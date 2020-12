Binicilik Nedir? Nasıl Yapılır?

Binicilik Nedir? Nasıl Yapılır? Sorusu son dönemlerde at binme merakına sahip birçok kişinin ortak bir şekilde araştırdığı bir konu haline gelmiştir.

Günümüzde birçok kişi eğlenceli bir şekilde vakit geçirmek için çeşitli aktivitelerden faydalanmaktadır. Özellikle son dönemlerde ön plana çıkan binicilik de bu aktiviteler arasında yer almaktadır. Pek çok kişi üzerindeki stresi atmak üzere binicilik sporunu tercih etmektedir. Popüler bir hale gelen binicilik sporuna olan rağbetin artmasındaki asıl nedeninde kişilerin doğa ve hayvan sevgisine dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Sizlerde binicilik üzerine araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Binicilik Nedir? Nasıl Yapılır? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

Binicilik Nedir? Nasıl Yapılır?

Binicilik Nedir? Nasıl Yapılır? Sorusu genellikle doğa ve hayvanlar ile iç içe bir aktivite gerçekleştirmek isteyenlerin yöneltmiş olduğu bir sorudur. Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen ve oldukça önemli sporlar arasında gösterilen biniciliğin son zamanlarda şehirlere parkurlarının kurulması ile birlikte birçok kişi tarafından takip edilen bir spor haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Sizlerde biniciliğe gönül verdiyseniz, bilmeniz gereken bazı püf noktalar yer almaktadır. Bilmeniz gerekenleri başlıklar halinde sizlere aktaracağız.

Binicilik Nedir?

Binicilik Nedir? Sorusunu kısaca tanımlamak gerekirse; Binicilik eğitilmiş atlar üzerinde gerçekleştirilen bir at binme sanatıdır. Tarihi çok eski zamanlara dayanan binicilik, atın üzerinde zamanında, güvenli ve sabırlı bir şekilde hareket edilmesini gerektirmektedir. Son dönemlerde şehirler içerisine oluşturulan at binme parkurları ile birlikte ülkemizde oldukça yaygın bir hale geldiğini dile getirebiliriz. Kişiler genellikle sosyalleşmek ya da fizyolojik olarak kendilerini rahatlatmak adına binicilik sporunu tercih etmektedir. Sizlerde hem psikolojik olarak hem de fizyolojik olarak yapabileceğiniz en iyi spor dalları arasında yer almaktadır.

Binicilik Sporu Nasıl Yapılır?

Binicilik Sporu, yapacak olan kişilerin ilk aşamada temel bir binicilik eğitiminden geçmesi gerekmektedir. Her ne kadar uysal bir at üzerinde binicilik kolay bir şekilde dursa da, atın hırçınlaşması ile birlikte oldukça tehlikeli sonuçlara neden olduğunu söyleyebiliriz. Temel bir eğitim alındıktan sonra kişinin ilk olarak atı ile bütünleşmesi gerekmektedir. Bu bütünleşme at ile aranızdaki sevgi ve güven yapısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bundan dolayı at seçiminde oldukça özen göstermeli ve dikkatli bir şekilde seçim yapmalısınız. Ayrıca binicilik sporunu gerçekleştirirken bazı ekipman ve malzemelerden de faydalanmanız gerekmektedir.

Binicilik Malzemeleri Nelerdir?

Her spor dalında olduğu gibi biniciliğinde kendisine özgü bazı malzemeleri yer almaktadır. Bu malzemeleri temin ederek bu spora yönelmeniz hem daha profesyonel bir şekilde bu sporu gerçekleştirmenizi sağlayacak hem de korunmanız ve daha rahat bir şekilde öğrenmeniz adına sizlere fayda sağlayacaktır. Ön plana çıkan binicilik malzemeleri şunlardır;

Binici Pantolonu: Binici pantolonu, özel olarak üretilen ve binicilik sporunda sıklıkla tercih edilen bir ekipmandır. Bu ekipmanın iyi bir şekilde elde edilmesi sizlere yapacağınız spor açısından oldukça fayda sağlayacaktır. Özellikle düşmelerde veya çeşitli hareketlerin elde edilmesinde pantolonun oldukça korunaklı ve kaliteli olduğuna dikkat etmeniz gerekmektedir. İnternet üzerinden birçok binici pantolonuna ulaşabilmeniz mümkündür. Seçimini yaparken eğer bu sporu profesyonel anlamda yapmak istiyorsanız, kaliteli bir şekilde almaya dikkat edin.

Deri Çizme veya Yarım Bot: Deri çizme veya yarım bot binicilik sporu için sizlere büyük bir fayda sağlayacaktır. Özellikle kaliteli bir şekilde edineceğiniz deri çizmenizin atınızı daha rahat bir şekilde kontrol etmenizi sağlayacağı gibi aynı zamanda sizlerin daha rahat bir hareket kabiliyeti kazanmanızı da sağlayacaktır. Aksi takdirde günlük yaşamda kullanacağınız normal ayakkabılar sizlerin at üzerindeki kabiliyetinizi kısıtlayarak atı yönlendirmenizde zorluk çıkaracaktır. Bundan dolayı deri çizme veya yatım bot tercih etmek önemlidir.

