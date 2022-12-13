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Kaynak Uygulamalarında Sık Yaşanan Hatalar Nelerdir?

13 Aralık 2022 Salı 15:59
Kaynak Uygulamalarında Sık Yaşanan Hatalar Nelerdir?

Kaynak Uygulamalarında Sık Yaşanan Hatalar Nelerdir?

Kaynak uygulamaları, sac metal şekillendirme işlemleri sırasında sıklıkla tercih edilebilen uygulamalardandır. Kaynak işlemi yaparken kaynak operatörünün çok dikkatli bir şekilde çalışması gerekir. Aksi durumda çok büyük ölçeklerde maddi ve manevi zararların oluşmasına sebebiyet verebilir. Kişilerin gerekli donanımları kullanması ve önlemleri alması, kaynak sırasında oluşabilecek sıçramaların vücuduna gelmemesini sağlaması gerekir. Bu gibi durumlar kaynak yapan kişinin ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden olabilmektedir.

Kaynak uygulamalarında yaşanan hatalar, bilindik hatalar olarak karşımıza çıkabildiği gibi aynı zamanda karmaşık olaylar sonucunda da oluşabilir. Farklı çeşitlerden oluşan kaynak uygulaması hataları, şu şekilde maddelere ayrılarak incelenebilir:

●Kaynak üzerinde sıçrama yaşanabilir. Bu gibi uygulamalar sırasında amper seviyesi kontrol edilmelidir. Eğer normal düzeyden çok daha yüksek bir seviyede ise kesinlikle uygun bir dereceye ayarlanmalıdır. Bunun yanında ark boyu olarak adlandırılan seviyenin yükselmesi de risk oluşturabilmektedir. Tel çapına uygun olacak şekilde ayarlamalar yapılmalı ve kişilerin zarar görmesi önlenmelidir. Bunun yanında sıçramayı engellemek için kutuplamanın doğru yapıldığına ve gaz korumasının istenen seviyede olduğuna dikkat etmelisiniz. 

●Kaynak işlemini yapan çalışanlar çarpılma durumu yaşayabilir. Bu gibi durumların yaşanmaması için kaynağın doğru alanlar üzerinde uygulanması gerekir. Aksi takdirde yanlış alanlara yapılan kaynaklar ile fazla ısı ve elektrik aktarımı sağlanır ve kişilerin çarpılma durumu yaşama oranı da yükselir. Plakaları doğru bir şekilde yerleştirmeli ve kaynak yapmadan önce zayıf durumda olan ya da yanlış birleştirmeler ile oluşturulan tasarımlardan kaçınmalısınız.

●Kaynak yapılan alan üzerinde çatlakların var olmadığına dikkat edilmesi gerekir. Eğer bu alan içerisinde rutubet oranı yüksek ise bu rutubet oranının düşürülmesi gerekir. Düşük hidrojen oranına sahip olan malzemelerin seçimi, bu gibi uygulamalar sırasında çok daha iyi çözümler sağlayacaktır.

●Yetersiz seviyede bulunan ergime sorunları ve çatlaklar da kaynak uygulaması sırasında oluşan hatalar arasındadır.

Bu gibi hataların oluşmaması için daha önceden önlem almayı unutmayın. Aşağıda yer alan link üzerinden kaynak uygulamaları sırasında yaşanan hatalar hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 
https://www.tridi.co/ 

Bu gibi hataların oluşmaması için daha önceden önlem almayı unutmayın. Aşağıda yer alan link üzerinden kaynak uygulamaları sırasında yaşanan hatalar hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

https://www.tridi.co/ 

Son Güncelleme: 13.12.2022 20:40
Anahtar Kelimeler:
KaynakKaynak Uygulaması
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