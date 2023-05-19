7. Altın Marka Ödülleri'nden Renault'ya iki ödül
Törende, Yılın CEO’su ödülüne layık görülen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş büyük bir gurur duyduğunu belirterek, “Müşterilerimizin memnuniyeti ve markamızı seçerken bize duydukları güveni her zaman korumak için adımlarımızı atıyoruz. Yeni lansman ataklarımız sırasında gelen bu ödüller, bize motivasyon kaynağı olacak ve iddiamızı daha da kuvvetlendirmemize etki edecek. Çok değerli bu iki ödülü bizlere layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.