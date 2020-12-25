Bilgi yarışması soruları ve cevapları | Kolay sorular





Bilim, tarih, coğrafya, kültür - sanat, din ve politika konularında sizler için derlediğimiz yüzlerce kolay soru ve cevapları ile verimli bir vakit geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizin ve tabi kendinizin bilgisisini de tazeleyebilirsiniz. Sorular son derece basit, kolay ve anlaşılır bir üslupta hazırlanmıştır. Bilgi yarışması soruları ve cevapları Haberin sonunda yorum kısmına siz de aklınızdan geçen soruları ve cevapları yazarak yarışmayı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Şimdiden başarılar dileriz.

Gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçidir. Kırgız Türkleri'nin dünyaca ünlü yazarıdır, Selvi Boylum Al Yazmalım, Toprak Ana, Dişi Kurdun Rüyaları, Elveda Gülsarı, Beyaz Gemi, Gün olur asra bedel, Cemile adlı eserleri ile Türkiye'de satış rekorları kırdı. 2008 yılında kaybettiğimiz ünlü edebiyat adamının adı nedir?

Cengiz Aytmatov

Motorsuz uçağa ne ad verilir

Planör



İzmit hangi tatlısıyla meşhur

Pişmaniye



Osmanlı medeni kanununna ne ad verilir

Mecelle



İki uca da eşit uzaklıkta olan yer

orta



Orman yangını telefon ihbar hattı

177

Seyatnamenin yazarı kimdir

Evliya Çelebi

Balık tutma aracı, bir ip ya da misinaya bağlanan, ucuna metal bir çengel iğne takarak ırmak, deniz veya göllerde balık tutmaya yarayan aracın adı nedir?

Olta

Mevsiminden önce yetişen meyveye ve ne ad verilir?

Turfanda

Türkiye genelinde madencilikle ilgili faaliyetler yürüten kurumumuzun adı kısa adı da olabilir

MTA

Maden Tektik Arama kurumu



Uzayda yıldız, gezegen, kuyruklu yıldız gibi dev gök cisimlerinin dışında zaman zaman dünyaya çarpan küçük taşların adı nedir?

Meteoroid (Göktaşı da olur)

Bir duyguyu, düşünceyi estetik ses tonunda yazma, anlatma sanatına ne ad verilir.

İPUCU:(Dizeler halinde dokunaklı kısa cümleler, bazen dörtlükler halinde severek okuruz, lirik, pastoral, epik ve didaktik türleri var)

Şiir



Bir olayı anlık olarak kayıt altına sesli ve görüntülü olarak kaydeden cihazlara ne ad verilir?

Kamera



Bir binayı zeminden itibaren çökmelere karşı çevreleyen güvenlik duvarına ne ad verilir?

İstinat duvarı

Mahalle ve sokaklarda güvenliği sağlamak için polisle birlikte görev yapan kişilerin mesleği nedir?

Bekçi, Gece Bekçisi

Para bilimidir. Türkiye'de ve dünyada çok sayıda meraklının uzman olarak bilgisine başvurduğu kişilere verilen ünvandır. Para, madalya hatta jetonların tarihi serüvenini, türünü, basım yılını, piyasada bulunduğu tarih aralıklarını takip eden bilim dalına ne ad verilir?

Nümizmatik ya da nümismatik

Şanlıurfa şehir merkezinde yer alır. Hz. İbrahim Peygamberin ateşe atıldığı yer olarak bilinen Gölün halk arasındaki adı nedir?

Balıklı Göl

Hava sıcaklığını ölçen, ısının birim derecesine adını veren cihazın adı nedir?

Termometre

Tarihi eserleri, tarihi yerlerde kazı çalışmaları yaparak antik şehirleri, tarihi mekanları gün yüzüne çıkaran bilimsel araştırmalar yapan bilim dalı nedir?

Arkeoloji

Artvin ilimizin en büyük akarsularından biridir. Türkiye'de doğar, Gürcistan'ın Batum kentinde karadenize dökülür. Bu nehrimizin adı nedir?

Çoruh

Ülkemizde kağıt ve metal para basma yetkisi hangi bankaya verilmiştir

Merkez Bankası

Domates, biber ve yumurta ile yapılan her öğünde yenilebilen yemeğin adı nedir?

Melemen

Anneler günü her yıl mayıs ayının hangi günü kutlanır?

