Bilgi yarışması soruları ve cevapları | Haydi yarışalım | Bilginizi ölçün

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Sıkıcı karantina günleri geride kalıyor. Okullar açılmaya hazırlanıyor. Ailecek normalleşmeye hazırlanırken bilgilerinizi yenilemeye yarışarak hazır mısınız?

Babamızın kız kardeşi bizim neyimiz olur?

Ayşe tatile çıkabilir! 1974 yılında bu söz Başbakan Bülent Ecevit ne için söylenmiştir?

Başbakan Bülent Ecevit tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlaması için yapılmış şifreli açıklamadır.

Halamız

Dünyanın en büyük okyanusunun adı nedir

Büyük Okyanus

Camilerimizin en üstüne konulan yarım küreye ne denir?

Kubbe

Bir olayı seyirciler önünde sahnede anlatan, duygulandıran, ağlatan, güldüren bazen müzik eşliğinde sahnelenen sanat olayının adı nedir?

Tiyatro (Piyes de olur)

Büyük şehirlerde illerde en üst düzey yönetici mülki amir kimdir? (Devleti temsil eder, cumhurbaşkanımızı temsil eder, sadece onun aracında Türk bayrağı asılıdır)

Vali

Kalsiyum başta olmak üzere potasyum açısından son derece zengindir. A ve D vitamini ile büyük küçük har yaş grubunun severek yediği mayalanarak evlerimizde de sütten ürettiğimiz yiyeceğin adı nedir?

Yoğurt

Milli Eğitim Bakanımızın adı nedir?

Ziya Selçuk

Hangi oyunda söbeleniriz?

Saklanbaç



Müzik öğrenmemizi kolaylaştıran, enstrümanların, şarkıların müziğin anahtarı olarak kabul edilen Do Re Mi Fa Sol La Si Do nedir?

Nota

Evimizde biri rahatsızlansa, hastalansa hangi numarayı aramamız gerekiyor? İlk yardım kuruluşuna ulaşmak için hangi numarayı arıyoruz?

112

Gençlik ve Spor Bayramını hangi tarihte kutluyoruz? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığımız tarih hatta bu ay kutluyoruz?

19 Mayıs

(Bunu Atatürk ve silah arkadaşları milli kurtuluş savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a hangi tarihte çıktı diye de sorabiliriz 19 Mayıs 1919)

Ramazan ayı boyunca gece yarısı oruca niyetlenmeden önce kurulan sofranın adı nedir?

Ya da

Sahur Sofrası

Ramazan ayı boyunca gece yarısı oruca niyetlenmeden önceki vaktin adı nedir

Sahur Vakti

Dünya bu pilotların adını ilk kez 2. dünya savaşında duydu. Hedef aldıkları gemiye uçaklarıyla birlikte intihar dalışı yaparak ölen japon pilotlarına ne ad verildi?

Kamikaze

Paranın alım gücünün düşmesi, fiyatların sürekli artması hangi ekonomik terimle açıklanır?

Enflasyon



Hz Peygamberimiz tarafından onun ilk ve son Haccı sırasında verilen hutbenin adı nedir?

Veda hutbesi

İnsan konuşmaları ile çok sayıda makina ve cihazın konuşmasını taklid eden kuş cinsi hangisidir?

Papagan

Suriyenin baskenti neresidir?

Şam

Lübnanın Başkenti Neresidir?

Beyrut

Peygamber Hz Yakubun Ogullarından olan Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Kuran-ı Kerim'de adına sure bulunan peygamber hangisidir

Hz Yusuf

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin silah, mühimmat ihtiyacını karşılamak üzere Kırıkkale yakınlarında kurulan tesislerin adı nedir?

MKE (Makina Kimya Endüstrisi veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu)

Depremlerden sonra deniz ve okyanuslarda ortaya çıkan yıkıcı ölümcül dalgalara ne ad verilir?

