Bilgi yarışması soruları ve cevapları | Haydi yarışalım | Bilginizi ölçün
Sıkıcı karantina günleri geride kalıyor. Okullar açılmaya hazırlanıyor. Ailecek normalleşmeye hazırlanırken bilgilerinizi yenilemeye yarışarak hazır mısınız?
Babamızın kız kardeşi bizim neyimiz olur?
Ayşe tatile çıkabilir! 1974 yılında bu söz Başbakan Bülent Ecevit ne için söylenmiştir?
Başbakan Bülent Ecevit tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlaması için yapılmış şifreli açıklamadır.
Halamız
Dünyanın en büyük okyanusunun adı nedir
Büyük Okyanus
Camilerimizin en üstüne konulan yarım küreye ne denir?
Kubbe
Bir olayı seyirciler önünde sahnede anlatan, duygulandıran, ağlatan, güldüren bazen müzik eşliğinde sahnelenen sanat olayının adı nedir?
Tiyatro (Piyes de olur)
Büyük şehirlerde illerde en üst düzey yönetici mülki amir kimdir? (Devleti temsil eder, cumhurbaşkanımızı temsil eder, sadece onun aracında Türk bayrağı asılıdır)
Vali
Kalsiyum başta olmak üzere potasyum açısından son derece zengindir. A ve D vitamini ile büyük küçük har yaş grubunun severek yediği mayalanarak evlerimizde de sütten ürettiğimiz yiyeceğin adı nedir?
Yoğurt
Milli Eğitim Bakanımızın adı nedir?
Ziya Selçuk
Hangi oyunda söbeleniriz?
Saklanbaç
Müzik öğrenmemizi kolaylaştıran, enstrümanların, şarkıların müziğin anahtarı olarak kabul edilen Do Re Mi Fa Sol La Si Do nedir?
Nota
Evimizde biri rahatsızlansa, hastalansa hangi numarayı aramamız gerekiyor? İlk yardım kuruluşuna ulaşmak için hangi numarayı arıyoruz?
112
Gençlik ve Spor Bayramını hangi tarihte kutluyoruz? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığımız tarih hatta bu ay kutluyoruz?
19 Mayıs
(Bunu Atatürk ve silah arkadaşları milli kurtuluş savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a hangi tarihte çıktı diye de sorabiliriz 19 Mayıs 1919)
Ramazan ayı boyunca gece yarısı oruca niyetlenmeden önce kurulan sofranın adı nedir?
Ya da
Sahur Sofrası
Ramazan ayı boyunca gece yarısı oruca niyetlenmeden önceki vaktin adı nedir
Sahur Vakti
Dünya bu pilotların adını ilk kez 2. dünya savaşında duydu. Hedef aldıkları gemiye uçaklarıyla birlikte intihar dalışı yaparak ölen japon pilotlarına ne ad verildi?
Kamikaze
Paranın alım gücünün düşmesi, fiyatların sürekli artması hangi ekonomik terimle açıklanır?
Enflasyon
Hz Peygamberimiz tarafından onun ilk ve son Haccı sırasında verilen hutbenin adı nedir?
Veda hutbesi
İnsan konuşmaları ile çok sayıda makina ve cihazın konuşmasını taklid eden kuş cinsi hangisidir?
Papagan
Suriyenin baskenti neresidir?
Şam
Lübnanın Başkenti Neresidir?
Beyrut
Peygamber Hz Yakubun Ogullarından olan Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Kuran-ı Kerim'de adına sure bulunan peygamber hangisidir
Hz Yusuf
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin silah, mühimmat ihtiyacını karşılamak üzere Kırıkkale yakınlarında kurulan tesislerin adı nedir?
MKE (Makina Kimya Endüstrisi veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu)
Depremlerden sonra deniz ve okyanuslarda ortaya çıkan yıkıcı ölümcül dalgalara ne ad verilir?
