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2020 Türkiye Ralli Şampiyonası Taslak Takvimi açıklandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurulu, ilk olarak 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimini açıkladı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:31
2020 Türkiye Ralli Şampiyonası Taslak Takvimi açıklandı

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası Taslak Takvimi açıklandı

2020 sezonu kural ve takvim çalışmaları için organizatör kulüpler, sporcular ve takımlar ile toplantılarını sürdüren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurulu, ilk olarak 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimini açıkladı.

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na Sarıkamış Rallisi ve Hitit Rallisi dahil edilirken, şampiyona kapsamında yıl içinde 8 ralli koşulacak. Sezon 29 Şubat-01 Mart tarihlerinde Kars’ta düzenlenecek olan Sarıkamış Rallisi ile başlarken, 04-05 Nisan İzmir’de Ege Rallisi, 25-26 Nisan Eskişehir’de ESOK Rally, 16-17 Mayıs Ankara’da Hitit Rallisi, 20-21 Haziran’da Kocaeli Rallisi, 11-12 Temmuz Yeşil Bursa Rallisi, 24-27 Eylül WRC Türkiye Rallisi ile devam edecek ve 24-25 Ekim İstanbul Rallisi ile son bulacak.

2020 TOSFED TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI TAKVİMİ


29 Şubat -01 Mart Sarıkamış Rallisi / KARS
04-05 Nisan Ege Rallisi / İZMİR
25-26 Nisan ESOK Rally / ESKİŞEHİR
16-17 Mayıs Hitit Rallisi / ANKARA
20-21 Haziran Kocaeli Rallisi / KOCAELİ
11-12 Temmuz Yeşil Bursa Rallisi / BURSA
24-27 Eylül WRC Türkiye Rallisi/ MARMARİS
24-25 Ekim İstanbul Rallisi / İSTANBUL

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2020 Türkiye Ralli ŞampiyonasıRalli şampiyonası Takvimi
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