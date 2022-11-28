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Greyder Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Yol yapımı başta olmak üzere değişik alanlarda yoğun olarak kullanıldığı gibi bunun yanında, toprak tesviye çalışmalarında ve hendek hazırlama işlemlerinde de tercih edilirler.

28 Kasım 2022 Pazartesi 18:29
Greyder Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Greyder Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Greyder, iş makineleri arasında en kapsamlı olanlarından biridir. Ön ve arka tekerleklerinin orta kısmı ile her iki yöne de rahatlıkla uzayabilmektedir. Yol yapımı gibi alanlarda yoğun olarak kullanıldığı gibi bunun yanında, toprak tesviye çalışmalarında ve hendek hazırlama işlemlerinde de tercih edilirler. Bu makinelerin çalışma alanı, genel olarak zeminin sert kısmına gelene kadardır. Bu noktadan sonra greyderlerin çalışması çok daha zor olur.

Kullanım alanı olarak greyderlerin tercih edildiği yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yol bakımı yapılan alanlar içerisinde
  • Şantiyeye gidilen yolların bakımı işlemlerinde
  • Açılan hendeklerin içinin ve çevresinin temizlenmesinde
  • Zeminin üzerinde yer alan tabakaların temizlenmesinde
  • Bozuk bir şekle sahip olan yolların istenen seviyeye getirilmesinde
  • Bitki tabakalarının doğru bir şekilde kaldırılmasında
  • Kar yağışları sonrasında küreme işlemlerinde
  • Asfaltların serilme aşamalarında
  • Malzemelerin birbirleri ile karıştırılmasında

Bu gibi işlemler ve alanlar içerisinde, greyder çeşitlerinin kullanımı sıklıkla var olmaktadır. Greyderlerin, mekanizmasında birden çok ekipman ve aksan bulunur. Bunlar, çalışma sırasında greyderin sahip olduğu fonksiyonları sağlayan makine aksanlarıdır. Greydere ait kumanda alanı, tekerlekler, kepçe aksanı, dairesel dişli elemanlar ve taraklar bu aksanların birkaçıdır.

Greyder Çeşitleri

Greyder çeşitleri, kullanım alanı içerisinde tercih çeşitliliği sağlayan makine topluluğudur. Bu greyder çeşitleri, farklı markaların üretimi dahilinde sektör içerisine sokulur. Bu üretim farklılığı ise yine greyderler üzerindeki ekipmanların ve aksanların farklı güçlerde meydana gelmesini sağlar. Satın alınma sırasında kişiler bu çeşitlilik arasında özellikleri inceleyebilir ve kendi isteklerine göre bir tercihte bulunabilirler. Tercih aşamasındaki fiyat farklılıkları da kişiler için uygun bir fiyatlandırma üzerinden satın alma imkanı sunar.

Greyder iş makinesine ait olan çeşitleri incelemek ve detaylarını okumak için aşağıda bulunan web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://machineryline.com.tr/

Anahtar Kelimeler:
Greyder
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