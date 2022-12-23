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Metamask nedir? Metamask hakkında her şey

Metamask tam olarak bunları sunan bir cüzdandır. Bybit Learn tarafından hazırlanan içerikte Metamask’e dair her şey yer alıyor.

23 Aralık 2022 Cuma 16:59
Metamask nedir? Metamask hakkında her şey

Metamask hakkında her şey

Kripto paraların sunduğu tüm imkân ve hizmetlerden yararlanmak, bunların tümünü deneyimlemek istiyorsanız bilgilerinizi saklayan ve koruyan bir cüzdandan çok daha fazlasına ihtiyacınız var. Size, blok zinciriyle doğrudan etkileşim kurarken aynı zamanda güvenli de olan bir kripto cüzdanı lazım. Metamask tam olarak bunları sunan bir cüzdandır. Bybit Learn tarafından hazırlanan içerikte Metamask’e dair her şey yer alıyor.

Kripto para okur yazarlığının yatırım yapmak için gerekli olduğuna inanan ve çalışmaları ile bu faaliyetlerini Bybit Learn başlığı altında gerçekleştiren Bybit, bir cüzdan çeşidi olan Metamask ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi içeren çalışmasında A’dan Z’ye Metamask’e ele alıyor. 

Metamask, Ethereum ağının sunduğu her türlü hizmete bağlanmanızı sağlayan bir “köprü” vazifesi görür. Bu hizmetler arasında merkeziyetsiz uygulamalara (dApp’ler), merkeziyetsiz finans hizmetlerine (DeFi) ve merkeziyetsiz borsalara (DEX) erişim de bulunmakta.  MetaMask’ın kurulumunu yapmak ve MetaMask cüzdan kullanmaya başlamak ilk başta karmaşık görünebilir. Ancak nasıl yapıldığını öğrendikten sonra son derece basittir. 

Kripto Cüzdanı Nedir?

Kripto para, blok zinciri işlemlerinin düzgün bir biçimde doğrulanması için söz konusu işlemlerin bir özel anahtar ile imzalanması ve herkese açık bir anahtar kullanılarak doğrulanması gerekir. Blok zincirinin yeni blok bilgileriyle güncellenmesi, yalnızca bu aşamadaki işlemlerin uygulanması durumunda gerçekleşir. Bu özel anahtarlar herkes için benzersizdir, kişiye özeldir. Tıpkı parolalarınızı özenle sakladığınız gibi özel olarak tutulmalı ve saklanmalıdır. Özel anahtarları başkalarından korumak için kripto cüzdanlarda saklamak gerekir. İşlemlerin gerçekleştirilmesi için özel anahtarlar kritik bir öneme sahiptir. Benzer şekilde özel anahtarlarınızın, dolayısıyla da kripto paralarınızın güvenliğini sağlamak için kripto cüzdanları da çok önemlidir.

İki türlü kripto cüzdanı vardır:

Sıcak cüzdanlar, özel anahtarlarınıza erişimi sağlayan, internete bağlı durumdaki yazılımlar, platformlar veya tarayıcı eklentileridir. Bunun için dizüstü bilgisayar, akıllı telefon veya internet tarayıcısı gibi cihazlarla internete erişiminiz olmalıdır. 

Soğuk cüzdanlar ise tıpkı USB bellekler gibi fiziksel donanımlar olan kripto cüzdanlarıdır. Çevrim dışı olmalarından dolayı soğuk cüzdanlar daha güvenlidir ve işlemlerin doğrulanması için yalnızca bir bilgisayar erişimi ile gerçekleşebilir. Ancak soğuk cüzdanlar, sıcak cüzdanların sunduğu imkânları sunmaz.

Metamask Nedir?

Metamask, blok zinciri alanında faaliyet gösteren bir yazılım şirketi olan  ConsenSys tarafından 2016 yılında oluşturulmuştur ve günümüzde piyasadaki en popüler sıcak cüzdanlardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra Metamask cüzdan, açık kaynaklı (herkesin erişim sağlayabileceği bir yazılım) bir cüzdandır. Ethereum blok zincirini ve bu ağ üzerinde çalışan ERC-20 türündeki tüm tokenleri hem çalıştırır hem de destekler. Metamask telefonda kullanıyorsanız bir uygulama olarak, internet tarayıcısında kullanıyorsanız bir uzantı olarak çalışır. Metamask şu anda Chrome, Firefox ve Brave tarayıcılarını destekliyor.

Metamask cüzdan kripto paralarınızı saklamakla kalmaz, PoolTogether gibi merkeziyetsiz finans (DeFi) bünyesinde faaliyet gösteren DApp’ler (Merkeziyetsiz Uygulamalar) ile etkileşimde bulunmanız için bir aracı vazifesi de görür.
 

Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaMetamaskEthereum
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