Tsunami
Türk resim sanatının en ünlü isimlerinden biridir. Tanınmış en önemli tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eseridir. Osmanlı'nın son döneminde yaşayan ünlü ressamın adı nedir?
Osman Hamdi Bey
Hükümette yer alan iki kadın bakandan biridir. Ticaret Bakanımızın adını hatırlıyor musunuz?
Ruhsar Pekcan
Yakın zamana kadar sokak aralarında bir haberi halka duyurmak için bağıra bağıra dolaşan, küçük yerlerde kamu adına satılacak olan ürünü açık artırmaya çıkaran kişiye verilen ad nedir?
Tellal
Nasrettin Hocamız hangi göle maya çalmıştır?
Akşehir Gölü
Dünyanın ilk askeri bandosu ve müzik grubudur. Ülkemizi dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla temsil etmiştir. Müziği ve sözleriyle her duyduğumuzda tüylerimizi diken diken eden Askeri Orkestramızın adı nedir?
Mehteran, Mehter Bölüğü, Mehter de olur
Kanada'nın para birimi nedir?
Kanada Doları
At, merkep (Eşek de diyebilirsin) katır gibi binek hayvanlarının üstüne binmek, oturmak için konulan eşyanın adı nedir?
Eğer (Semer de olur)
Bıçak ve makas gibi kesici aletlerin keskinleşmesini hangi araç yardımıyla yaparız?
Bileme aleti, beliyici, biley, bileme taşı
Dünyaca ünlü ingiliz haber ve yayın kuruluşunun adını hatırlıyor musunuz?
BBC
Osmanlı yazım tarzının gelişmesine ön ayak oldu. Çok iyi bir kılıç ustasıdır. Kendi adını taşıyan savaş oyunları geliştirdi. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi matematik ve geometrinin en önemli isimlerinden biridir.
Çok sayıda büyük savaşın minyatürünü yapmasıyla batılı sanatçılar tarafından iyi tanınır. Haritacılığı minyatör sanatıyla birleştirmesiyle ünlüdür.
Türk ordusu ve savaş sanatıyla ilgili günümüze ışık tutan eserler verdi. Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte katıldığı seferlerde çok sayıda liman ve şehrin minyatürlerini yaptı.
Enderun'da silah öğretmenliği yaptı.
Kimdir bu ünlü kılıç ustası, metametik ve geometri dehası ressam eğitimci bilim insanı
Matrakçı Nasuh
Bugün meteorolojiyle ilgili bir soru soralım, ülkemizde en sık görülen üç rüzgar türünü sayar mısınız?
Lodos, Poyraz, Kara yel, yıldız, gün doğusu, keşişleme, sam yeli
Küçük Ağa, Osmancık, Gençliğim Eyvah, Yağmuru Beklerken, İbiş'in Rüyası, Dönemeçte, Yarın Diye Bir şey yoktur başlıca eserleri arasında.
1918 yılında doğduğu Akşehir'de Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası yaşanan olayları kaleme aldığı Küçük Ağa adlı romanı TRT ekranlarında aynı adla dizi film olarak yayınlandı. Sahibini Arayan Madalya, Minyeli Adbullah, Özleyiş, ünlü yazarımızın kaleme aldığı eserlerinden sinemaya uyarlananlar arasındadır. 1994 yılında kaybettiğimiz ünlü yazarımız kimdir?
Tarık Buğra
Ege Bölgesine has bir ağaç türüdür. Aynı adla bir adası bile var. Sakız elde edilen bu ağacın adı nedir?
Sakız Ağacı
1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı ilk kez hangi yıl kutlanmaya başlandı
1889
(Türkiye de 1923 yılında kabul edilmişti)
İncil İsa'ya
Tevrat Musa'ya
Kuran-ı Kerim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e
Peki Davut Peygamber'e hangi kitap indi?
Zebur
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun ardından Anadolu'da kurulan ilk üniversite hangisidir?
