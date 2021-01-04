Konveyör Fırın – Sistem Teknik

Konveyör fırın genellikle daha yüksek hacimli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu sanayi fırını tipik olarak otomatik bir konveyör işleme hattının bir parçasıdır. Yüksek hacimli işlemler için kolaylık sağlayan konveyör fırın tipi, tel bant konveyörlü fırın özelinde yüksek sıcaklık işlemlerinde kullanılır.

Koruyucu atmosfer altında hassas yüzey kalitesi ve brazing işlemi istenen uygulamalarda kullanılması için özel olarak geliştirilmiştir.

Düşük sıcaklık işlemlerinde ise konveyör fırın gerilimi azaltma veya giderme, kürleme ve temperleme süreçlerini yerine getirir.

Özel yazılımlar aracılığıyla her parçaya özel reçete ve tam otomatik proses uygulaması yapılır. Müşterilerin işlem yapacağı parçalara özel olarak tasarlanan fırınlar AMS-2750 ve CQI-9 gibi en yüksek kabiliyet derecede kabiliyet gerektiren standartlara uygun olarak tasarlanmakta ve çalışmaktadır.

Tavlama, parlak tavlama, brazing, parlak brazing, temperleme, gerilim giderme ve kürleme proseslerine sahip olan konveyör fırın 2000kg/saate kadar çalışma kapasitesine sahiptir.

Elektrik ve doğalgaz ısıtma sistemine sahip olmasının yanında 180-1150 santigrat derece sıcaklık kapasitesine sahiptir. Endogaz, exogaz ve monogaz koruyucu atmosferlerine sahiptir.



Sistem Teknik olarak, müşterilerimizin özel ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda, en yüksek kalitelerde ve belirlenen standartlara uygun olarak tasarladığımız konveyör fırınları, üretiminizi aksatmadan ve hatta daha da hızlandırmayı amaçlayarak uzman mühendislerimizin elinden geçerek kullanımınıza sunulmaktadır.

Tüm Sistem Teknik ekibi olarak, müşterilerimizin istek ve memnuniyetlerini her zaman göz önünde bulunduruyor ve yalnız satış sırasında değil satış sonrasında da yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz.

Tüm fırın çeşitlerimiz gibi konveyör tipi sanayi fırınımız da her müşterimizin hedeflediği üretim kapasitesine ve üretim gücüne hitap edebilmesi adına özen ve dikkatle tasarlanmıştır. Sistem Teknik, hiçbir müşterisini memnuniyet sınırları dışında bırakmaz, her zaman en yüksek kalitede en yüksek ürün imkânı sunmayı amaçlar.