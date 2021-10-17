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30. Ege Rallisi | Ege'de Zafer Çukurova-Bostancı Ekibinin

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı 30. Ege Rallisi, 16-17 Ekim tarihlerinde İzmir Seferihisar’da gerçekleştirildi.

17 Ekim 2021 Pazar 14:57
30. Ege Rallisi | Ege'de Zafer Çukurova-Bostancı Ekibinin

Ege'de Zafer Çukurova-Bostancı Ekibinin 

16 Ekim Cumartesi günü Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Başkan Yardımcısı Orhan Birdal’ın katıldıkları start seremonisi ile başlayan iki günlük zorlu rallinin rallinin ilk günü Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı liderliğiyle tamamladı.

İkinci günü büyük çekişmeye sahne olan yarışın sonunda BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi Ege Rallisi’ni 10.1 saniye farkla ilk sırada tamamlayarak bu sezon ikinci zaferlerini İzmir’de kazanmış oldu. Yarışın başında liderliği ele geçiren ancak servis çıkışında aldığı zaman cezası ile pozisyonunu kaybeden BC Vision Motorsport takımından Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibi de Skoda Fabia R5 ile yarışı genel klasman üçüncüsü olarak tamamladı. 

Sınıf N'de GP Garage'dan Efe Albağlar-Ersin Ören,  İki çeker ve Sınıf 4'te Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Hasbay-Burak Erdener, Sınıf 3'te aynı takımından Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 5'te Clio Rally Trophy Turkey’den Mehmet Besler-Egemen Ertük, historic ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ve Şevki Gökerman Ralli Kupası klasmanında da Ayhan Germirli-Mustafa Nazik birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Ralli 17 Ekim Pazar akşamı Sığacık Teos Marina'daki finiş podyumunda son buldu.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 13-14 Kasım tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenecek olan Kocaeli Rallisi ile devam edecek.

Son Güncelleme: 17.10.2021 18:05
Anahtar Kelimeler:
RalliEge Rallisi
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