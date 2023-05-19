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7. Altın Marka Ödülleri'nden Renault'ya iki ödül

Bu yıl 7.’si düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde Renault, Yılın Otomotiv Markası seçilirken, MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş Yılın CEO’su ödülüne layık görüldü.

19 Mayıs 2023 Cuma 11:55
7. Altın Marka Ödülleri'nden Renault'ya iki ödül

7. Altın Marka Ödülleri'nden Renault'ya iki ödül


 

Markaların sektördeki başarılarını ve liderliğini tescil etmesi açısından büyük önem taşıyan 7.Altın Marka Ödülleri, Zorlu Raffles Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Otomotiv sektörünün öncü markalarından Renault, yenilikçi modelleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkarak, halk oylamasında Yılın Otomotiv Markası seçildi. 

Törende, Yılın CEO’su ödülüne layık görülen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş büyük bir gurur duyduğunu belirterek, “Müşterilerimizin memnuniyeti ve markamızı seçerken bize duydukları güveni her zaman korumak için adımlarımızı atıyoruz. Yeni lansman ataklarımız sırasında gelen bu ödüller, bize motivasyon kaynağı olacak ve iddiamızı daha da kuvvetlendirmemize etki edecek. Çok değerli bu iki ödülü bizlere layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
RenaultÖdül
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