Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

2021 Karting Sezon Açılışı 5 Haziran'da Tuzla'da

Koronavirüs salgını sonrası 2021 Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı Tuzla pistlerinde başlıyor. Şampiyona Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından organize ediliyor.

01 Haziran 2021 Salı 23:40
2021 Karting Sezon Açılışı 5 Haziran'da Tuzla'da

2021 Karting Sezon Açılışı Tuzla'da

Karting heyecanı Covid-19 pandemisi nedeniyle verilen uzun aradan sonra Tuzla Motorsporları Kulübü’nün organizasyonuyla başlıyor. 2021 Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı, 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde Tuzla Belediyesi katkılarıyla İstanbul Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek olan yarışlar, Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak yapılacak.

Sezonun ilk yarışına rekor düzeyde sporcu katılımı bekleniyor. Senior, Junior, Mini ve Master kategorileri yanı sıra, bu yıl ilk kez düzenlenen 9 yaş altı sporcuların katılımına açık TOSFED Micro Destek Kupası katılımcıları da ilk kez piste çıkacak.

05 Haziran Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak olan organizasyon kapsamında, saat 13.00’de sıralama turları ve 14.25’den itibaren de  ilk yarışlar yapılacak. 06 Haziran Pazar günü ise organizasyon saat 10.40’da başlayacak yarışların ardından, 17.00’deki ödül töreniyle sona erecek.

Otomobil Sporlarında Şampiyona ve Kupalar Başlıyor
Otomobil Sporlarında Şampiyona ve Kupalar Başlıyor
Otomobil Sporları sezonu karting ile açıldı
Otomobil Sporları sezonu karting ile açıldı
Genç Milli Kolot Almanya'da Piste Çıkıyor
Genç Milli Kolot Almanya'da Piste Çıkıyor
'Hayalim Formula 1'e sporcu yetiştirmek'
'Hayalim Formula 1'e sporcu yetiştirmek'
Kartingde nefes kesen mücadele
Kartingde nefes kesen mücadele
Uşaklı Karting takımı Bahreyn'de dünya ikincisi oldu
Uşaklı Karting takımı Bahreyn'de dünya ikincisi oldu
Milli karting sporcusu Berkay Besler Fair Play'e aday gösterildi
Milli karting sporcusu Berkay Besler Fair Play'e aday gösterildi
Kartingciler Başkan Vekili Aldırmaz'dan destek istedi
Kartingciler Başkan Vekili Aldırmaz'dan destek istedi
Son Güncelleme: 01.06.2021 23:44
Anahtar Kelimeler:
KartingKarting SezonuTuzla BelediyesiTuzla Motorsporları KulübüTuzla Karting Park
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Nesil MINI Cabrio Elektrikleniyor
Yeni Nesil MINI Cabrio Elektrikleniyor
Kasko sigortası hakkında merak edilen 5 soru
Kasko sigortası hakkında merak edilen 5 soru
Dostluk ve Barış Rallisi Europa Orient Rallye 15. Kez start aldı
Dostluk ve Barış Rallisi Europa Orient Rallye 15. Kez start aldı
SEAT’ın Martorell fabrikasında akıllı mobil robotlar iş başında
SEAT’ın Martorell fabrikasında akıllı mobil robotlar iş başında
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası Eskişehir'de Başlıyor
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası Eskişehir'de Başlıyor
Borusan Otomotiv Motorsport Sezona Podyumla Başladı
Borusan Otomotiv Motorsport Sezona Podyumla Başladı
İstediğiniz Konumdan Chekici İle Çekici Bulabilirsiniz
İstediğiniz Konumdan Chekici İle Çekici Bulabilirsiniz
Toyota Plaza Kar, Müşteri Memnuniyeti’nde ödül aldı
Toyota Plaza Kar, Müşteri Memnuniyeti’nde ödül aldı
TürkTraktör Faz V ihracatına başladı
TürkTraktör Faz V ihracatına başladı
Dacia'da bahar cazip fırsatlarla geldi
Dacia'da bahar cazip fırsatlarla geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim