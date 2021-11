Hangi tencereyi seçmeli? Teflon, Seramik, Granit, Çelik, Döküm?



Son dönemlerde evhanımlarının ve mutfak severlerin kafası çok karışık. Piyasada olan çeşit çeşit güzel mi güzel tencere, tava çeşitlerinden hangisini seçeceklerini bilemiyorlar. Pelin Bozkurt Bilgiç bu konuda kafası karışanlar için detaylı bir dosya hazırladı.

"Tencere ve tava seçerken aklımızda deli sorular… Bazen bir tencerede rahat ettiysem, her şeyi onda yapmak istiyorum. O yüzden bazıları daha erken yıpranıyor. Ben de sık aralıklarla tencere / tava setimi az kullandıklarımla değiştirmeye çalışıyorum.

Yemeğin lezzetine büyük etki eden tencere/tavamız, hammaddesi ile sağlığımıza destek de olur, köstek de.

Çoğu danışanımdan ve arkadaşımdan bana gelen sorularla sizlere detaylı bir dosya hazırladım. Artık mağazaya girdiğinizde sadece kampanyalı olanı, ya da satıcının size yönlendirdiğini değil, bilinçli olarak sağlığınıza yararlı olan tencere, tavayı alabilirsiniz.

Piyasada bulunan teflon tencereleri ve çelik olanları uzun süredir kullanıyoruz. Bakır tencereler ise anneannelerimizden beri bizimleler. Ama seramik ve granit tencereler daha yeni yeni hayatımıza girdiler. Hem şık, hem güzeller. Döküm tencereler kullanımı zor ama lezzet veren özelliğiyle tercih edilenler. Toprak güveçler, cam tencereler, tencere - tava konusunda malzeme çok.

Ben de sizler için bir Tencere - Tava Dosyası hazırladım. Bilgi her şeydir. Güzel yaşamak ve güzel yaş almak için önce beslenmemize ve sağlığımıza özen göstermeliyiz. İçine koyduğumuz tencere-tavanın özelliklerini bilirsek ve kullanırsak daha sağlıklı bir yaşama da adım atmış oluruz."

Sizler de Wellbeing Chef Pelin Bozkurt Bilgiç'in tencere-tava seçimi ve kullanımı ile ilgili 36 sayfalık "Hangi Tencere" dosyasını indirmek istiyorsanız, www.pelinbilgic.com 'dan emailinizi bırakınız ve dosya posta kutunuza gelsin. Dosyayı okuduktan sonra dükkanlarda, mağazalarda satıcıların yönlendirmelerinden, ya da kampanyalardan etkilenmeden tencerenizi seçebilirsiniz.

WELL BEING CHEF PELİN BOZKURT BİLGİÇ KİMDİR ?

Hayatını "Güzel Yaşa Güzel Yaş Al" felesefesi ile tasarlayan Pelin Bozkurt Bilgiç sağlıklı beslenme hakkında doğru bilgiye ulaşmak için Cornell Universitesi Nutrition Healthy Living Eğitimi almıştır. Hazırladığı özel tarifleri bir araya getirdiği "Sağlıklı Misafir Sofram" isminde bir kitabı vardır. Ayrıca televizyonda BizimEv TV'de "Pelin'le Geleneksel Lezzetler ve Modern Tarifler" adında bir program sunmaktadır. Youtube'da ve Instagram'da kendi kanalında tariflerini ve bilgilerini sevenleri ile paylaşmaktadır. Ayrıca daha çok kişiyi Güzel Yaşam Mutfağına çekmek için Açlık Oyunlar, Şekere Neden Aşeriyoruz gibi online ve offline eğitimler vermektedir. Sofra, Beef&Fish, Breakfast gibi Türkiye'nin önde gelem yemek dergilerinde yazıları çıkmaktadır. Hayat boyu öğrenme yolculuğunda The School of Health Sciences, Ketogenic Diet Nutrition Health Coach, Ayrvedik Well Aging Yoga Terapi Eğitimlerini de heybesine doldurmuştur. Hem eğitim vermeye, hem de eğitim vermeye devam etmektedir. 2021 yılında byProtokol Dergisi tarafından "Yılın En Başarılı Sağlıklı Beslenme Ödülü"'ne layık görülmüştür.