Mayıs ayının ikinci pazar günü

Fransız işgaline karşı bayraklaşan Milli Mücadelemizin Kahramanıdır. Kahramanmaraş'ta işgalcilere karşı ilk kıvılcımı ateşleyen, bugün adına üniversitenin kurulduğu milli kahramanımızın adı nedir?

Sütçü İmam

Kokusu, tadı ile baharın en tatlı habercisidir. Çocuklar taze taze tüketmekten büyük keyif alır. Reçel yapımında yoğun olarak kullanılan pembe renkli gülgiller familyasından olan meyvenin adı nedir?

Çilek

Sesin şiddetini büyüklüğü birim cinsinden nedir?

İPUCU (Kulağın duyduğu yüksekliği birim olarak ifade eder. Müzik aletlerinin, makina ve cihazların neden olduğu gürültü kirliliğinin ölçülmesinde duyduğumuz sesin yüksekliğini azlığını bu ölçüyle adlandırırız)

Desibel

Kağıt ve demir paraları basan matbaaların adı nedir

Darphane

Bir tür görme sorunudur. Vitamin eksikliğinden kaynaklanan ve halk arasında gece körlüğüne verilen isim nedir

Tavuk Karası

Gurur duyma, övünç duyma, kıvanç duyma sözcüklerinin eş anlamlısıdır. Bir sevdiğimizin başarısını duyduğumuz zaman hangi kelime ile duygularımızı ifade ederiz?

İftihar

Soğukları, dadaşları ve Türküleriyle ünlü Erzurum İlimiz hangi Bölgede'dir

Doğu Anadolu

Sağlıkta son yılların en büyük sorunlarından biridir. Bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Tıp dilinde bu sağlık sorununun adı nedir?

Obezite

Türkiye genelinde hububat fiyatlarının fiyatını belirleyen, hububat alımıyla yetkili resmi devlet kurumunun adı nedir

Toprak Mahsulleri Ofisi

Bir saniye kaç salisedir

60

Camide cemaate namaz kıldıran imamın durduğu yerin adıdır. Kıble'nin yönünü gösterir. Duvarın tam ortasında girintili ve etrafı süslemelerle çevrili yerin adı nedir?

Mihrap

Çocukların en güzel sokak oyunlarının başında gelir. Bir kişinin gözlerinin bağlanarak diğer oyuncuları yakalamaya çalıştığı oyunun adı nedir?

Körebe

Askerliğini bitirenlere verilen belgenin adı nedir?

Terhis Belgesi

Hz. Peygamber'in insani olarak yaptığı işleri taklit etmek, peygamberimiz gibi yemeğe oturmak, konuşmaya başlamak, selam vermek, O'nun gibi insanlara çocuklara yaşlılara muhabbetle davranmak gibi davranışları taklit etmeye ne ad verilir?

Sünnet

Öyle bir vitamin türü var ki? Yediğimiz içtiğimiz gıdalardan daha çok güneşten alırız. Hangi vitamini güneşten daha yoğun alırız?

D vitamini

Para biritirme, bankada hesap açarak, ya da bir kumbarada paralarımızı saklama olayına ne diyoruz?

Tasarruf

Tiyatro sahnelerinde hiç konuşmadan bir olayı, bir konuyu anlatan oyuncu hangi sanatı temsil eder? Sözsüz ve sessiz tiyatro da denilir. El kol ve mimiklerle anlatma sanatıdır. Avrupa'da bu oyuna Pantomim adı verilir.

Mim

Otobüs kamyon kullananlara sürücü ya da şoför, gemi kullananlara kaptan, uçak kullananlara pilot denir, tren kullananlara makinist, peki tramvay kullanan kişilere ne ad verilir?

Vatman

Bir olayı gören kişiye ne ad verilir?



Tanık

Şahit



Çin'in para birimi nedir?

Yuan

Çin Yuanı

Rasathanelerden, Uzayın derinliklerini izlediğimiz yıldız ve galaksilerin görüntülemek için kullandığımız araçların adı nedir?

Teleskop

İçten yanmalı Otomobillerin motor sistemlerine koyduğumuz yakıtı ateşleyen parçanın adı nedir?

Buji

Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edildiği ilk Türk beyliği hangisidir?