Tsunami



Türk resim sanatının en ünlü isimlerinden biridir. Tanınmış en önemli tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eseridir. Osmanlı'nın son döneminde yaşayan ünlü ressamın adı nedir?

Osman Hamdi Bey

Hükümette yer alan iki kadın bakandan biridir. Ticaret Bakanımızın adını hatırlıyor musunuz?

Ruhsar Pekcan

Yakın zamana kadar sokak aralarında bir haberi halka duyurmak için bağıra bağıra dolaşan, küçük yerlerde kamu adına satılacak olan ürünü açık artırmaya çıkaran kişiye verilen ad nedir?

Tellal

Nasrettin Hocamız hangi göle maya çalmıştır?

Akşehir Gölü

Dünyanın ilk askeri bandosu ve müzik grubudur. Ülkemizi dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla temsil etmiştir. Müziği ve sözleriyle her duyduğumuzda tüylerimizi diken diken eden Askeri Orkestramızın adı nedir?

Mehteran, Mehter Bölüğü, Mehter de olur

Kanada'nın para birimi nedir?

Kanada Doları

At, merkep (Eşek de diyebilirsin) katır gibi binek hayvanlarının üstüne binmek, oturmak için konulan eşyanın adı nedir?

Eğer (Semer de olur)

Bıçak ve makas gibi kesici aletlerin keskinleşmesini hangi araç yardımıyla yaparız?

Bileme aleti, beliyici, biley, bileme taşı

Dünyaca ünlü ingiliz haber ve yayın kuruluşunun adını hatırlıyor musunuz?

BBC

Osmanlı yazım tarzının gelişmesine ön ayak oldu. Çok iyi bir kılıç ustasıdır. Kendi adını taşıyan savaş oyunları geliştirdi. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi matematik ve geometrinin en önemli isimlerinden biridir.

Çok sayıda büyük savaşın minyatürünü yapmasıyla batılı sanatçılar tarafından iyi tanınır. Haritacılığı minyatör sanatıyla birleştirmesiyle ünlüdür.

Türk ordusu ve savaş sanatıyla ilgili günümüze ışık tutan eserler verdi. Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte katıldığı seferlerde çok sayıda liman ve şehrin minyatürlerini yaptı.

Enderun'da silah öğretmenliği yaptı.

Kimdir bu ünlü kılıç ustası, metametik ve geometri dehası ressam eğitimci bilim insanı

Matrakçı Nasuh

Bugün meteorolojiyle ilgili bir soru soralım, ülkemizde en sık görülen üç rüzgar türünü sayar mısınız?

Lodos, Poyraz, Kara yel, yıldız, gün doğusu, keşişleme, sam yeli

Küçük Ağa, Osmancık, Gençliğim Eyvah, Yağmuru Beklerken, İbiş'in Rüyası, Dönemeçte, Yarın Diye Bir şey yoktur başlıca eserleri arasında.

1918 yılında doğduğu Akşehir'de Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası yaşanan olayları kaleme aldığı Küçük Ağa adlı romanı TRT ekranlarında aynı adla dizi film olarak yayınlandı. Sahibini Arayan Madalya, Minyeli Adbullah, Özleyiş, ünlü yazarımızın kaleme aldığı eserlerinden sinemaya uyarlananlar arasındadır. 1994 yılında kaybettiğimiz ünlü yazarımız kimdir?

Tarık Buğra

Ege Bölgesine has bir ağaç türüdür. Aynı adla bir adası bile var. Sakız elde edilen bu ağacın adı nedir?

Sakız Ağacı

1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı ilk kez hangi yıl kutlanmaya başlandı

1889

(Türkiye de 1923 yılında kabul edilmişti)



İncil İsa'ya

Tevrat Musa'ya

Kuran-ı Kerim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e

Peki Davut Peygamber'e hangi kitap indi?

Zebur



Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun ardından Anadolu'da kurulan ilk üniversite hangisidir?