Ankara Hukuk Fakültesi (Ankara Üniversitesi de doğru cevap)
Köpekleri ile ünlü Kangal hangi ilimize bağlıdır
Sivas
Bitki türlerinin hızla azalması, ağaçların yok olması, verimli toprakların sel suları ve rüzgarla taşınması, toprakta kumsallaşmanın artmasına ne ad verilir?
Erezyon
Fosil bazlı yakıtlara (Petrol, Kömür, Doğal Gaz) alternatif olarak bitkilerden üretilen enerji türüne ne ad verilir?
Bioenerji, biodizel, biobenzin hepsi kabul
Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemlerinde Türk biliminin zirve isimlerinden biridir. Astrnomi, matematik, cebir ve Türk dili konusunda eserleri vardır. Fatih Sultan döneminde İstanbul'a yerleşen ve Ayasofya Medresesi müderrislerinden olan bu ünlü bilim insanımızın adı nedir?
İpucu (Semerkand'da Uluğbey Rasathanesi müdürlerinden, mezarı Eyüp Sultan Haziresi'nde. Osmanlı Akkoyunlu imparatorlukları arasında arabuluculuk yaptı. Osmanlı döneminde Astronomi ve yıldız gözlemleri konusunda önemli yenilikler kazandırdı.
Ali Kuşçu
Kız Kulesi İstanbul'da hangi semtin sınırları içerisinde yer alır?
Üsküdar
İslam'da evlilik öncesi damat adayının, gelin kızımıza verdiği senet ya da maddi taahhüde ne isim verilir?
Mehir
Matematikte 0 rakamının mucidi olan ünlü Türk bilim insanının adı nedir?
Harezmi
Salgın hastalıklardan korunmak için uygulanan kısıtlamalara verilen ad nedir?
Karantina
Türkiye'de para basma yetkisi hangi bankaya aittir? (Hani ekonomiye yön verir, bazen piyasaya dolar sürerek döviz spekülatörlerinin önünü keser, Türk Lirasının değeriri korumaya çalışır)
Merkez Bankası
Milli Gururumuz ilk insansız hava aracımızın adı nedir? (TEİ tarafından geliştirildi, ASELSAN, Havelsan Destek verdi)
ANKA
Beş duyu organımızı eksiksiz bir şekilde sayalım
Göz, Kulak, Burun, Ağız ve Eller
Dünyanın en büyük tuzlalarından biridir, Türkiye'nin tuz ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan gölün adı nedir?
Tuz Gölü
Türkiye'de kanunların yürürlüğe girmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlı'nın onayının ardından hangi gazetede yayınlanır?
Resim Gazete
Türkiye genelinde gelir vergisini toplama görevi hangi kuruluşumuz tarafından yapılır
Gelir İdaresi Başkanlığı (Vergi Dairesi ve Maliye de olabilir)
Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir?
Ağrı Dağı 5.137 metre yüksekliğinde, onun ardından 4 bin 135 metre yükseklikle uludoruk dağı daha sonra süphan ve kaçkar dağları gelir.
Yedi düveli Çanakkale'nin derin sularına gömdüğümüz büyük zaferi, Çanakkale Zaferi'ni hangi tarihte kutluyoruz?
18 Mart
Tekne içinde su üstüne damlatılan boya ile yapılan ve Türk el sanatlarının en dallarından biri olarak bilinen resim sanatının adı nedir (İp ucu bir kadın adı )
Ebru
Milli kurtuluş savaşımızda en ön cephede kendi çetesiyle birlikte savaşan kadın kahramanızım adı nedir?
Kara Fatma
Dünyayı kasıp kavuran koronavinüsün bilim litaratürüne giren adı nedir. Virüsün ikinci adı kullanımı oldukça yaygın, sağlık bakanlığımızın ilgili sitesi de bu isimle açılıyor.
