangisidir?
Zurna
Suçluların yakalanmasında kullanılan en önemli delillerden biridir, suçlunun geride bıraktığı iz?
Parmak izi
Şimdiki sorumuz aydınlatmada kullandığımız çok eski kadim bir araç. Erimiş parafin içine pamuk ipliği ile sıkıştırılarak yüzlerce yıldır yapılır. Nedir bu aydınlatma aracının adı.
Mum
Bursa'nın en ünlü tatlısıdır, Bursa'nın bir ilçesiyle aynı adı taşır?
Mustafa Kemal Paşa tatlısı
Kemalpaşa tatlısı
Haberleşmenin eski dildeki adı nedir?
Muhabere
Müsade, izin veya ruhsat!
Destur
Lakin ve fakatın eş anlamlısı
Ama
Osmanlıda şehzadelerin özel hocası, eğitmenlerine verilen isim
Lala
Belli bir süre eğitimi tamamladıktan sonra alınan, sir okul ya da eğitim kurumu tarafından verilen belgenin adı?
Diploma
Peki bu belgenin eski dildeki adı nedir?
İcazet
Evlerde, ofislerde ısıtma ve serinlemede kullanılan iklimlendirme araçlarına verilen ortak isim?
Klima
Telli çalgılarda sazların en kalın teli
Bam Teli
Şehzadelerin hükümdar olarak tahta çıkması anına törenlerine ne ad verilir
Cülus
Küçük ve büyükbaş hayvanların kesim için götürüldüğü yer
Mezbaha
Kapı kolu? Eski evlerin girişlerine asılan, zilden önce sıkça kullandığımız, her biri sanat eseri gibi demir ve dökümden yapılan bir araç
Tokmak
İçinde faydalı çok sayıda bilginin yer aldığı kitap biçimindeki takvime verilen isim
Almanak
Namaza Başlama tekbiri
İftithah Tekbiri
Japonların geleneksel güreşine ne ad verilir?
Sumo
Çalışanların, iş verenlerle belirli dönemlerde, maaşlarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için yapılan sözleşmenin adı nedir?
Toplu sözleşme?
Dört tarafı denizle çevrili kara parçasına ada denir? Peki üç tarafı deniz ya da göl suları ile çevrili kara parçasının adı nedir?
Yarım Ada
Canlı hayvan alım satımı yapan kişiler hangi mesleği icra ediyor?
Celep
Geleneklerimize göre evlilik sırasında gelinle birlikte gelen eşyalarıhn ortak adı nedir?
Çeyiz
Yeni bir işe girerken, iş yerlerine verdiğimiz kısa öz geçmişin kısa adı
CV
Tarla, arsa, bina gibi taşınmazlar için ödediğimiz vergiye ne ad verilir
Emlak Vergisi
Deniz yolculuğunda toplu insan taşımacılığında kullanılan araçların ortak adı?
Vapur
Kapı önünde bulunan basamağa ne ad verilir?
Eşik
Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in babasının adı
Abdullah
Türk destanlarının en ünlüsü Köroğlu, hangi ilimizin dağlarında yaşadığına inanılır?
Bolu Dağları
Osmanlı hukukunda, mahkemelerde yargılamayı yapan görevlinin adı nedir?
Kadı
Ölümden sonra insanlarla ilgilenen meleklerden birinin adı
Münker veya nekir
Kız Kalesi hangi ilimizdedir
Mersin (İçel)
Boşanmış eşlerden birinin diğerine veya çocuklara boşanma sonrası ödediği aylık bedelin adı nedir?
Nafaka
Bir çalışanların toplu olarak üye olduğu mesleki sivil toplum örgütlerine verilen isim?
Sendika
İp üstünde gösteri yapanlar hangi mesleği icra eder?
Cambaz
Türkiye'de Hava durumu tahminlerini yapan hava durumu bilgilerini kamuoyu ile paylaşan kurumumuzun adı nedir?
Meteoroloji
Rusya'nın Başkenti Moskova'da devletin resmi işlerinin de yürütüldüğü ünlü kızıl renkli görkemli sarayının adı nedir?
Kremlin
Hicri Takvime göre Kadir gecesi hangi aydadır?
Ramazan
Otomobilin hareket etmeden stabil çalışma şekline ne ad verilir?
Rolantide çalışma
Çay
Ramazan ayının en güzel tiyatral eğlencelerinden biri olan Gölge oyununda Karagöz'ün en yakın arkadaşının adı
Hacivat
Sırp askerleri tarafından Bosna savaşı sırasında defalarca hedef alınan ve Osmanlı İmparatorlu'nun Balkanlar'daki en zarif eserleri arasında yer alan Tarihi nevatra köprüsü hangi nehir üzerindedir?
Mostar
Tunçbilek ilçesi hangi ilimize bağlı
Kütahya
Kuru ot yığını
Balya - Saman - Palet hepsi olur
Burdur'da bulunur, Ölçülebilen 2 bin 150 metre derinliğine rağmen kesin derinliği hala gizemini koruyor. Türkiye'nin ve dünyanın en güzel mağalarından biri olan yerli ve yabancı binlerce kişinin keşfettiği yerin adı nedir?