Ankara Hukuk Fakültesi (Ankara Üniversitesi de doğru cevap)

Köpekleri ile ünlü Kangal hangi ilimize bağlıdır

Sivas

Bitki türlerinin hızla azalması, ağaçların yok olması, verimli toprakların sel suları ve rüzgarla taşınması, toprakta kumsallaşmanın artmasına ne ad verilir?

Erezyon

Fosil bazlı yakıtlara (Petrol, Kömür, Doğal Gaz) alternatif olarak bitkilerden üretilen enerji türüne ne ad verilir?

Bioenerji, biodizel, biobenzin hepsi kabul

Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemlerinde Türk biliminin zirve isimlerinden biridir. Astrnomi, matematik, cebir ve Türk dili konusunda eserleri vardır. Fatih Sultan döneminde İstanbul'a yerleşen ve Ayasofya Medresesi müderrislerinden olan bu ünlü bilim insanımızın adı nedir?

İpucu (Semerkand'da Uluğbey Rasathanesi müdürlerinden, mezarı Eyüp Sultan Haziresi'nde. Osmanlı Akkoyunlu imparatorlukları arasında arabuluculuk yaptı. Osmanlı döneminde Astronomi ve yıldız gözlemleri konusunda önemli yenilikler kazandırdı.

Ali Kuşçu

Kız Kulesi İstanbul'da hangi semtin sınırları içerisinde yer alır?

Üsküdar

İslam'da evlilik öncesi damat adayının, gelin kızımıza verdiği senet ya da maddi taahhüde ne isim verilir?

Mehir

Matematikte 0 rakamının mucidi olan ünlü Türk bilim insanının adı nedir?

Harezmi

Salgın hastalıklardan korunmak için uygulanan kısıtlamalara verilen ad nedir?

Karantina

Türkiye'de para basma yetkisi hangi bankaya aittir? (Hani ekonomiye yön verir, bazen piyasaya dolar sürerek döviz spekülatörlerinin önünü keser, Türk Lirasının değeriri korumaya çalışır)

Merkez Bankası

Milli Gururumuz ilk insansız hava aracımızın adı nedir? (TEİ tarafından geliştirildi, ASELSAN, Havelsan Destek verdi)

ANKA

Beş duyu organımızı eksiksiz bir şekilde sayalım

Göz, Kulak, Burun, Ağız ve Eller

Dünyanın en büyük tuzlalarından biridir, Türkiye'nin tuz ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan gölün adı nedir?

Tuz Gölü

Türkiye'de kanunların yürürlüğe girmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlı'nın onayının ardından hangi gazetede yayınlanır?

Resim Gazete

Türkiye genelinde gelir vergisini toplama görevi hangi kuruluşumuz tarafından yapılır

Gelir İdaresi Başkanlığı (Vergi Dairesi ve Maliye de olabilir)

Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir?

Ağrı Dağı 5.137 metre yüksekliğinde, onun ardından 4 bin 135 metre yükseklikle uludoruk dağı daha sonra süphan ve kaçkar dağları gelir.

Yedi düveli Çanakkale'nin derin sularına gömdüğümüz büyük zaferi, Çanakkale Zaferi'ni hangi tarihte kutluyoruz?

18 Mart

Tekne içinde su üstüne damlatılan boya ile yapılan ve Türk el sanatlarının en dallarından biri olarak bilinen resim sanatının adı nedir (İp ucu bir kadın adı )

Ebru

Milli kurtuluş savaşımızda en ön cephede kendi çetesiyle birlikte savaşan kadın kahramanızım adı nedir?

Kara Fatma

Dünyayı kasıp kavuran koronavinüsün bilim litaratürüne giren adı nedir. Virüsün ikinci adı kullanımı oldukça yaygın, sağlık bakanlığımızın ilgili sitesi de bu isimle açılıyor.

