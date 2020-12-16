Bilgi yarışması soru ve cevapları | Kolay sorular | Kolay cevaplar

Bilgi yarışması soruları ve cevapları | Kolay sorular ve cevaplar



Bilgi yarışması soruları ve cevapları, Bilim, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, kültür ve sanat içerikli en güncel soruları sizler için derledik. Ev içinde, internette oyun oynarken, sevdiklerinizle sohbet ederken bilginizi sınımak isterseniz, yüzlerce soru ve cevabı bu haberin devamında. Haberin yorum kısmına siz de soru ve cevaplarınızı ekleyerek katkıda bulunabilirsiniz.



Başarılar.. Kazananları şimdiden kutluyoruz.

Bilgi yarışması soruları ve cevapları

Her sorunun altında cevabı yer almaktadır, dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz..



Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, insanlık tarihinin ilk somut kalıntılarının bulunduğu Göbekli tepe hangi ilimizdedir?

Şanlıurfa

Tarihin bir başka dönüm noktası olarak gösterilir. Sultanahmet Meydanı'nda, Yerebatan Sarnıcı üstünde yer alır. İstanbul'a gelen turistlerin mutlaka uğrak yerleri arasındadır. Bu ünlü dikili taşın adı nedir?

Milenyum Taşı

Dünyanın en büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçti. 1912 yılında 1.550 kişiye mezar olan ünlü transatlantiğin adı nedir? Ödüllü Filmlere konu olmuştur

Titanik

Düğünlerde şölenlerde davulla birlikte çalınan enstruman hangisidir?

Zurna

Suçluların yakalanmasında kullanılan en önemli delillerden biridir, suçlunun geride bıraktığı iz?

Parmak izi

Şimdiki sorumuz aydınlatmada kullandığımız çok eski kadim bir araç. Erimiş parafin içine pamuk ipliği ile sıkıştırılarak yüzlerce yıldır yapılır. Nedir bu aydınlatma aracının adı.

Mum

Bursa'nın en ünlü tatlısıdır, Bursa'nın bir ilçesiyle aynı adı taşır?

Mustafa Kemal Paşa tatlısı

Kemalpaşa tatlısı

Haberleşmenin eski dildeki adı nedir?

Muhabere

Müsade, izin veya ruhsat!

Destur

Lakin ve fakatın eş anlamlısı

Ama

Osmanlıda şehzadelerin özel hocası, eğitmenlerine verilen isim

Lala

Belli bir süre eğitimi tamamladıktan sonra alınan, sir okul ya da eğitim kurumu tarafından verilen belgenin adı?

Diploma

Peki bu belgenin eski dildeki adı nedir?

İcazet

Evlerde, ofislerde ısıtma ve serinlemede kullanılan iklimlendirme araçlarına verilen ortak isim?

Klima

Telli çalgılarda sazların en kalın teli

Bam Teli



Şehzadelerin hükümdar olarak tahta çıkması anına törenlerine ne ad verilir

Cülus

Küçük ve büyükbaş hayvanların kesim için götürüldüğü yer

Mezbaha

Kapı kolu? Eski evlerin girişlerine asılan, zilden önce sıkça kullandığımız, her biri sanat eseri gibi demir ve dökümden yapılan bir araç

Tokmak

İçinde faydalı çok sayıda bilginin yer aldığı kitap biçimindeki takvime verilen isim

Almanak

Namaza Başlama tekbiri

İftithah Tekbiri

Japonların geleneksel güreşine ne ad verilir?

Sumo

Çalışanların, iş verenlerle belirli dönemlerde, maaşlarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için yapılan sözleşmenin adı nedir?

Toplu sözleşme?

Dört tarafı denizle çevrili kara parçasına ada denir? Peki üç tarafı deniz ya da göl suları ile çevrili kara parçasının adı nedir?

Yarım Ada

Canlı hayvan alım satımı yapan kişiler hangi mesleği icra ediyor?

Celep

Geleneklerimize göre evlilik sırasında gelinle birlikte gelen eşyalarıhn ortak adı nedir?

