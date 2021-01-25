Çileğin Sağlığa Faydaları Nelerdir?



Türkiye'nin büyük bir bölümünde her mevsimde bulmak mümkün hale geldi. İlk Bahar ve Yaz mevsiminde tatlıları ile bol bol tüketilen çilek için açık kaynaklardan derlediğimiz bilgiler, haberin detayında. Mineral ve vitamin zengini olan çilek, içermiş olduğu lif sayesinde de sindirim sistemi üzerinde faydalar sağlamaktadır.

C vitamini, A vitamini, K ve E vitamini bakımından engin bir içeriğe sahip olan çilek, magnezyum, folat, kalsiyum ve potasyum açısından da zengindir. Özellikle mevsiminde doğal olarak üretilen çileklerden tüketmek, sağlık açısından birçok fayda sağlar. Mevsiminde doğrudan tüketildiği gibi farklı tatlıların içinde kullanılan veya reçeli yapılarak tüketilen çilek, Türk mutfak kültüründe hatırı sayılır bir yere sahiptir.

Adeta Bir Şifa Deposu: Çileğin Sağlığa Faydaları

Toksinlerin atılmasını sağlar: Güçlü bir antioksidan içeriğe sahip olması nedeniyle, düzenli olarak çilek tüketilmesi durumunda vücudun serbest radikaller ile savaşması daha iyi bir şekilde gerçekleşir. Böylelikle vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.



Bağışıklık sistemini güçlendirir: Başta C vitamini olmak üzere çeşitli vitamin ve mineraller bakımından zengin olması nedeni ile düzenli şekilde çilek tüketmeniz, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle C vitamini ihtiyacınızı, önemli ölçüde çilek tüketerek karşılayabilirsiniz.



Cilt sağlığı: Çilek suyu veya ezerek püre haline getireceğiniz çilekleri cildinize sürerek, cilt lekelerinin daha çabuk yok olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca düzenli olarak bunu yapmanız, cildinize parlaklık ve canlılık kazandırır. Çilek tüketmek de yine cilt üzerinde, uzun vadede olumlu etkiler bırakmaktadır.



: A vitamini ve göz sağlığına iyi gelen mineralleri içermesi nedeni ile çilek gözler için de sağlıklı besinler arasındadır.Doğrudan çileğin faydaları arasında sağlığa etki etmese de, dolaylı yoldan uyku kalitesi sağlık için önemlidir. Düzenli şekilde çilek tüketilmesi nefes problemlerinin önlenmesi ve sindirim sistemindeki rahatsızlıkları gidermesi nedeniyle uyku kalitesini artırır.: Çileğin sağlığa faydaları arasında gerek cilt olarak ve gerekse organlar olarak adeta yaşlanma karşıtı olması öne çıkmaktadır. Hücrelerin sıklıkla yenilenmesine yardımcı olan besin kaynaklarından biri olması, cilt ve organların yaşlanma etkilerini azaltmaktadır.

Sindirim sistemine faydalıdır: İçerdiği mineral ve vitaminlerin yanı sıra lif açısından da zengin kabul edilebilecek meyvelerden biri olması, çileğin sindirim sistemi kili olmasını sağlamaktadır. Bağırsak hareketlerini düzenleyici etkilere sahip olan çilek, sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenli olarak tüketilebilecek besinler arasındadır.

Saç sağlığı: Barındırmış olduğu vitamin çeşitleri ve folik asit gibi etken maddeler, çileğin saç sağlığı üzerinde faydalı olmasını sağlar. Saçların canlılık kazanmasının yanı sıra güçlenmesine de yardımcı olarak, saç dökülmesi problemlerini en aza indirir.

Kanser riskini azaltır: Amerika’da yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde, düzenli olarak çilek tüketen kişilerin kansere yakalanma riskinin daha az olduğu görülmüştür. Her ne kadar tüm besin kaynakları gibi aşırıya gitmek yanlış olsa da, kararında ve düzenli olarak tüketilmesi kanser hücresi oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

İltihapları önler: Özellikle kemik ve kıkırdak yapıların eklem yerlerinde görülebilecek iltihap riskini en aza indirir. Romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiği gibi, kemik sağlığı açısından da faydalı olan çilek eklem iltihaplarını önlemek için tüketilebilecek önemli meyveler arasındadır.



