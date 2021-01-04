Vakum Kaçak Testi Nedir?

Vakum sızdırmazlık testi olarak da bilinen vakum kaçak testi, özel program gerektiren bir fiziksel kontrol testidir. Vakum ortamında yapılan ısıl işlemler, vakum kaçak testinin uygulandığı yerlerden biridir. Vakum değerleri optimum seviyede değilse ısıl işlem fırınında kaçak oluşur. Belirli bir değerin üzerinde kaçak oluşan fırının çalıştırılması sağlıklı değildir.

Sızdırmazlık testi, belirlenen haznenin ön ve arka yüzeyi arasındaki basınç farkı temelinde gerçekleştirilir. Ayrıca kaynaklı bölgenin iki yüzeyine de ulaşıldığı durumlarda bir yüzeye kırmızı penetrant diğer yüzeye developer uygulanarak vakum testi gerçekleştirilebilir. Bu testi diğer NDT (Non-destructive testing) tekniklerinden ayıran önemli gerekliliklerden biri, tecrübeli bir operatör tarafından yapılması gerekliliğidir. Vakum kaçak testinin bu alanda uzman kişiler tarafından yapılması önemlidir.

Vakum Kaçak Testi Nasıl Yapılır?

Vakum kaçaklarının gösterilip tespit edilmesi amacıyla yapılan vakum kaçak testi, çevrim başlamadan cihaz henüz boşken yapılır. Eğer sterilizasyon bölümünün sıcaklığı 40˚C’nin üstündeyse kaçak testi işlemine başlanmaz. Bu koşulların sağlanması durumunda vakum testi seçilir ve işlem başlatılır. Cihaz, seçilen test derecesine ulaştıktan sonra 15 dakika bu seviyede beklemelidir. En sonunda ekranda görünen onay yazısı, ilgili yazıcı çıktısı ile doğrulanır.

Ne Kadar Süreyle Test Yapılmalıdır?

Cihazınızda ölçülen kaçak değeri 1.3 mBar/dk civarında ise cihazınıza her gün test yapılması gerekir. Kaçak 1 mBar/dk değerinin altında kalıyorsa haftada bir test yapılması yeterli olacaktır. Ancak test sonucu ölçülen değer 1.3 mBar/dk’dan fazla olmamalıdır. Eğer kaçağın bu değerden fazla olduğu tespit edilirse makinenin durdurulması gerekir.

Kaçak Testinin Faydaları