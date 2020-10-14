Lanolin İçeren Ürünlere Dikkat!

Bebekleri için en iyisini isteyen anneler gıdadan kozmetiğe, tekstilden mobilyaya kadar satın aldıkları her şeyin içeriğini ve hammaddesini detaylıca ve titizlikle satın alıyorlar. Çok sayıda içerik ve hammadde anneler ve bebekler için zararlı olabileceğinden dolayı kırmızı listeye alınmış durumda.

Son zamanların en çok konuşulan içeriklerinden biri de ağırlıklı olarak göğüs ucu kremlerinde görülen lanolin içeriği. Emzirmenin ilk dönemlerinde görülen göğüs ucu yaraları anne için psikolojik ve fizyolojik olarak yıpratıcı olabiliyor. Bu yaralara çözüm olan ve piyasada satılan lanolinli göğüs ucu kremleri ise direk bebeğin ağzı ile temas ettiği için ciddi risk oluşturuyor.

Lanolin nedir? Riskleri nelerdir?

Lanolin, koyun ya da keçi yününden elde edilen bir içeriktir. Lanolin hayvansal bir içerik olduğu için alerjik etkisi olabilmektedir. İçeriğin alerjik etkisi yapılan birçok çalışmada kanıtlanmıştır. Bununla beraber koyun veya keçi yününden elde edilen lanolin içeriğinde her ne kadar saflaştırılsa da kanserojen olan pestisit yani böcek ilacı riski bulunmaktadır. Bu durum da lanolinli kremleri çok sakıncalı olmasına neden oluyor.

Emziren anneler göğüs ucu yaraları için ne kullanmalı?

Annelerin kendileri ve bebekleri için içeriğinden emin oldukları ve eczacılarının önerdiği ürünleri kullanmaları tavsiye edilmektedir. İçeriği %100 doğal ve organik içerikli olan ve etkinliği klinik olarak kanıtlanmış ürünler hem anneler ve bebekleri için güvenilir olacaktır hem de annelerin hızlı bir şekilde sonuca ulaşmalarını sağlayacaktır.