Her yıl 13 maısta Türkçe Dil Bayramı olarak kutlanır? 13 Mayıs 1277’de yayınlanan bir fermanla "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya" emrini resmi olarak veren Mehmet Bey, Hangi şehrimizin beyidir?

Karaman Beyliği



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Kimdir?

İPUCU: Kıbrıs Barış Harekatı'dan sonra Kıbrıs Federe Türk Devleti, ardından da 1983 yılında bağımsızlığını ilan Eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdıdır. 2012 yılında vefat etmiştir?

Rauf Denktaş



Şehirlerde musluktan akan şebeke sularının, dezenfeksiyonu için kullanılan kimyasal maddenin adı nedir?

İpucu (Bazen musluğu ilk açtığımızda suyun içindeki beyazlık onun yüzünden oluşur. Bardağın beş on saniye dinmesini beyazlığın kaybolmasını bekleriz)

Klor



Evlerimizin, arsa ve iş yerlerimizin kimlik bilgisidir. Bir taşınmaz mülkün kime ait olduğunu gösteren belgenin adıdır. Ev, arsa, tarla alıp satarken kullandığımız belgenin adı nedir?

Tapu

Tapu senedi



Uluslararası bir anlaşmanın geçerli olabilmesi için hangi devlet kuruluşunun onaylaması gerekir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi



Kurtuluş Savaşımızda büyük zaferin kazanıldığı yerdir. İşgalci düşman birliklerinin yenilgiye uğradığı 30 Ağustos Muharebelerinin yapıldığı yer neresidir?

İpucu: (Yunan kuvvetleri 30 Ağustos 1922 tarihinde kesin yenilgiye uğratılmış büyük bölümü 4 gün süren harekatla imha edilmişti. Başkomutanlık Meydan Muharebelerinin yapıldığı yer olarak da bilinir)

Dumlupınar

(Bugün Kütahya'ya bağlı bir ilçemizdir)

Kamu kurumlarında şirket ya da kişilere verilen yol, inşaat, alt yapı yatırımı gibi yaptırılan açık artırma ya da açık eksiltme sürecine ne ad verilir?

İhale

Sufi, mevlevi müziğinin temel enstrumanıdır. Nefesle üflenerek çalınır. Kamıştan yapılır ve dilsizdir. 7 deliği vardır. Bu müzik aletinin adı nedir?

Ney

İçinde Dünya haritasının da yer aldığı, ülkeler, akarsular, nehirler. denizler, şehirler, dağlar ile birlikte temel coğrafi bilgilerini içeren yardımcı ders kitabının adı nedir?

Atlas



Halka açık büyük şirketlere ait hisselerin alınıp satıldığı pazarın adı nedir?

Borsa

Ramazan Ayı'nın geldiğini gösteren gök yüzü olayında Rüyet olarak görülen Ay karşımıza hangi haliyle çıkar?

Hilal

Pamuk veya koyun yününden yapılan iplerin kök boyalarla renklendirilmesinin ardından tezgahlarda dokunarak evlerimizde sergi olarak kullanılan kalın dokumanın adı nedir

Halı da olabilir kilim de olabilir

Avukatların bağlı olduğu sivil toplum kuruluşunun adı nedir?

Baro

Evlerde, iş yerlerinde aydınlatma, ısıtma ve sanayi tesislerinde üretimde kullandığımız elektriğin ölçü birimine ne ad verilir?

Watt

Akarsu ve nehirlerde akan suların gücünü, belli bir sürede (Bir saatte, bir dakikada) akan su miktarını hacim cinsinden gösteren ölçü birimi nedir

Debi

2016 yılında Nobel Kimya Ödülünü Kazanan Türk bilim insanı kimdir?

Prof. Dr. Aziz Sancar

Türkiye'nin ilk kadın pilotunun adı nedir?

Sabiha Gökçen

E posta gönderirken kullandığımız kuyruklu a (salyongoz) işaretine ne ad verilir

Et

Yangın çıkıca itfaiyeyi aramak için hangi nuramayı arıyoruz?

110

Türk Halk Müziğinin temel sazlarından olan bağlama kaç tellidir?

7 telli

İpucu: (Altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir çelik ile bir sırma bam teli olmak üzere toplam 7 tellidir. Tezene ile çalınır)

Küçük nesneleri görmek için kullandığımız cihaza ne ad verilir

Mikroskop (Mercek, büyüteç bunları da kabul edebiliriz)