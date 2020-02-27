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Çamaşır makinesi deterjanın hepsini almıyor, içinde kalıyor, sorunu ve çözümü

Çamaşır makinesinin temel çalışma prensibi doğrultusunda deterjan haznesine koyulan deterjanın alınmaması, az alınması ve yetersiz olması gibi problemlerle sıkça karşılaşılabiliyo

27 Şubat 2020 Perşembe 23:12
Çamaşır makinesi deterjanın hepsini almıyor, içinde kalıyor, sorunu ve çözümü

Çamaşır makinesi deterjanın hepsini almıyor, içinde kalıyor, sorunu ve çözümü

Çamaşır makinelerinde en sık yaşanan sorunlar genellikle deterjan kaynaklı oluyor. Çamaşır makinesinin temel çalışma prensibi doğrultusunda deterjan haznesine koyulan deterjanın alınmaması, az alınması ve yetersiz olması gibi problemlerle sıkça karşılaşılabiliyor. Bu durumda çamaşır makinelerinin doğru ve verimli şekilde kullanılamamasına yol açıyor. Çamaşır makinesinin deterjanın hepsinin almaması da kullanıcıların sıkça karşılaştıkları problemler arasında bulunuyor. Çamaşır makinesi deterjanın hepsini almaması noktasında birden fazla etken söz konusu olabilir. Dolayısı ile de hangisinden kaynaklı olduğunun belirlenebilmesi için uzman ve tecrübeli İstanbul Arçelik Servisi merkezi personellerince müdahalede bulunulması gerekir.

Çamaşır makinesinin deterjan hazinesine, kullanma kılavuzunda ve deterjan paketi üzerinde belirtilen kullanım miktarına uygun seviyede koyulmasına rağmen tamamını almıyorsa bir problem mevcuttur. Çamaşır makinesinin yıkama programı sonrasında deterjan haznesinin temiz kalmış olması gerekirken, bir miktar deterjan kalması halinde buna yol açabilecek etkenlerin değerlendirilerek, çözümlerinin sağlanması gerekir. Bu noktada da Kurtköy Arçelik Servisi uzman teknikerlerimiz öncelikle çamaşır makinesinin bağlı olduğu musluktaki su basınç seviyesinin düşük olmasını değerlendirir. Çünkü bu durumda çamaşır makinesi yeterli tazyik oluşturamayarak, deterjan haznesindeki tüm deterjanı alamayabiliyor. Aynı şekilde çamaşır makinesi su giriş hortum ve filtreleri tıkanmış ise su şiddeti yavaş şekilde makineye ulaştığından, yine deterjan haznesinde deterjan kalması sorunu yaşanabilir.

Çözüm sağlamak için çamaşır makinesinin su şiddetini etkileyebilecek bu faktörlerin kontrol edilmesi gerekir. Soğanlık Arçelik Servisi uzman teknikerleri tarafından su tesisatı basınç seviyesinin ideal seviyeye getirilmesi noktasında yönlendirici bilgilendirmeler yapar. Ayrıca çamaşır makinesinin su giriş hortum ve filtrelerinde tıkanmaya karşı kontroller yapılarak, herhangi bir tıkanıklık mevcut ise hızla tıkanıklık giderilir. Deterjan çekmecesinin uzun süre temizlenmemiş olmasına bağlı olarak deterjan artığı katmanı oluşması da su akışını engelleyerek, yıkama programında deterjanın tümünün alınamamasına yol açar. Böyle bir durumda çamaşır makinesi deterjan haznesi kullanıcı tarafından da kolay bir şekilde yerinden çıkartılarak, su altında çizmeyecek biçimde fırçalı bir ürünle tamamen temizlenmesi gerekir. Bu şekilde kanallarının su giriş ve çıkışında tamamen açık olması ve doğal olarak çok daha verimli bir şekilde deterjanın kazana alımının gerçekleştirilmesine olanak sağlanabilmektedir.

Son Güncelleme: 27.02.2020 23:21
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Çamaşır MakinesiDeterjanSorunuçözümü
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