Çeyiz

Yeni bir işe girerken, iş yerlerine verdiğimiz kısa öz geçmişin kısa adı

CV

Tarla, arsa, bina gibi taşınmazlar için ödediğimiz vergiye ne ad verilir

Emlak Vergisi

Deniz yolculuğunda toplu insan taşımacılığında kullanılan araçların ortak adı?

Vapur

Kapı önünde bulunan basamağa ne ad verilir?

Eşik

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in babasının adı

Abdullah

Türk destanlarının en ünlüsü Köroğlu, hangi ilimizin dağlarında yaşadığına inanılır?

Bolu Dağları

Osmanlı hukukunda, mahkemelerde yargılamayı yapan görevlinin adı nedir?

Kadı

Ölümden sonra insanlarla ilgilenen meleklerden birinin adı

Münker veya nekir

Kız Kalesi hangi ilimizdedir

Mersin (İçel)

Boşanmış eşlerden birinin diğerine veya çocuklara boşanma sonrası ödediği aylık bedelin adı nedir?

Nafaka

Bir çalışanların toplu olarak üye olduğu mesleki sivil toplum örgütlerine verilen isim?

Sendika

İp üstünde gösteri yapanlar hangi mesleği icra eder?

Cambaz

Türkiye'de Hava durumu tahminlerini yapan hava durumu bilgilerini kamuoyu ile paylaşan kurumumuzun adı nedir?

Meteoroloji

Rusya'nın Başkenti Moskova'da devletin resmi işlerinin de yürütüldüğü ünlü kızıl renkli görkemli sarayının adı nedir?

Kremlin

Hicri Takvime göre Kadir gecesi hangi aydadır?

Ramazan

Otomobilin hareket etmeden stabil çalışma şekline ne ad verilir?

Rolantide çalışma

Kurutulmuş yaprakları demlendirilerek içilen bitki?

Çay

Ramazan ayının en güzel tiyatral eğlencelerinden biri olan Gölge oyununda Karagöz'ün en yakın arkadaşının adı

Hacivat

Sırp askerleri tarafından Bosna savaşı sırasında defalarca hedef alınan ve Osmanlı İmparatorlu'nun Balkanlar'daki en zarif eserleri arasında yer alan Tarihi nevatra köprüsü hangi nehir üzerindedir?

Mostar

Tunçbilek ilçesi hangi ilimize bağlı

Kütahya



Kuru ot yığını

Balya - Saman - Palet hepsi olur

Burdur'da bulunur, Ölçülebilen 2 bin 150 metre derinliğine rağmen kesin derinliği hala gizemini koruyor. Türkiye'nin ve dünyanın en güzel mağalarından biri olan yerli ve yabancı binlerce kişinin keşfettiği yerin adı nedir?

İnsuyu Mağarası

Kardeş Azerbaycan cumhuriyetine bağlı özerk bölgedir, Türkiye ile en kısa sınıra sahiptir. Rahmetli Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey'in de memleketidir. Bu özer bölgenin adı nedir?

Nahcivan

Ölenden geriye kalan mal veya para

Miras

Türkiye'nin gül ve gül yağı üretiminde dünya çapındaki şehrimiz neresidir?

Isparta

Dünya'nın en başarılı motorsporcusudur, 2007 World Championship şampiyon pilotudur. Bir sezonda en fazla dünya şampiyonluğu olan motosporcumuzun adı nedir?

Kenan Sofuoğlu

Üniversite giriş sınavının adı nedir?

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı)

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kanuni Sultan Süleyman'ın babası?

Yavuz Sultan Selim

Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinde şehirlere kasabalara yakın yerlerde senede bir kez yüz yıllardır kurulan devasa pazar ve eğlence yerlerine ne ad verilir?

Panayır

Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir ve sadece Ramazan aylarında yapılır. Yufkası mısır nişastası ile buğday unu ile özenle incecik yapılır. Şekerli sütü kirazı, cevizlisi ve çam fıstıklısı ile dünyaca ünlüdür. Bu ramazan tatlısının adı nedir?