Covid-19
Türkiye'nin en uzun nehri hangisidir? (Türkiye'de doğar, sınırlarımızı aşarak önce Suriye ardından Irak'a kadar uzanır)
Fırat nehri tam 2 bin 800 KM
Ticarette açık artırma ile yapılan satış işlemine ne ad verilir?
İhale
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu Eylül ayının kaçında kutluyoruz?
9 Eylül
Tek millet iki devlet, kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti neresidir?
Baku
Sağlık Bakanımızın Adı nedir?
Fahrettin Koca
Göçmen kuşların en ünlüsüdür. İlk Bahar mevesiminin müjdecisidir. Afrika'dan uçarak ülkemize, hatta Avrupa'nın ortasına kadar göç ederler. Uzun kanatları, bacakları, gagaları ile görmeye alıştığımız kuş türünün adı nedir
Leylek
Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır.
Uzun ince bir yoldayım,
dizelerinin sahibidir. Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde doğdu, görmeyen gözleriyle gönlümüzde taht kurdu. 1973 yılında aramızdan ayrıldığı güne kadar Türküleriyle yediden yetmişe herkesin sevdiği ünlü ozanımızın adı nedir
Aşık Veysel Şatıroğlu
İstanbul'un fethi sırasında surlara bayrağımızı diken ilk askerin adı
Ulubatlı Hasan
Sabrın Sonu ?
Selamet
Osmanlı'da deniz kuvvetleri komutanına ne ad verilirdi?
Kaptan-ı Derya
Bir yeri, coğrafi bir bölgeyi şehirleri, yolları, akar suları kağıt üstünde gösteren yayınlara belgelere ne ad verilir.
Harita
Mısır unundan yapılan karadeniz bölgesine özgü bir yemek adı
Muhlama
Küçük ve orta boylu işletmeleri sanayi ve ticari kuruluşları simgeleyen harfler
KOBİ
Osmanlılar oğuzların hangi boyundan
Kayı
Sık sık çatışmaların petrol savaşlarının yaşandığı bir iç deniz ve su yoludur. Arap Yarım Adası ile İran arasında yer alır. Bu iç denizin adı nedir?
Basra Denizi
Yağmurun ince ince yağması?
Ciseleme
Isı ile strelize edilen ve havası basit yöntemlerle boşaltılan kaplarda kavanozlarda uzun süre saklanabiler yiyecekler.
Konserve
İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin toplandığı kitabın adı
Safahat
Özellikle tesbih yapımında kullanılan oltu taşı hangi ilimizde çıkarılır
Erzurum
Mağara tabanında yukarıdan akan damlalarla oluşan minerallere ne ad verilir?
Dikit
Öfke ile kalkan ne ile oturur
Zarar
Bilgisayarlara cep telefonlarına zarar vermek için yasa dışı yollarla sızan kişilere ne ad verilir?
Hacker
Kendisine güvenilen kişi? Güvenilir kişi
Emin
Akdeniz bölgesinde ve okyanusların sıcak bölgelerinde yaşayan kaplumbağa türlerinin adı nedir?
caretta caretta
Karayolda oluşan çukur ve tümseklere verilen ad
Kasis
İtalyanların en meşhur yiyeceklerinden biri
Makarna (Pizzza da olabilir)
Dinimizde kutsal gecelere verilen ad
Kandil
Kale duvarları üzerinde yükselen kulelere ne ad verilir
Burc
Son yıllarda kendi kendini yönetebilen otonom özellikler kazanan Türkiye'de çok sayıda fabrikada kullanıma giren eloktro mekanik cihazların ortak adı nedir?
Robot
Payitaht'ın bugünkü Türkçe karşılığı
Başkent
Bir mala, eşyaya kanun gücüyle el koymak
Müsadere
Uçaklarda görev yapan, yolcuların güvenli uçuşunu sağlayan, yolculara refakat eden görevlilere verilen ortak isim
Hostes, kabin görevlisi de olur