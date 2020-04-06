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Demet Öger Kimdir?

ABD'de kurduğu yapım ve madencilik şirketiyle tanınan ve çok sayıda dünya starıyla cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden biri olan Demet Öğer ülkesine geri döndü.

06 Nisan 2020 Pazartesi 22:54
Demet Öger Kimdir?

Demet Öger Kimdir?


Türk iş kadını, şair, prodüktör ve yapımcıdır. Dünya jet sosyetesinin ünlü isimleriyle Amerika'da yakın dostluk kurdu.

Genç yaşta iş ve sanat dünyasında kendine kısa sürede yer edinmeyi başaran  Demet Öger, 3 Mayıs 1981 tarihinde Ankara’da doğdu.

Turizmci iş insanı Vural Öger'in kızıdır. Biri Nina Öger adında iki kız kardeşi ve erkek bir kardeşi vardır.

Demet Lee Öger, Londra’da sinema eğitimi okurken okulda tanıştığı bir yönetmen onu Hollywood’a bir film teklifi ile davet etti.

20 yaşında tek başına Amerika’da Los Angeles'a yerleşti. Güzelliği ve fiziği ile yakınları onu oyunculuk, modellik gibi bir alana yönelmesini beklerken Demet Öger işin mutfağında olmayı seçti. Bir yatırım şirketine ortak oldu, ardından Öger Entertainment’i kurdu. 

Eski bir tiyatro binasını film stüdyosuna çevirdi. ABD ve Avrupa TV'lerinde yayınlanan çok sayıda dizinin çekildiği film platolarına ev sahipliği yaptı. Dünya starlarının Avrupa ve Türkiye haklarını şirketine bağladı. Yatırım yaptığı bazı filmler Oscar ödülünü kazandı. 

Demet Öger, Elton John'un kurucusu olduğu AIDS Vakfı'nda gönüllü olarak çalışmaya başladı. Burada John'un Kanadalı film yapımcısı eşi David Furnish ile tanışan Öğer, yazdığı şiirleri Furnish'e gösterdi. Şiirleri beğenen Furnish, aynı zamanda modellik de yapan Öğer'e "Şiirlerini İngilizce olarak seslendirdiğin bir albüm yapalım. Elde edilecek geliri de AIDS Vakfı'na aktaralım" teklifinde bulundu.

Öğer'in albüm fikrine sıcak baktığını söylemesinin ardından şiirleri okuyan ve çok beğenen Elton John da albüm için bir şiiri seslendirmeye karar verdi. Albümün seslendirilmesine aralarında Morgan Freeman'ın da yer aldığı çok sayıda Hollywood yıldızı ve şarkıcı katıldı.

2013 yılının Mayıs ayında Kaliforniya'daki Pacific Design Centre'da düzenlenen 18'inci Elton John AIDS Vakfı Geleneksel Oscar Daveti'ne spor yorumcusu Erman Toroğlu ile katıldı.

Filmlerini finanse edebilmek için maden ve demir işi yapan Perlen şirketine ortak oldu. Birçok dünya starını Türkiye’de ağırladı. 

Bugüne kadar Türkiye'ye Paris Hilton, Bruce Willis, Ben Affleck, Elton John, Matt Dillon, Madonna gibi ünlülerin gelmesine vesile olmuştur. 

2001 yılından bu yana Hollywood’da iş yapmaktadır.Yerleşik olarak New York, Los Angeles ve İstanbul’da yaşamaktadır. 

Ama ağırlık New York’ta. Her 10 günde bir Los Angeles’ta, her iki ayda bir de mutlaka Türkiye’ye geliyor. 

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Son Güncelleme: 06.04.2020 23:48
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