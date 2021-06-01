Neurontin Nedir, Nasıl Kullanılır? Yan Etkileri
Neurontin nedir? Neurontin yan etkileri nelerdir? Başlıklı bu yazımızda, epilepsi nöbetlerinin engellenmesi ve zona hastalığının ardından görülen sinir ağrılarının hafifletilmesi için kullanılan gabapentin etken maddeli ilaç hakkında bilgiler verdik.
Neurontin Nedir?
Zona hastalığından sonra ortaya çıkan şiddetli sinir ağrılarının hafiflemesi ve sara hastalığı nöbetlerinin engellenmesi için kullanılan, gabapentin etken maddeli antikonvülsan veya antiepikleptik ilaçlardan biridir.
Neurontin Nasıl Kullanılır?
İlacın kullanımı çiğnemeden bir veya iki bardak su ile olmalıdır. Aç karnına veya yemekle birlikte kullanılan ilaç, mutlaka doktor tarafından reçete edilmeli, ilaca başlanması veya bırakılması yine doktor kontrolünde olmalıdır.
Emziren veya Hamile Kadınlar Neurontin Kullanabilir mi?
İlaç emziren anneler için de önerilmemektedir. Şayet emzirme döneminde ilacı kullanma zorunluluğu bulunuyorsa, anne sütü sağılarak bebeğe dışarıdan anne sütü verilebilir.
Neurontin Yan Etkileri
İlacın yaygın görülen yan etkileri şunlardır.
- El ve ayaklarda şişlik
- Ani kilo alımı
- Koordinasyon bozukluğuna bağlı sakarlıklar
- Baş dönmesi
- Baş ağrısı
- Burun akması ve ateş benzeri grip belirtileri
- İshal ve kabızlık
- Unutkanlık
- Mide bulantısı
- Çift görme
- Alerjiye bağlı olarak deri yüzeyinde şiddetli döküntü ve kızarıklıklar
- Kendine zarar verme düşünceleri
- İntihar düşünceleri
- Dil, yüz ve dudakların şişmesi
Neurontin Kullanması Sakıncalı Olan Kişiler
- KOAH hastalığı olanlar
- Depresyon hastaları
- Böbrek hastaları
- Diyabet hastaları
- Karaciğer ve kalp hastaları
- Akut pankreatit hastaları
İlacın etken maddesi olan gabapentin etken maddesine veya ilacın içeriğine karşı alerjisi bulunanlar
Neurontin kullanımı için mevcut durumları hakkında doktora mutlaka bilgi vermelidir. İlacın kullanımı kesinlikle bir anda sonlandırılmamalı, doktor kontrolü dahilinde kademeli bir şekilde sonlandırılmalıdır.
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