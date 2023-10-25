İtalyan boya nasıl yapılır? İtalyan boya tarzı nedir?

İtalyan boya nasıl yapılır?

Renk Seçimi : Duvarda kullanacağımız renkleri seçmekle işe başlamayız. Renk seçerken perde, mobilya ve yer döşemesine uygun renk armonisine dikkat etmeli

: Duvarda kullanacağımız renkleri seçmekle işe başlamayız. Renk seçerken perde, mobilya ve yer döşemesine uygun renk armonisine dikkat etmeli

Duvar Temizliği : İtalyan Boya yapacağımız duvarı temizlemeli, toz, kir ve diğer lekelerden arındırmalıyız. Bunu yaparken açık boya kutusu olmamasına özen göstermeli

: İtalyan Boya yapacağımız duvarı temizlemeli, toz, kir ve diğer lekelerden arındırmalıyız. Bunu yaparken açık boya kutusu olmamasına özen göstermeli

Desen Tavsiyesi : Görüşünü aldığımız İtalyan Boya ustaları Sarı, kahverengi, turuncu, terracotta gibi toprak tonları tavsiye ediyor.

: Görüşünü aldığımız ustaları Sarı, kahverengi, turuncu, terracotta gibi toprak tonları tavsiye ediyor.

Boyama Tarzı : Duvara uygulanacak tekniği de renklere göre tercih etmekte fayda var. Fresk, sıva veya mermerleştirme teknikleri oldukça moda

: Duvara uygulanacak tekniği de renklere göre tercih etmekte fayda var. Fresk, sıva veya mermerleştirme teknikleri oldukça moda

Detaylara dikkat: İtalyan boyama tekniğiyle yapılan ilk uygulamanın ardından desenler üstüne basit süslemeler, çıkıntılı çok katmanlı üç boyutlu figürler ekleyebilirsiniz



Usta adayına not: Son süslemelerin ardından üstüne son koruyucu atmak sanat eserinize hem parlaklık hem de uzun ömürlü olmasına yardımcı olacaktır.

İTALYAN BOYA İÇİN HANGİ ÜRÜNLER KULLANILMALI

İtalyan tarzı boyamalarda tür olarak sırayla sıva boyaları, yağlı boya, akrilik ve dekoratif boyalar tercih edilir.

Zengin renk çeşidi oluşturmak isteyenler için sıcak boyaları tavsiye eden uzmanlar parlak kalıcı doku hissi veren boyaların İtalyan tarzını daha iyi yansıttığı görüşünde.



İtalyan tarzı duvar boyaması genellikle sıcak ve zengin renklerle ilişkilendirilir. Bu tarzda kullanılan boyalar genellikle yüksek kaliteli ve zengin pigmentli boyalardır. Akrilik boyalar, sıva boyaları veya dekoratif boyalar genellikle İtalyan tarzı duvar boyama projeleri için tercih edilen seçeneklerdir. Bu boyalar genellikle duvarlarda zengin ve dokulu bir görünüm oluşturmak için tercih edilir. İşte İtalyan tarzı duvar boyamada kullanılabilecek bazı boyalar:

Sıva boyaları, duvarlara rustik ve doğal bir görünüm kazandırmak için tercih edilebilir. Bu boyalar genellikle dokulu bir yüzey oluşturur ve duvara derinlik katar.

Akrilik Boyalar: Akrilik boyalar geniş renk yelpazesi sunar ve duvarlarda parlak ve zengin renkler elde etmek için kullanılabilir. Ayrıca, farklı tekniklerle uygulanarak çeşitli efektler oluşturabilirler.

Dekoratif Boyalar: İtalyan tarzı duvar boyamak için dekoratif boyalar da tercih edilebilir. Bu boyalar genellikle farklı efektler oluşturmak için özel olarak formüle edilmiştir. Örneğin, mermerleştirme veya antika bir görünüm oluşturmak için dekoratif boyalar tercih edilebilir.

Yağlı Boyalar: İtalyan tarzı duvar boyamada yağlı boyalar da kullanılabilir. Bu boyalar genellikle zengin renkler ve derinlik sağlamak için tercih edilir.

İtalyan tarzı duvar boyama projelerinde kullanılan boyalar, istenen görünüm ve efektlere bağlı olarak değişebilir.

Hangi boyanın kullanılacağına karar verirken duvarın dokusu, istenen sonuç ve kişisel tercihler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, kaliteli ve dayanıklı boyaların seçilmesi önemlidir, böylece uzun süreli ve estetik olarak tatmin edici sonuçlar elde edilebilir.

IŞIKLANDIRMAYA DİKKAT

İtalyan tarzı boya uygulanmış duvarların ışıltısını, oda veya salon ışıklandırmasıyla güçlendirin. Klasik oda aydınlatma sistemleri yerine yerden aydınlatma araçları ile farklı boylarda abajurlarla mekanınızda masalsı bir hava estirebilirsiniz.

KABARTMA UYGULAMALARINDA PASTEL TONLAR

Uzmanlar İtalyan Tarzı Boyama yapılmış duvarlarda pastel tonların hakim olduğu boyutlandırılmış küçük kabaratmaların misafirleriniz tarafından yıllarca konuşulacak sanat eseri gibi algılanacağını belirterek 'Tavan, yer, mobilya perdeler ve diğer aksesuarların uygulama ile uyum içinde olmasına' dikkat çekiyor.

EVLERE, OFİSLERE, MEKANLARA DEĞER KATAR

İtalyan boyama yöntemi evlerinizde mekanlarda sıcak sohbetlerin önünü açar. Konutların, ofislerin değerini artırır. Yaşam alanlarında güçlü bağlar oluşturur. Sıcak renklerin estirdiği sanat havası hayat kalitenizi artırır