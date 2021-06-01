Neurontin Nedir, Nasıl Kullanılır? Yan Etkileri

Neurontin nedir? Neurontin yan etkileri nelerdir? Başlıklı bu yazımızda, epilepsi nöbetlerinin engellenmesi ve zona hastalığının ardından görülen sinir ağrılarının hafifletilmesi için kullanılan gabapentin etken maddeli ilaç hakkında bilgiler verdik.

Neurontin Nedir?

Zona hastalığından sonra ortaya çıkan şiddetli sinir ağrılarının hafiflemesi ve sara hastalığı nöbetlerinin engellenmesi için kullanılan, gabapentin etken maddeli antikonvülsan veya antiepikleptik ilaçlardan biridir.

Neurontin Nasıl Kullanılır?

İlacın kullanımı çiğnemeden bir veya iki bardak su ile olmalıdır. Aç karnına veya yemekle birlikte kullanılan ilaç, mutlaka doktor tarafından reçete edilmeli, ilaca başlanması veya bırakılması yine doktor kontrolünde olmalıdır.

Emziren veya Hamile Kadınlar Neurontin Kullanabilir mi?

Hamile kadınların ilacı kullanmaları tavsiye edilmez. Ancak ilacı kullanırken hamile olduğunu öğrenen kadınlar, ilacı kullanmayı doğrudan bırakmak yerine doktora hamile kaldıkları hakkında bilgi vermelidir.

İlaç emziren anneler için de önerilmemektedir. Şayet emzirme döneminde ilacı kullanma zorunluluğu bulunuyorsa, anne sütü sağılarak bebeğe dışarıdan anne sütü verilebilir.

Neurontin Yan Etkileri

İlacın yaygın görülen yan etkileri şunlardır.

El ve ayaklarda şişlik

Ani kilo alımı

Koordinasyon bozukluğuna bağlı sakarlıklar

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Burun akması ve ateş benzeri grip belirtileri

İshal ve kabızlık

Unutkanlık

Mide bulantısı

Çift görme

Alerjiye bağlı olarak deri yüzeyinde şiddetli döküntü ve kızarıklıklar

Kendine zarar verme düşünceleri

İntihar düşünceleri

Dil, yüz ve dudakların şişmesi

Neurontin Kullanması Sakıncalı Olan Kişiler

KOAH hastalığı olanlar

hastalığı olanlar Depresyon hastaları

Böbrek hastaları

Diyabet hastaları

Karaciğer ve kalp hastaları

Akut pankreatit hastaları

İlacın etken maddesi olan gabapentin etken maddesine veya ilacın içeriğine karşı alerjisi bulunanlar

Neurontin kullanımı için mevcut durumları hakkında doktora mutlaka bilgi vermelidir. İlacın kullanımı kesinlikle bir anda sonlandırılmamalı, doktor kontrolü dahilinde kademeli bir şekilde sonlandırılmalıdır.

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