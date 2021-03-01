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Çekici Nedir? 

Trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde, ana yollarda sık sık yaşanan arızalar, istenmeyen trafik kazalarında ilk onları görürüz. Peki nasıl çalışırlar?

01 Mart 2021 Pazartesi 11:56
Çekici Nedir? 


Çekici Nedir

Her gün on binlerce araç trafiğe çıkıyor, kimimiz araçlarımızla işe kimimiz ise okula gidiyor. Özellikle büyük şehirlerde gün içerisinde meydana gelen trafik kazaları veya araç arızaları fazla olabiliyor. Bu durumlarda bazen aracımızı tekrar çalıştırmamız mümkün olmayabiliyor. O anlarda ise devreye kurtarıcı olarak çekiciler giriyor. 

Çekiciler neredeyse her araç hizmet verebilmektedir. Sedan ya da hatchback gibi her türlü binek araçlar, kamyonetler, minibüsler, kamyonlar, iş makineleri, motosikletler gibi tüm araçlar için çekicilerden yardım alabiliyoruz. Peki hangi çekici hangi durumlarda tercih ediliyor?

Çekici Çeşitleri Nelerdir?

Çekici çeşitleri kendi içerisinde çekecekleri araca göre farklı yapılara ayrılırlar. Bunlar çatal çekici, tepeden çekici, vinçli kayar platform, oto transfer çekicisi olarak adlandırılır. 

Çatallı çekici: Çatallı çekici forklift yapısı gibi bir düzene sahiptir ve altına giren iki çatal sayesinde araç olduğu gibi kaldırılarak çekici kasasına konur. Araç sağ veya sol taraftan yüklenebilir. Ayrıca kablolu kumandası mevcuttur. 

Tepeden çekici: Tepeden çekicileri genellikle trafik polisleri kullanır. Diğer bir adıyla ahtapot çekici olarak da bilinir. Vinç tepeden iner ve dörtlü çatala tekerlekler bağlanır. Sonrasında araç çekilerek çekici kasasına yerleştirilir. Araç kapılarının açılmasına tepeden çekisi sayesinde gerek kalmaz. 

Vinçli kayar platform: Eğer yolda kalmış olan araç hareket ettirilebiliyorsa, çekicideki  kayar platforma girmesi sağlanır. Eğer araç hareket ettirilemiyor ise araç çekicideki vinç tarafından platforma çekilebilir. Bu çekici türü iki aracı birden arka kısmında bulunan çift tekerlek çekici sayesinde taşıyabilmektedir.

Oto transfer çekicisi: Çekicide bulunan hidrolik makaralı vinç yardımı ile çekilecek araç damperli platforma çekilmektedir. İndirilmek istendiğinde ise damper kaldırılır ve kontrollü bir şekilde makara gevşetilir. Transfer sırasında çekilecek olan aracın el freni çekili, vitesi takılı şekilde olmalıdır. 

Siz de çekici seneklerine göz atmak için https://www.truck1.com.tr/ sitesini ziyaret edebilir, uygun fiyatlara araç kiralayabilirsiniz. 


 

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