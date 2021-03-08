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Erotomani nedir? Erotomani belirtileri nelerdir?

Halk arasında “Karşılıksız Aşk Sendromu” ve “Eros Hastalığı” olarak bilinir. Erotomani; kişinin yüksek statü sahibi bir kişi tarafınca sevildiğine inanmasına yönelik sanrıları içerisinde barındıran bir sendromdur.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:45
Erotomani nedir? Erotomani belirtileri nelerdir?

Erotomani nedir? Erotomani hastalığı nasıl tedavi edilir


Masumiyet dizisi izleyenleri Ela Yüksel'in hastalığı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çarşamba akşamları FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterinin erotomonik biri olduğu iddia edildi. Erotomani bir diğer adıyla 'Clerambault Sendromu' 'karşılıksız aşkın ortaya çıkardığı bir rahatsızlık' olarak tanımlanıyordu. Peki, erotomonik kimdir, erotomoni belirtileri ve tedavisi nasıldır? Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi uzmanlarından Klinik Psikolog Damla Özcan Açıkladı.

Erotomani Nedir?

Halk arasında “Karşılıksız Aşk Sendromu” ve “Eros Hastalığı” olarak bilinmekte olan erotomani; kişinin yüksek statü sahibi bir kişi tarafınca sevildiğine inanmasına yönelik sanrıları içerisinde barındıran bir sendromdur. Çoğunlukla erotomanik kişi kadın olmakla birlikte kişi tarafından kendisine aşık olduğuna inanılan erkek, sosyal ve ekonomik yönden yüksek pozisyona sahip; genellikle kendisine nazaran daha yaşlıdır. Erotomanik kişi açısından sözde kendisine aşık olan taraf, evli olduğu için veya farklı sebeplerden ötürü ulaşılmazdır.

Karşı tarafın kendisine yönelik “sözde” var olan aşkına dayalı kendince kanıtları mevcuttur. Bu kanıtların içeriğini zaman zaman karşı tarafın güya anlamlı bakışları zaman zamansa gazetelerden geldiği varsayılan mesajları oluşturur. Oysaki erotomanik kişinin gündelik yaşantısı içerisinde kendisine aşık olduğuna inandığı kişi ile teması en fazla tesadüfidir ve ufak tefek temaslardır.

Karşı taraf ile temasın hiç yaşanmadığı durumlar da söz konusudur. Erotomanik kişiler, mesleki ve sosyal işlevsellik açısından başarısız olmakla beraber yalnızlardır. Kişi karşı tarafa yönelik mevcut hezeyanlarını bir yandan gizleme konusunda çaba sarf etse de bir yandan çiçekler, hediyeler, telefon mesajları ziyaretler gibi yollar vasıtasıyla aşık olunan kişi ile temas kurma çabalarını sürdürmektedir.

Erotomanik kişi zaman zaman karşı tarafı gizlice takip etme gibi yollara da başvurarak temas kurma çabalarını devam ettirir. Bu noktada yeni bir kategori olarak ele alınan takipçi tacizci (stalking) ile erotomaniyi ayrıştırmak yerindedir. Burada mağdur konumunda olan kişi takıntılı bir şekilde takip ve beraberinde taciz edilmektedir. Buradaki motivasyonun kaynağı hezeyanlar değildir ve kişilerde antisosyal kişilik özellikleri belirgin oranda mevcuttur.Kişilerde erotomani sendromunun birbirinden farklı ortaya çıkış sebepleri mevcut olsa da genellikle bu sendromun başlangıcı anidir ve kronik seyirlidir.

Erotomani, birincil akıl hastalığı veya başka bir psikiyatrik hastalığın belirtisi olarak meydana gelebilmektedir.

Ek olarak; erotomani sendromunda yer alan erotomanik sanrılar, bipolar bozukluk veya şizofreni gibi diğer zihinsel bozuklukların varlığından kaynaklı mevcuttur. Mevcut semptomlar, kişinin antidepresan kullanımıyla ilişkili olarak da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca erotomaniye ait semptomlar, alkol kullanım bozukluğuyla birlikte de meydana çıkabilmektedir. Erotomaninin ortaya çıkış nedenleriyle ilişkili olarak tedavi kişinin kendisine özgü olarak tasarlandığında en iyi sonuçları doğuracaktır. Psikoterapi süreci ile beraber kişiye uygun ilaçların tedaviye dahil edilmesi kişi açısından süreci etkin ve işlevsel kılacaktır. Tedaviye yönelik süreç içerisinde kişi var olan sanrılarından kurtulabilmektedir. Ek olarak erotomanin altında bipolar bozukluğunun varlığı söz konusu ise farklı bir tedavi sürecine başlanarak tedavi desteklenebilmektedir

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Son Güncelleme: 08.03.2021 11:54
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