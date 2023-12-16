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Sarı Nokta Hastalığı Nedir?

Sarı nokta, retina üzerinde bulunan ve merkezi görüşün sağlandığı bölgedir. Bu bölge, çevremizdeki nesnelere odaklanmamıza ve ayrıntıları görmemize yardımcı olur.

16 Aralık 2023 Cumartesi 21:11
Sarı Nokta Hastalığı Nedir?






Sarı Nokta Hastalığı Nedir?


Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen konu hakkında bilgiler verdi.

Sarı nokta hastalığı veya age-related macular degeneration (AMD), retina üzerinde meydana gelen bir göz hastalığıdır. Bu hastalık, genellikle yaşla birlikte gelişen ve görsel işlevi etkileyen bir durumdur. Sarı nokta, retina üzerinde bulunan ve merkezi görüşün sağlandığı bölgedir. Bu bölge, çevremizdeki nesnelere odaklanmamıza ve ayrıntıları görmemize yardımcı olur.

Sarı nokta iki ana tipe ayrılır:

*Kuru Sarı Nokta Hastalığı: Sarı noktanın merkezi kısmında hücresel birikimlerin oluştuğu bir türdür. Bu birikimler, retina hücrelerinin ölümüne ve görme kaybına neden olabilir. Genellikle daha yavaş ilerler.

*Islak Sarı Nokta Hastalığı: Kan damarlarının retina altında anormal şekilde büyüdüğü bir türdür. Bu anormal kan damarları sızdırabilir ve retina hücrelerine zarar verebilir. Islak sarı nokta hastalığı daha hızlı ilerler ve kuru sarı nokta hastalığından daha ciddi görme kaybına neden olabilir.

Sarı nokta hastalığı, yaşlanma, genetik faktörler, sigara içme, yüksek tansiyon, yüksek kolestrol seviyeleri gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendirilir. Erken teşhis önemlidir, çünkü tedavi seçenekleri hastalığın tipine bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda, ilaçlar veya lazer tedavisi kullanılabilir. Tedavi seçenekleri sınırlı olabilir ve ileri aşamalarda görme kaybı geri dönüşsüz olabilir.

Bu nedenle, yaşlanma süreci içinde düzenli göz muayeneleri, yaşla ilişkili göz hastalıklarının erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir ve görme kaybının sınırlanmasına katkıda bulunabilir. Eğer sarı nokta hastalığı belirtileri (örneğin, merkezi görüşün bulanıklaşması veya kaybı) yaşıyorsanız, bir göz doktoruna danışmanız önemlidir.

Tedavi seçenekleri, hastalığın tipine ve evresine bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşte sarı nokta hastalığının tedavi yöntemleri:

Sarı nokta hastalığı tedavisi, birer aylık aralarla yapılan 3 seans halinde gerçekleştirilir. Bu tedavinin her seansı birkaç dakika kadar sürmektedir. Tedavi sırasında basit enjeksiyon işlemleri gerçekleştirildiği için tüm işlemler birkaç dakikada tamamlanmaktadır.

Sarı nokta hastalığı tedavisi, bireyin sahip olduğu sarı nokta hastalığının türüne göre değişebilir. Kuru sarı nokta hastalığına sahip olan bireylere omega 3 ve vitamin desteği verilebilir. Ve düzenli kontrollerle hastalığın ilerlemesi incelenebilir. Islak sarı nokta hastalığına sahip olan bireylere ise göz içi enjeksiyon tedavisi uygulanır. Bu tedavi sırasında direkt olarak göze Anti-VEGF ilaçlar uygulanır.

Son Güncelleme: 17.12.2023 00:51
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