İnsuyu Mağarası
Kardeş Azerbaycan cumhuriyetine bağlı özerk bölgedir, Türkiye ile en kısa sınıra sahiptir. Rahmetli Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey'in de memleketidir. Bu özer bölgenin adı nedir?
Nahcivan
Ölenden geriye kalan mal veya para
Miras
Türkiye'nin gül ve gül yağı üretiminde dünya çapındaki şehrimiz neresidir?
Isparta
Dünya'nın en başarılı motorsporcusudur, 2007 World Championship şampiyon pilotudur. Bir sezonda en fazla dünya şampiyonluğu olan motosporcumuzun adı nedir?
Kenan Sofuoğlu
Üniversite giriş sınavının adı nedir?
YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı)
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kanuni Sultan Süleyman'ın babası?
Yavuz Sultan Selim
Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinde şehirlere kasabalara yakın yerlerde senede bir kez yüz yıllardır kurulan devasa pazar ve eğlence yerlerine ne ad verilir?
Panayır
Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir ve sadece Ramazan aylarında yapılır. Yufkası mısır nişastası ile buğday unu ile özenle incecik yapılır. Şekerli sütü kirazı, cevizlisi ve çam fıstıklısı ile dünyaca ünlüdür. Bu ramazan tatlısının adı nedir?
Güllaç
Babalar günü hangi tarihte kutlanır?
21 Haziran Pazar
Nevşehir, Ürgüp ve Göreme'yi de içine alan Turizm bölgesinin adı nedir?
(Peri bacaları ve Ihlara Vadisiyle ünlü bir bölgemiz)
Kapadokya
Ağırlık ölçüsü içinde bin kilogramlık bir yük kaç ton gelir?
1 ton
Osmanlı Akıncı birliklerinin en önemli silahlarından biridir. Bir zincir ucuna bağlı çelik küreden oluşur, değişik şekilleri vardır. Bu silahın adı nedir. Demir ve bakırdan yapılır..
(At üstünde akıncılarımız havada kavisler çizerek düşmanın kalkanını direnişini kırmak için bu silahı kullanırdı)
Topuz, Gürz ya da Bozdoğan üçü de doğru cevap
Şairler en çok onu beklir? Şiir yazdıran duygusal ruh halinin gelmesini nasıl tarif ederiz?
İlham perisi
Halı ve kilim dokuma tezgahlarının ortak adıdır. Hala Anadoluda pek çok yerde en güzel halı ve kilimler bu tezgahlarda dokunur. Adı nedir?
Istar
Taşınmaz mülklerin hayır, eğitim ve sağlık işlerinde kullanılması şartıyla bağışlandığı kurumların ortak adı nedir?
Vakıf
Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?
5
Buğday, arpa, nohut gibi mahsüllerin hasadı hangi mevsimde yapılır?
Yaz Mevsimi
Anadolu Selçuklu hükümdarlığı döneminde Kırşehir ve çevresinde yaşadı. Çırak, Kalfa, Ustalık gibi kavramların temellerini sıkı kurallara bağlayarak uygulamaya koydu. Sadece Anadolu'da değil, Orta Asya'dan Balkanlara geniş bir coğrafyada esnaflığın temel ilkelerini belirledi. Ahilik teşkilatı onun adıyla anıldı. Bu ünlü bilgenin adı nedir?
Ahi Evran
Mustafa Kemal Atatürk'ü İstanbul'dan Samsun'a götüren vapurun adı nedir?
Bandırma
Simpleks türü bir virüse bağlı olarak dudak ve ağız içinde çıkan küçük yaralara ne ad veririz?
Uçuk
Şirketlere ait hisseler nerede alınır satılır?
Borsa
Büyük bölümü Edirne'de 1982 yılında kurulan üniversitemizin adı nedir?
Trakya Üniversitesi
Ülkemizin gururu, dünyaca ünlü İnsansız Hava Araçları'na İHA diyoruz, Silahlı Hava Araçları'na ne ad veriyoruz?
Siha
Günümüzde her yaş grubunu, ama en çok sigara içenleri etkileyen KOAH'ın en önemli belirtisi nedir?
Solunum güçlüğü (nefes alma zorluğu)
Muradiye ilçesi hangi ilimize bağlı?
Van
TC kimlik numaramız kaç harften oluşur?
11
İlk osmanlı para birimi nedir?
Akçe
Osmanlı'da iftar davetlerinde konuklara "diş kirasi" adı ile iftarda bağışlanan para veya hediyeye ne ad verilir.
İftariye
Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle gorevlendirilen kimse, konukcu
Mihmandar
Özellikle ramazan aylarının vazgeçilmez tatlısı kadayıfın peynirli olanına ne ad veririz
Künefe
Kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklıkları açma işlemine halk arasında ya da tıptaki adı nedir
Anjiyo ya da anjioplasti
İkametgah, konut, ve ev için kullandığımız diğer tanımlama
Mesken
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin kısaltılmışı nedir?
UEFA
İsteğine erememek, istediğini elde edememek, mutsuzluk hissini anlatan ruh haline ne ad verilir
Hüsran
Savaşlarda düşmandan elde edilen eşya araç ve başka mallara ne ad verilir?
Ganimet