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İtalyan boya nasıl yapılır? İtalyan boya tarzı nedir?

İtalyan ressamların sanat dünyasına kazandırdığı ölümsüz eserlerinden esinlenerek evlerin, ofislerin ve devası iş merkezlerinin iç duvarlarını süsleyen İtalyan boya tekniği yaşam alanlarımızı değiştiriyor.

25 Ekim 2023 Çarşamba 23:54
İtalyan boya nasıl yapılır? İtalyan boya tarzı nedir?






İtalyan boya nasıl yapılır? 

  • Renk Seçimi: Duvarda kullanacağımız renkleri seçmekle işe başlamayız. Renk seçerken perde, mobilya ve yer döşemesine uygun renk armonisine dikkat etmeli
  • Duvar Temizliği: İtalyan Boya yapacağımız duvarı temizlemeli, toz, kir ve diğer lekelerden arındırmalıyız. Bunu yaparken açık boya kutusu olmamasına özen göstermeli
  • Desen Tavsiyesi: Görüşünü aldığımız İtalyan Boya ustaları Sarı, kahverengi, turuncu, terracotta gibi toprak tonları tavsiye ediyor.
  • Boyama Tarzı: Duvara uygulanacak tekniği de renklere göre tercih etmekte fayda var. Fresk, sıva veya mermerleştirme teknikleri oldukça moda
  • Detaylara dikkat: İtalyan boyama tekniğiyle yapılan ilk uygulamanın ardından desenler üstüne basit süslemeler, çıkıntılı çok katmanlı üç boyutlu figürler ekleyebilirsiniz
     

Usta adayına not: Son süslemelerin ardından üstüne son koruyucu atmak sanat eserinize hem parlaklık hem de uzun ömürlü olmasına yardımcı olacaktır.

İTALYAN BOYA İÇİN HANGİ ÜRÜNLER KULLANILMALI

İtalyan tarzı boyamalarda tür olarak sırayla sıva boyaları, yağlı boya, akrilik ve dekoratif boyalar tercih edilir.

Zengin renk çeşidi oluşturmak isteyenler için sıcak boyaları tavsiye eden uzmanlar parlak kalıcı doku hissi veren boyaların İtalyan tarzını daha iyi yansıttığı görüşünde.


İtalyan tarzı duvar boyaması genellikle sıcak ve zengin renklerle ilişkilendirilir. Bu tarzda kullanılan boyalar genellikle yüksek kaliteli ve zengin pigmentli boyalardır. Akrilik boyalar, sıva boyaları veya dekoratif boyalar genellikle İtalyan tarzı duvar boyama projeleri için tercih edilen seçeneklerdir. Bu boyalar genellikle duvarlarda zengin ve dokulu bir görünüm oluşturmak için tercih edilir. İşte İtalyan tarzı duvar boyamada kullanılabilecek bazı boyalar:

Sıva Boyaları: Sıva boyaları, duvarlara rustik ve doğal bir görünüm kazandırmak için tercih edilebilir. Bu boyalar genellikle dokulu bir yüzey oluşturur ve duvara derinlik katar.

Akrilik Boyalar: Akrilik boyalar geniş renk yelpazesi sunar ve duvarlarda parlak ve zengin renkler elde etmek için kullanılabilir. Ayrıca, farklı tekniklerle uygulanarak çeşitli efektler oluşturabilirler.

Dekoratif Boyalar: İtalyan tarzı duvar boyamak için dekoratif boyalar da tercih edilebilir. Bu boyalar genellikle farklı efektler oluşturmak için özel olarak formüle edilmiştir. Örneğin, mermerleştirme veya antika bir görünüm oluşturmak için dekoratif boyalar tercih edilebilir.

Yağlı Boyalar: İtalyan tarzı duvar boyamada yağlı boyalar da kullanılabilir. Bu boyalar genellikle zengin renkler ve derinlik sağlamak için tercih edilir.

İtalyan tarzı duvar boyama projelerinde kullanılan boyalar, istenen görünüm ve efektlere bağlı olarak değişebilir.

Hangi boyanın kullanılacağına karar verirken duvarın dokusu, istenen sonuç ve kişisel tercihler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, kaliteli ve dayanıklı boyaların seçilmesi önemlidir, böylece uzun süreli ve estetik olarak tatmin edici sonuçlar elde edilebilir.

IŞIKLANDIRMAYA DİKKAT

İtalyan tarzı boya uygulanmış duvarların ışıltısını, oda veya salon ışıklandırmasıyla güçlendirin. Klasik oda aydınlatma sistemleri yerine yerden aydınlatma araçları ile farklı boylarda abajurlarla mekanınızda masalsı bir hava estirebilirsiniz.

KABARTMA UYGULAMALARINDA PASTEL TONLAR

Uzmanlar İtalyan Tarzı Boyama yapılmış duvarlarda pastel tonların hakim olduğu boyutlandırılmış küçük kabaratmaların misafirleriniz tarafından yıllarca konuşulacak sanat eseri gibi algılanacağını belirterek 'Tavan, yer, mobilya perdeler ve diğer aksesuarların uygulama ile uyum içinde olmasına' dikkat çekiyor.

EVLERE, OFİSLERE, MEKANLARA DEĞER KATAR

İtalyan boyama yöntemi evlerinizde mekanlarda sıcak sohbetlerin önünü açar. Konutların, ofislerin değerini artırır. Yaşam alanlarında güçlü bağlar oluşturur. Sıcak renklerin estirdiği sanat havası hayat kalitenizi artırır

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Son Güncelleme: 26.10.2023 01:13
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Yorumlar
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İtalyan Duvar Boyası 2023-10-26 01:24:50

İtalyan duvar kaplama ve İtalyan boya yazınız harika. Son zamanların en popüler duvar dekorasyon hizmetlerinden biri çok mükemmel bir görünüme sahip. İtalyan duvar kaplamaları ve İtalyan boya ustaları bunu yapmak için çok uğraşıyor. Bakmayın öyle basit görünüme 1 ay sürebilir yapılışı.

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2024 İtalyan Boya Modelleri 2023-10-26 12:43:38

Ya bu İtalyan boya dedikleri olayı görmelisiniz beyler geçen sene duvara yaptırdık abi böyle bir şey yok ya. İtalyanlar duvar kaplaması olayını aşmışlar bence adamların duvar dekorasyon işleri çok ileri seviyede şimdiden yaptırmak isteyenlere hayırlı olsun diyorum.

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Duvar kaplaması ve İtalyan boya 2023-10-26 22:28:51

İtalyan duvar kaplama boyası hem duvarlarda estetik görünüm Hem de istenmeyen görüntüler için en estetik ve dekoratif kaplamalardan birisidir daha önce ben bunları citbu.com web sitesinde görmüştüm gayet güzel

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Dekoratif İtalyan boya 2023-10-27 13:04:06

Günümüzün en çok tercih edilen beton sıva görünümlü kabartması mükemmel desenler ile süslenen İtalyan dekoratif boyaları gerçekten de çok hoş görünüme sahip sayfayı inceledim biraz ya mükemmel bir şey bu

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Duvar kaplaması ve dekoratif boya 2023-10-27 14:34:10

Dekoratif İtalyan duvar kaplama boyaları oldukça sağlam görüntüye sahip estetik ve kullanışlı özellikleri ile gözünüze Bayram ettiriyor. Ben de yaptıracaktım ama bütçe'm yetmedi ne yazdı ki. İtalyan duvar kaplama dekoratif boyalardan umudumu kesmiş değilim şöyle biraz bütçeyi düzelteyim aklımdaki ilk iş bu

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