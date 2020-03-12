Dezenfeksiyon hizmeti nedir? Nereler dezenfekte edilir

Dezenfeksiyon Hizmeti Nedir?

Koronavirüs salgını ile birlikte toplu taşıma araçlarından evler, iş yerleri ve meydanların hijyene kavuşturulması işlemine verilen isim. Ev, iş yeri, okul binaları gibi farklı büyüklükte ve kullanımdaki alanlarda uygulanabilen dezenfeksiyon hizmeti, ortak kullanım alanlarının hastalığa sebep olabilen virüslerden ve mikroorganizmalardan arındırılması işlemi olarak tanımlanıyor. Armut.com üzerinden http://armut.com/dezenfeksiyon linkinden ulaşılabilen dezenfeksiyon hizmeti, Türkiye genelinde 300 hizmetverenle oldukça yaygın bir hizmet veren ağına erişim imkanı tanıyor. Haşere ilaçlama makinalarına dezenfektan konularak, aynı püskürtme işleminin uygulanmasıyla da dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Armut.com üzerinden alınan talepler incelendiğinde en çok tercih edilen dezenfeksiyon yönteminin Nano Gümüş dezenfeksiyon olduğu görülüyor. Nano Gümüş dezenfektanların insana faydalı bakterilere zarar vermediği, ancak patojen yani hastalığa sebep olabilen bakterileri ve virüsleri yok ettiği biliniyor.

Dezenfeksiyon işlemleri için en çok talepler, çocukların ve gençlerin korunması adına anaokulları ve okullar olarak görülüyor. Benzer şekilde çalışma ortamlarını da salgın hastalıklara karşı koruyabilmek adına ofislerde dezenfeksiyon yapılması için talepler de Armut.com verilerine göre üst sıralarda yer alıyor.