Content Marketing Nedir?

Content Marketing tam Türkçe karşılığıyla “İçerik Pazarlaması” anlamına gelmektedir. İçerik pazarlaması, pazarlama yöntemlerinin en popüler şekillerinden biridir. Dijital çağda ürün pazarlamaları neredeyse tamamen dijital ortamlardan yapıldığından dijital dünyada içerik pazarlamanın 4 türü bulunmaktadır. Bu 4 türü yazılı, sesli, görsel ve video içerikler olarak sıralamak mümkündür. İçerik pazarlama markanın prestiji, görünürlüğü ve müşterileriyle kurduğu iletişimi iyileştirme gücüne sahip bir yöntemdir. Günümüzde pek çok marka içerik pazarlamaktadır. Content Marketing yöntemi SEO’da da çok önemli bir yere sahiptir. Google’da iyi bir sıralama elde etmek isteyen markaların Content Marketing’e önem vermesi gerekir.

Content Marketing Neden Önemlidir?

Content Marketing özellikle dijital dünyada yer alması sebebiyle hitap ettiğiniz kitleyi çok daha genişletme şansına sahip olmanızı sağlar. Content Marketing sayesinde markanın güncelliği her daim korunabilir. İçerik pazarlama sayesinde marka sürekli paylaştığı içerikler sayesinde müşteri ile arasındaki bağın sıcak kalmasını sağlar. Pek çok markanın sosyal medyada paylaşılmak üzere ürettiği içerikler bu konuda oldukça iyidir. Google’da sıralama iyileştirmek isteyen markaların da içerik pazarlamaya önem vermesi gerekir. İçeriklerde doğru başlık kullanımı, doğru alt başlıklar, anahtar kelime seçimi göz önünde bulundurularak yazılacak bir içerin Google sıralamasını önemli derecede değiştiren etmenlerden biridir. İçerik pazarlama aynı zamanda potansiye müşteri ile sadakat bağı kurmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Burada sadakat bağı, müşterinin günlük hayatta da ürünün potansiyelinden daha fazla anlam taşımasını ifade eder.

Content Marketing Nasıl Yapılır?

İçerik pazarlama stratejisi geliştirmenin pek çok yolu vardır. Bu konuda başarılı olmak için ise birkaç noktaya oldukça dikkat etmek gerekir. İçerik pazarlama stratejisinde hedef kitle son derecede önemlidir. Kimlerin arama motorlarında neler aradığı, kimlerin hangi kelimeleri kullanarak arama yaptığı, kimin markayı neden tercih ettiği hedef kitleyi belirlemede dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alır. Müşterinin ürün veya hizmetle ilgili bilmesi gerekenleri içeriklerde anlatmak gerekir. Ürünlerinizi satın almanın hedeflediğiniz kitleye nasıl bir yarar sağlayacağını belirtmeniz içerik pazarlama stratejisinin en önemli detaylarındandır. İçerik pazarlama stratejisini güncel ve SEO bakımından güçlü tutmak önemlidir. Bu sebeple bir SEO danışmanlığı tercih etmek isteyebilirsiniz.