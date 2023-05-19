7. Altın Marka Ödülleri'nden Renault'ya iki ödül





Markaların sektördeki başarılarını ve liderliğini tescil etmesi açısından büyük önem taşıyan’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Otomotiv sektörünün öncü markalarından Renault, yenilikçi modelleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkarak, halk oylamasında Yılın Otomotiv Markası seçildi.

Törende, Yılın CEO’su ödülüne layık görülen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş büyük bir gurur duyduğunu belirterek, “Müşterilerimizin memnuniyeti ve markamızı seçerken bize duydukları güveni her zaman korumak için adımlarımızı atıyoruz. Yeni lansman ataklarımız sırasında gelen bu ödüller, bize motivasyon kaynağı olacak ve iddiamızı daha da kuvvetlendirmemize etki edecek. Çok değerli bu iki ödülü bizlere layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.