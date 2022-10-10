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Sonbaharda bahçe bakımı nasıl yapılır?

Yaz mevsimini geride bıraktığımız şu günlerde, sonbaharla beraber daha serin ve yağışlı bir havaya merhaba demeye hazırlanıyoruz. Peki, bahçeleriniz bu değişime hazır mı? 

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:31
Sonbaharda bahçe bakımı nasıl yapılır?

Sonbaharda bahçe bakımı nasıl yapılır?

Sonbaharda, bahçe bakımı konusunda yapılması gereken en önemli şeylerden birinin bitkilerin ve çimlerin direncini arttırarak onları kışa hazırlamak olacağının altını çizen Büyübitki Kurucu Ortağı Peyzaj Mimarı Sibel Şavkın, sonbaharda bahçe bakımı konusunda ipuçları verdi.

Sonbaharın kapıya dayandığı son günlerde, havalar gittikçe soğumaya başlamış durumda. Soğuk havalara yaklaştıkça, bahçeler de oldukça bakımsız görünebiliyor. Peki, bu dönemde neler yapılabilir? 

Doğanın büyüsünü paylaşmak ve bitkilerin sihri ile insan hayatına değer katmak için yola çıkan üç kadın girişimcinin kurduğu Büyübitki’nin Kurucu Ortağı Peyzaj Mimarı Sibel Şavkın sulamadan gübrelemeye, ekim dikimden budamaya, sonbaharda toprak verimliliği ve bahçe bakımı konusunda uyarılarda bulundu.

Sonbahar bitkileri: Hercai, menekşe, çuha 

Sonbaharın, bahçe bakımı için en önemli mevsim olduğunun altını çizen Şavkın, “Sonbaharda, kışa girmeden son büyüme gerçekleşir ve bitki kökleri, en çok bu mevsimde çalışır. Bu nedenle, sonbahar ekim ve dikim mevsimi olarak kabul edilir. Bu mevsimde kış için hazırlık amacı ile gübreleme yapmak, oldukça faydalıdır. Sonbaharda, begonya, cam güzeli, horozibiği, kadife çiçeği gibi, yazlık mevsimlik bitkilerin değişme vakti gelmiş demektir. Onlar yerine, hercai menekşe ve çuha gibi sonbahar bitkiler dikebilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Çimleri onarmak için en ideal ay: Ekim

Sonbaharda dökülen yaprakların kompost yapımında kullanılabileceğini belirten Şavkın, çimleri onarmak konusunda en uygun dönemin Ekim ayı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Bir varil veya kova içinde biraz toprak ile örtüp çürümelerini sağlamak, kompost yapımı için yeterli olacaktır. Tırmık yardımı ile çimdeki yosunları çıkarıp çimin hava almasını sağladıktan sonra ortaya çıkan organik besinden, toprak değişimlerinde faydalanabilirsiniz.”

Kış mevsiminde roka, marul, maydanoz, reyhan, soğan ve havuç gibi tohum ekimleri yapılabileceğini söyleyen Şavkın, “Saksılarda ve bahçedeki ekim yataklarında yer alan toprakları havalandırmak, sonbaharda şehir bahçeciliği için yapılacak ilk işlerdendir. Kokopit içinde çimlenen tohumları, topraklarını havalandırdığınız saksılara veya bahçedeki ekim tarlarına ekebilirsiniz.”

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