Greyder Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Greyder, iş makineleri arasında en kapsamlı olanlarından biridir. Ön ve arka tekerleklerinin orta kısmı ile her iki yöne de rahatlıkla uzayabilmektedir. Yol yapımı gibi alanlarda yoğun olarak kullanıldığı gibi bunun yanında, toprak tesviye çalışmalarında ve hendek hazırlama işlemlerinde de tercih edilirler. Bu makinelerin çalışma alanı, genel olarak zeminin sert kısmına gelene kadardır. Bu noktadan sonra greyderlerin çalışması çok daha zor olur.

Kullanım alanı olarak greyderlerin tercih edildiği yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Yol bakımı yapılan alanlar içerisinde

Şantiyeye gidilen yolların bakımı işlemlerinde

Açılan hendeklerin içinin ve çevresinin temizlenmesinde

Zeminin üzerinde yer alan tabakaların temizlenmesinde

Bozuk bir şekle sahip olan yolların istenen seviyeye getirilmesinde

Bitki tabakalarının doğru bir şekilde kaldırılmasında

Kar yağışları sonrasında küreme işlemlerinde

Asfaltların serilme aşamalarında

Malzemelerin birbirleri ile karıştırılmasında

Bu gibi işlemler ve alanlar içerisinde, greyder çeşitlerinin kullanımı sıklıkla var olmaktadır. Greyderlerin, mekanizmasında birden çok ekipman ve aksan bulunur. Bunlar, çalışma sırasında greyderin sahip olduğu fonksiyonları sağlayan makine aksanlarıdır. Greydere ait kumanda alanı, tekerlekler, kepçe aksanı, dairesel dişli elemanlar ve taraklar bu aksanların birkaçıdır.

Greyder Çeşitleri

Greyder çeşitleri, kullanım alanı içerisinde tercih çeşitliliği sağlayan makine topluluğudur. Bu greyder çeşitleri, farklı markaların üretimi dahilinde sektör içerisine sokulur. Bu üretim farklılığı ise yine greyderler üzerindeki ekipmanların ve aksanların farklı güçlerde meydana gelmesini sağlar. Satın alınma sırasında kişiler bu çeşitlilik arasında özellikleri inceleyebilir ve kendi isteklerine göre bir tercihte bulunabilirler. Tercih aşamasındaki fiyat farklılıkları da kişiler için uygun bir fiyatlandırma üzerinden satın alma imkanı sunar.

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