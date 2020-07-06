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Hipnoz | Hipnoz Ne Değildir?

Yunanca ’da da uyku anlamına gelen bu durum kesinlikle uyku hali olmadığını dile getiren Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz ‘Hipnoz’ hakkında doğru bilinen yanlışları sıraladı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:04
Hipnoz | Hipnoz Ne Değildir?

Hipnoz Ne Değildir?

İnternet, sosyal medya gibi birçok iletişim aracılığıyla bilgi sahibi olduğumuz sinemalarda ise doğaüstü olaylarla hafızamıza kazınan ‘Hipnoz’ aslında çok yanlış biliniyor. Yunanca ’da da uyku anlamına gelen bu durum kesinlikle uyku hali olmadığını dile getiren Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz ‘Hipnoz’ hakkında doğru bilinen yanlışları sıraladı.

Hipnoz deyince hepimizin aklında ilk olarak o uzun köstekli saatler canlanıyor. Çünkü bireyler, sadece filmlerden gördüğü, okuduğu doğru olmayan bilgiler ile yanışları doğru olarak kodluyor. Yanlış bilgiler beraberinde korkuyu da getiriyor. İşte o hipnoz hakkındaki şehir efsanelerini Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, sıraladı.

Onu sakın yaptırma uyanamazsın!

Hipnoz kelimesi bir ortamda geçtiği zaman kesin şu cümleyi duyuyoruz; aman dikkat et bak uyanamazsın. Hala birçoğumuz bu durumu uyku hali olarak görüyor. Dışarıdan bakıldığında evet öyle zannedebiliriz fakat kesinlikle uyku hali değildir. Hatta bireylerin zihninin açık olduğu bir durumdur.

Şu kişide Hipnoz yapıyormuş

Aslında bu madde çok çok önemli. Evet bu durum rahatlama, gevşeme sağlıyor bize fakatuygulamayı yaparken dikkat edilmesi gerekiyor. Her mesleğin olduğu gibi bu işi de yapmak için ciddi eğitimler alan sertifikası olan alanında uzman isimler bulunuyor. Yani özetle arkadaşlar herkese güvenmeyeceğiz bu konuda.

Sırlarımı söylemekten çok korkuyorum

Hipnoz bir bilinç halidir yani kişinin kontrolünde olan bir durum. Bireyler istemedikleri bir konuyu anlatmazlar. Hatta bu esnada zihnimizin algılama potansiyeli çok yüksektir.

Sen istemesen bile farkında olmadan hipnoza girersin

İzlediğimiz filmlerden hafızalarımıza kazınan bir şehir efsanesi. Hipnoz, en yüksek konsantrasyon ve odaklanma olduğu için burada kişinin gönüllü olması çok önemli. Çünkü hipnoz yapan kişi hipnoza girecek bireye telkinler verir bu durumda eğer gönülsüzlük durumu olursa zaten hipnoz olmaz.

Hipnoz birçok alanda karşımıza çıkıyor

18. yüzyıldan bu yana kullanılan hipnoz, vücut ağrıları, doğum, yeme bozuklukları, cinsel rahatsızlıklar, sigara uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, kaygı bozuklukları, aşk acıları, korku gibi birçok problemin çözümlenmesinde karşımıza çıkıyor.

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