Çeps – Chaps: Binicilik için tercih edeceğiniz bir diğer malzeme çepstir. Çeps yarım bot tercih etmeniz eyer üzerinde daha sağlam ve güvenilir bir şekilde hareket etmenizde sizlere fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra atı daha iyi kavramanızı sağlayarak atı yönlendirmeniz konusunda da sizlere yardımcı olacaktır. İnternet ortamından kaliteli bir şekilde çeps elde edebileceğiniz birçok site yer almaktadır.

Binici Eldiveni: Binici eldiveni tercih edeceğiniz ilk ekipmanlardan bir tanesidir. Binici eldiveni lastik veya deri dizginleri tutmanız ve kavramanız açısından oldukça önemlidir. Bu hem sizlerin güvenliği açısından hem de atı iyi bir şekilde yönlendirebilmeniz açısından tercih etmeniz gereken en temel malzemedir. Aksi takdirde eldivensiz bir şekilde binmeniz atı yönlendiremeyeceğiniz gibi dizgini kavrayamamanıza ve at üstünden düşmenize neden olacaktır.

 Binicilik Togu / Kaskı: Binicilik sporunu sağlarken güvenliğiniz açısından kask edinmeniz oldukça önemlidir. Attan düşmenize veya farklı etkenlere neden olacak şekilde zarar görmenizin önüne geçecek olan en önemli ekipman kasktır. Bundan dolayı binici kaskı kullanımında oldukça özen göstermelisiniz. Ayrıca kaskınızın veya farklı bir deyişle binicilik togunun kaliteli ve özenli bir şekilde seçilerek elde edilmesi sizlere fayda sağlayacaktır.

 Koruyucu Yelek: Koruyucu yelek de aynı binicilik kaskı gibi sizlerin güvenli bir şekilde bu sporu gerçekleştirmeniz adına oldukça önemlidir. Koruyucu yelek tercihinde bulunmanız sizlerin at üzerinden düşme ihtimalinizde sağlığınız ve korunmanız açısından oldukça önemlidir. Koruyucu yelek sağlarken seçiminde oldukça dikkat etmeniz ve özenli bir şekilde kaliteli ürün elde etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde kalitesiz alacağınız ürünler sizlerin hem giyim konusunda rahatsız olmanıza hem de güvenliğiniz açısından riske girmenize sebebiyet verecektir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz malzemeler binicilik sporu yapan kişiler için sunulan malzemelerdir. Bu malzemelerin temini hem sizler için hem de kullanacağınız at için oldukça önemlidir. Özellikle atınız için tercih edeceğiniz malzemeler ise şunlardır;

• Eyer

• Eyer Altı

• Başlık ve Dizginler

• Kolan Kayışı

• Kantarma – Gem

• Yular Başlık ve İpi

Eğer bu işi uzun yıllar boyunca yapmak istiyorsanız, bu malzemelerin kaliteli bir şekilde seçiminizi yapmanız gerekmektedir. Malzemelerin kaliteli bir şekilde seçimini yapmanız hem daha güvenli bir şekilde biniciliği gerçekleştirmenizi hem de daha uzun yıllar kullanmanızı sağlayacaktır.

Binicilik İçin Olimpik Branşlar Nelerdir?

Binicilik sporu aynı zamanda Olimpik Branşlar üzerinde de yapılmaktadır. Bu branşlar Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) tarafından belirlenmiştir. Resmi olarak kabul görülen 7 adet binicilik branşı yer almaktadır. Bunlar;

• At Terbiyesi

• Engel Atlama

• Üç Günlük Yarışma

• Atlı Dayanıklılık

• Atlı Araba

• Atlı Jimnastik

• Reining (Kovboy binişi)

H2 Binicilik Nedir? Nasıl Yapılır?

Binicilik Nedir? Nasıl Yapılır? Sorusuna ilişkin olarak edinmeniz gereken tüm bilgileri başlıklar halinde özet bir şekilde sizlere sunduk. Son dönemlerin popüler sporu haline gelen biniciliğin oldukça faydalı bir spor olduğunu tekrar dile getirelim. Psikolojik ve fizyolojik anlamda sizleri rahatlatacak olan bu aktiviteyi tercih etmeniz aynı zamanda daha sosyal bir yaşam sürmenizde de sizlere yardımcı olacaktır. Bunu sağlarken daha profesyonel ve güvenilir anlamda belirtmiş olduğumuz ekipmanlardan faydalanmanızı öneririz. Bunun yanı sıra sizlerinde binicilik sporuna dair bir düşünceniz veya hikâyeniz var ise bunu yorum kısman bizlerle paylaşabilirsiniz.