Güllaç

Babalar günü hangi tarihte kutlanır?

21 Haziran Pazar

Nevşehir, Ürgüp ve Göreme'yi de içine alan Turizm bölgesinin adı nedir?

(Peri bacaları ve Ihlara Vadisiyle ünlü bir bölgemiz)

Kapadokya

Ağırlık ölçüsü içinde bin kilogramlık bir yük kaç ton gelir?

1 ton

Osmanlı Akıncı birliklerinin en önemli silahlarından biridir. Bir zincir ucuna bağlı çelik küreden oluşur, değişik şekilleri vardır. Bu silahın adı nedir. Demir ve bakırdan yapılır..



(At üstünde akıncılarımız havada kavisler çizerek düşmanın kalkanını direnişini kırmak için bu silahı kullanırdı)

Topuz, Gürz ya da Bozdoğan üçü de doğru cevap

Şairler en çok onu beklir? Şiir yazdıran duygusal ruh halinin gelmesini nasıl tarif ederiz?

İlham perisi

Halı ve kilim dokuma tezgahlarının ortak adıdır. Hala Anadoluda pek çok yerde en güzel halı ve kilimler bu tezgahlarda dokunur. Adı nedir?

Istar

Taşınmaz mülklerin hayır, eğitim ve sağlık işlerinde kullanılması şartıyla bağışlandığı kurumların ortak adı nedir?

Vakıf

Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

5

Buğday, arpa, nohut gibi mahsüllerin hasadı hangi mevsimde yapılır?

Yaz Mevsimi

Anadolu Selçuklu hükümdarlığı döneminde Kırşehir ve çevresinde yaşadı. Çırak, Kalfa, Ustalık gibi kavramların temellerini sıkı kurallara bağlayarak uygulamaya koydu. Sadece Anadolu'da değil, Orta Asya'dan Balkanlara geniş bir coğrafyada esnaflığın temel ilkelerini belirledi. Ahilik teşkilatı onun adıyla anıldı. Bu ünlü bilgenin adı nedir?

Ahi Evran

Mustafa Kemal Atatürk'ü İstanbul'dan Samsun'a götüren vapurun adı nedir?

Bandırma

Simpleks türü bir virüse bağlı olarak dudak ve ağız içinde çıkan küçük yaralara ne ad veririz?

Uçuk

Şirketlere ait hisseler nerede alınır satılır?

Borsa

Büyük bölümü Edirne'de 1982 yılında kurulan üniversitemizin adı nedir?

Trakya Üniversitesi

Ülkemizin gururu, dünyaca ünlü İnsansız Hava Araçları'na İHA diyoruz, Silahlı Hava Araçları'na ne ad veriyoruz?

Siha



Günümüzde her yaş grubunu, ama en çok sigara içenleri etkileyen KOAH'ın en önemli belirtisi nedir?

Solunum güçlüğü (nefes alma zorluğu)

Muradiye ilçesi hangi ilimize bağlı?

Van

TC kimlik numaramız kaç harften oluşur?

11

İlk osmanlı para birimi nedir?

Akçe

Osmanlı'da iftar davetlerinde konuklara "diş kirasi" adı ile iftarda bağışlanan para veya hediyeye ne ad verilir.

İftariye

Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle gorevlendirilen kimse, konukcu

Mihmandar

Özellikle ramazan aylarının vazgeçilmez tatlısı kadayıfın peynirli olanına ne ad veririz

Künefe

Kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklıkları açma işlemine halk arasında ya da tıptaki adı nedir

Anjiyo ya da anjioplasti

İkametgah, konut, ve ev için kullandığımız diğer tanımlama

Mesken



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin kısaltılmışı nedir?

UEFA

İsteğine erememek, istediğini elde edememek, mutsuzluk hissini anlatan ruh haline ne ad verilir

Hüsran

Savaşlarda düşmandan elde edilen eşya araç ve başka mallara ne ad verilir?

Ganimet

