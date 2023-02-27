Hackathon Nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elde edilen yeni çalışma hayatı, yazılım dünyasının değişmesine ve kendini geliştirmesine zemin hazırlar. Yazılım ve ilgili terimler önceleri bu kadar bilinmezken son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz bir dünya olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle sizlerin de bu alanda yapabileceğiniz birşeyler varsa çeşitli mecralara katılabilir ve kendinizi kanıtlayacağınız fırsatları yakalayabilirsiniz. Özellikle hackathon yarışmaları son dönemin popüler etkinlikleri arasında yerini alır. Hackathon, yazılım ilgilerinin sıklıkla takip ettiği yarışma etkinliği olarak bilinir. Bu yarışmalar sivil toplumlar ya da topluluklar tarafından düzenlenebilir. Ya da yazılım şirketlerince hareket edilebilir. Konuyu detaylı olarak araştırdığınızda yazılım ve veri bilimine merak olan kişilerin buluştuğu etkinlik programı olarak da bilinir. Hackathonlar aynı zamanda sizi çeşitli yeniliklere de sürükler ve böylece daha farklı donanımlar kazanırsınız.

Hackathon’a Kimler Katılabilir?

Hackathon yarışmalarına katılım sağlayabilmek için belli kriterlere sahip olmanız gerekir. Öncelikle yazılım dünyasına ilgili olmanız gerekir. Çünkü bu kulvarda düzenlenen yarışmalarda belli bir birikim, duyulan ilgi ya da heyecan gereklidir. Ne kadar donanımlı ve yeniliklere açık olursanız bu kulvarda daha sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz. Düzenlenen yarışmalarda birçok farklı kategori yer aldığı için kendinizi en iyi ifade edecek katılımlar içinde yer almanız bu nedenle çok önemlidir. Örneğin bazı yarışmalarda yazılım ve teknoloji şirketlerince düzenlenen etkinlikler yer alırken bazılarında bireysel hareket etmeniz gerekebilir. Ya da çeşitli topluluklar, sivil toplum örgütleri tarafından bu tür yarışmalar düzenlenebilir. Yazılım yarışmaları yeni şey öğrenmenizde size birer fırsattır. Hackathon yarışmaları kendinizi kanıtlayacağınız bir platform olarak da bilinir.

Seni Neler Bekliyor?

Bu yarışmalarda sizi nelerin beklediğini bilirseniz daha heyecanlı adımlar atabilirsiniz. Öncelikle yarışmaların büyük bir kısmı ödüllüdür. Çeşitli hediyeler ile ufak dokunuşlar yapılabilir. Aynı zamanda yarışmada yer alan önemli isimler sizin için en önemli avantajlardan biri olarak da bilinir. Bu tür detayları dikkate alarak daha kapsamlı çalışmalara yönelebilir, daha yetkin hale gelebilirsiniz. Donanımınızı artırmak adına grubunuzla etkileşime devam edebilirsiniz. Tanıdığınız isimlerle farklı yarışmalara katılım sağlayabilir ve ortaya oldukça güzel işler koyabilirsiniz. Hackathon etkinlikler kategorisini de inceleyerek daha farklı bilgilere ulaşırsınız. Çeşitli çalışmalarda yer alabilir ve böylece daha farklı konulara da hakim olabilirsiniz.