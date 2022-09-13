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Yirmi Yaş Dişleri Nedir?

Pek çoğumuzun olumsuz deneyimler yaşadığı ve bu yüzden detaylarını merak ettiğimiz 20lik dişlerin hangi durumlarda tedavi edilmesi gerektiğini veya neden çekilmesi gerektiğini Estetik ve Fonksiyonel Diş Hekimliği konusunda uzman Dt. Nazan Nur Arık şöyle açıklıyor;

13 Eylül 2022 Salı 08:59
Yirmi Yaş Dişleri Nedir?

Yirmi Yaş Dişleri Nedir?

“Ağızda birinci büyük azı ve ikinci büyük azı dişinin peşisıra üçüncü bir azı dişini görüyorsak bu yirmi yaş dişimizdir. Toplumumuzda, yirmi yaş dişleri genellikle 18-27 yaş arasında görülür ve bu yaşlarda problem yarattığı gözlemlenir. Yine bir literatür bilgisi olarak, Türk toplumunda yirmi yaş dişlerinin çıkarken bazı sorunlara yol açtığı belirtilmektedir. Genellikle bu dişler sağlam çıksa bile, bulunduğu bölge bakımından rahatlıkla fırçalanamaması ve dişi ipi kullanımınına pek uygun olmaması zamanla bazı problemli durumlar yaratabilir.”

Yirmilik Diş Problemleri Sadece Gençlerde mi Görülür?

Yirmilik diş problemleri hakkında merak edilen çok şey var. Bunlardan biri, belli bir yaşa gelince birden bire problemli bir şekilde ortaya çıkılıyor olduğu yönünde. Kimi zaman zor, kimi zaman da oldukça zahmetsiz geçen bu sürecin ayrıntılarını yine Dt. Nazan Nur Arık’a sorduk.

“En problemli yaşın dişin çıkmaya çalıştığı 18-27 yaş aralığı olduğunu söylemiştik. Peki neden bu yaşlar? Bu rahatsızlık sadece belli bir yaş aralığını mı etkiler? Hayır. Aslında bir diş sorun çıkaracağı zaman size önceden sinyal verir. Neden? Çünkü perikoronitis dediğimiz bir durum var. Genellikle bu dişler doğal olarak çıkmaya çalışırlar ancak tam olarak çıkamadıkları durumlarda veya çıksa bile arka diş etiyle bağlantılarının tam olarak kopmadığı durumlarda, diş etinde yoğun bir iltihaplanma ile karşılaşabiliyoruz ve bu durumda hastalar çok ağrılı perikoronitis durumlarıyla bize başvurabliyor. Bu şekilde gelişen süreçlerde hastalarımıza muayene sonrası bu dişlerin çekimine endikasyon koyuyoruz. Tabii hemen değil, bunun da bir süreci var.”

Yirmilik Diş Çekimleri Nasıl Yapılır ve Süreçleri Nasıl İlerler

Yirmilik dişler her zaman zorlu bir operasyon gerektirmediği gibi kimi zaman da dikkat ve zaman isteyen süreçler gerektirebiliyor. Pek çok farklı duruma göre izlenen yollar konusunda Dt Nazan Nur Arık bizleri aydınlattı.

“Eğer yirmi yaş dişi gömülü ise ve çevresinden kemik kaldırmak suretiyle çekilmesi gerekiyorsa cerrahi işlem yapılması gerekebiliyor. Diş, sadece diş etinde gömülü ise ve kemiğin çıkarılmasına gerek yoksa diş etinde küçük bir kesi yaparak çekimi gerçekleştirebiliyoruz. Eğer diş herhangi bir şekilde gömülü değilse diş hekimleri yirmilik dişinizi kolayca çekebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu tip diş çekimi ve her cerrahi işlem, her diş çekimi komplike bir işlemdir. Özellikle alt çene kemiklerinde bu durum dişlerin kırılmasına neden olabilir. Ancak bu da çok büyük bir sorun değildir, uzman diş hekimlerinin kolaylıkla çözebileceği bir durumdur. “

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