Covid-19

Türkiye'nin en uzun nehri hangisidir? (Türkiye'de doğar, sınırlarımızı aşarak önce Suriye ardından Irak'a kadar uzanır)

Fırat nehri tam 2 bin 800 KM

Ticarette açık artırma ile yapılan satış işlemine ne ad verilir?

İhale

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu Eylül ayının kaçında kutluyoruz?

9 Eylül

Tek millet iki devlet, kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti neresidir?

Baku

Sağlık Bakanımızın Adı nedir?

Fahrettin Koca

Göçmen kuşların en ünlüsüdür. İlk Bahar mevesiminin müjdecisidir. Afrika'dan uçarak ülkemize, hatta Avrupa'nın ortasına kadar göç ederler. Uzun kanatları, bacakları, gagaları ile görmeye alıştığımız kuş türünün adı nedir

Leylek

Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa

Benim Sadık Yarim Kara Topraktır.

Uzun ince bir yoldayım,

dizelerinin sahibidir. Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde doğdu, görmeyen gözleriyle gönlümüzde taht kurdu. 1973 yılında aramızdan ayrıldığı güne kadar Türküleriyle yediden yetmişe herkesin sevdiği ünlü ozanımızın adı nedir

Aşık Veysel Şatıroğlu

İstanbul'un fethi sırasında surlara bayrağımızı diken ilk askerin adı

Ulubatlı Hasan

Sabrın Sonu ?

Selamet

Osmanlı'da deniz kuvvetleri komutanına ne ad verilirdi?

Kaptan-ı Derya

Bir yeri, coğrafi bir bölgeyi şehirleri, yolları, akar suları kağıt üstünde gösteren yayınlara belgelere ne ad verilir.

Harita

Mısır unundan yapılan karadeniz bölgesine özgü bir yemek adı

Muhlama

Küçük ve orta boylu işletmeleri sanayi ve ticari kuruluşları simgeleyen harfler

KOBİ



Osmanlılar oğuzların hangi boyundan

Kayı

Sık sık çatışmaların petrol savaşlarının yaşandığı bir iç deniz ve su yoludur. Arap Yarım Adası ile İran arasında yer alır. Bu iç denizin adı nedir?

Basra Denizi

Yağmurun ince ince yağması?

Ciseleme

Isı ile strelize edilen ve havası basit yöntemlerle boşaltılan kaplarda kavanozlarda uzun süre saklanabiler yiyecekler.

Konserve

İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin toplandığı kitabın adı

Safahat

Özellikle tesbih yapımında kullanılan oltu taşı hangi ilimizde çıkarılır

Erzurum

Mağara tabanında yukarıdan akan damlalarla oluşan minerallere ne ad verilir?

Dikit

Öfke ile kalkan ne ile oturur

Zarar

Bilgisayarlara cep telefonlarına zarar vermek için yasa dışı yollarla sızan kişilere ne ad verilir?

Hacker

Kendisine güvenilen kişi? Güvenilir kişi

Emin

Akdeniz bölgesinde ve okyanusların sıcak bölgelerinde yaşayan kaplumbağa türlerinin adı nedir?

caretta caretta

Karayolda oluşan çukur ve tümseklere verilen ad

Kasis

İtalyanların en meşhur yiyeceklerinden biri

Makarna (Pizzza da olabilir)

Dinimizde kutsal gecelere verilen ad

Kandil

Kale duvarları üzerinde yükselen kulelere ne ad verilir

Burc

Son yıllarda kendi kendini yönetebilen otonom özellikler kazanan Türkiye'de çok sayıda fabrikada kullanıma giren eloktro mekanik cihazların ortak adı nedir?

Robot

Payitaht'ın bugünkü Türkçe karşılığı

Başkent

Bir mala, eşyaya kanun gücüyle el koymak

Müsadere

Uçaklarda görev yapan, yolcuların güvenli uçuşunu sağlayan, yolculara refakat eden görevlilere verilen ortak isim

Hostes, kabin görevlisi de olur