Tazmanya Canavarı Nerede Yaşar, Özellikleri Nelerdir?

Sahip olduğu sıra dışı görünümüyle oldukça ilgi çeken ve çizgi film karakteri olarak da tanıdığımız Tazmanya canavarı nerede yaşar? Tazmanya canavarının özellikleri neler? Sorularına cevap verdiğimiz yazımızda, bu garip hayvan hakkında farklı detaylara da değindik.

Tazmanya Canavarı Nerede Yaşar?

Geçmişte başta Avustralya olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Tazmanya Canavarı, günümüzde ise sadece adını almış olduğu Tazmanya’da yaşamaktadır. Avustralya’da 14. Yüzyılda nesli tükendiği bilinen hayvan, sonraki yıllarda 20’ye yakın kez görülmüştür. Tazmanya, keseli sansargiller ailesinin bir üyesidir.

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Tazmanya canavarı, Keseli sansargiller ailesine mensup olan ve dünyada yaşayan en büyük temsilcisi konumundaki bir hayvandır.

Diğer adıyla Tasmanya Canavarı, kaslı ve yapılı fiziki yapısıyla en büyük otobur keseli olma özelliğini taşır.

Yaşadığı bölgelerde kümes hayvanları için tilkilerden daha tehlikeli bir tehdit olması nedeniyle, avcılar tarafından Tazmanya Adası’nda yoğun şekilde avlanmış ve nesli tükenme noktasına gelmiştir.

Ancak 1941 senesinde keseli canavarların korunması ile ilgili bir yasa çıkarılmasıyla birlikte, varlıklarını yeniden sürdürmeye devam etmişlerdir. Bu hayvanlarda görülen tehlikeli bir hastalık nedeniyle birçok hayvanın ölmesi, Tazmanya Canavarı’nın neslini yeniden tükenme noktasına getirmiştir.

Tazmanya Canavarı Özellikleri Neler?

En sıra dışı özelliği, irkildiklerinde çevreye yaymış oldukları nahoş koku ve aşırı yüksek ve ürkütücü bir çığlık çıkarmalarıdır. Tazmanya Canavarı özellikleri arasında en ilgi çekenleri, şunlardır.

• Beslenme esnasında, çok hırçın hareketler sergileyen bir hayvandır.

• Keseli sansargiller ailesinin, yaşayan tek üyesi konumundadır.

• Erkeklerin uzunlukları yaklaşık 65 santim, dişilerin uzunlukları ise ortalama 57 santimdir.

• Erkeklerin kuyruk uzunlukları 26-30 santim arasında, dişilerin ise 20 ile 24 santim arasındadır.

• Erkeklerin ortalama ağırlıkları 8 kiloyu bulurken, dişilerin ortalama ağırlıkları ise 6 kiloyu bulabilir.

• Bu hayvanın doğadaki ortalama yaşam süresi, 6 yılı bulmaktadır.

• Sivri dişleri ile kemikleri kolaylıkla parçalayabilir.



Tazmanya Canavarlarında Üreme

• Baş kısımları kısa ve geniş bir yapıdadır.• Güçlü ve kaslı bir vücut yapıları bulunur.• Kürk renkleri genellikle siyah veya koyu kahverengidir.• Ön ayakları, arka ayaklarından daha uzundur.• Kafasının tepesinde ve yüz kısmında bıyıkları ile dikkat çekerler.• Tehdit hissedilip hırçınlaştıklarında, kokarca kokusunun keskinliğine yakın pis bir koku yayarlar.• Koku alma ve duyma yetileri, fazlasıyla gelişmiş yapıdadır.• Loş ışıkta duran nesneleri görmekte zorlanan gözleri, hareket eden nesneler ise çok rahat görebilir.• Yaşayan memeli hayvanlar arasında, en kuvvetli ısırığa sahip hayvanlardır.

Dişi canavarlar, yaklaşık iki yıl içinde cinsel erişkinliğe ulaşır. Yılda bir kez doğuran dişi canavarlar, bir doğumda 20 ile 30 arasında yavru dünyaya getirir.

Yavrular yumurta akına benzer bir sıvı içerisinde dünyaya gelmekte olup, her bir yavrunun ağırlığı 18 ile 24 gram arasında değişir.

Gebelik süreleri 21 gün olan Tazmanya Canavarları, tekeşli olmadıkları için çiftleşmeden sonra erkek tarafından koruma altına alınmadıklarında başka erkeklerle de çiftleşir.

Yavrular doğumun ardından annenin kıllarına tutunarak, keseye ilerler. Kesede yavruların her biri bir meme ucunda 100 gün boyunca kalır. Ancak anne Tazmanya canavarının 4 meme ucu olması sebebiyle, 4 uçtan birine ulaşabilen ve memeyi bırakmayan ilk 4 yavru hayatta kalır. Memeye tutunamayan yavruları ise, genellikle anne yiyerek öldürmektedir.