Almanya’da LogiMAT Fuarı’nda İnci rüzgârı esti

Almanya’da gerçekleşen LogiMAT Fuarı’nda İnci rüzgârı esti

Akü sektöründe dünyanın enerji uzmanı İnci, Almanya’nın Stuttgart kentinde 19-21 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Lojistik Çözümleri ve Süreç Yönetimi Ticaret Fuarı LogiMAT 2024’te yerini alarak en yenilikçi traksiyoner akü ürünlerini katılımcılarla buluşturdu.

İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa’nın iştiraki İnci GS Yuasa’nın endüstriyel akü markası İnci, Almanya’da gerçekleşen LogiMAT 2024’te en yenilikçi traksiyoner akülerini ziyaretçilere tanıttı.

Dünyanın dört bir yanına enerji sağlayan İnci traksiyoner aküler; uzun ömürleri, güvenli kullanımları, kısa sürede şarj olmaları ve daha düşük enerji maliyetleriyle LogiMAT 2024’te dikkatleri üzerine çekti. Elektrik enerjisiyle çalışan forklift, transpalet, yer temizleme makinesi gibi araçlar için en uygun çözümlerin İnci GS Yuasa kalitesiyle sunulduğu fuarda, DIN ve BS standartlarında geniş bir ürün yelpazesine sahip İnci Traksiyoner Aküler, ileri teknolojileri, yaygın servis ağı ve uzun ömürlü ürünleri ile katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en prestijli lojistik fuarlarından LogiMAT 2024’te gördükleri ilgiden oldukça memnun kaldıklarını aktaran İnci GS Yuasa İcra Direktörü Vekili Shinsuke Uehara, “Dünya’nın önde gelen traksiyoner akü üreticilerinden biri olarak, forklift, transpalet, istif makineleri, çekiciler, temizlik makineleri, taşıma bantları, elektrikli hibrit tekneler ve diğer elektrikli araçlara yönelik sunduğumuz akülerimiz, 750.000 hücre üretim kapasitesine sahip Türkiye’deki fabrikamızdan dünyanın dört bir yanına enerji vermeye devam ediyor. Yaygın bayi ağımız ve üstün ürün kalitemiz sayesinde Türkiye traksiyoner akü pazarında uzun yıllardır İnci markamızla sektörümüzün öncüsü olarak yolumuza devam ediyoruz. Traksiyoner akü üretim hatlarımıza yaptığımız yeni yatırımlarla, üretim kapasitemizi geçen iki yıl içerisinde yüzde 25 oranında artırdık. İnci GS Yuasa olarak çözüm odaklı projeler geliştiren bir yaklaşımla müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve çevremiz için en güvenilen enerji depolama şirketi olmayı hedefleyerek ihracat ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Global çapta alanında uzman forklift üreticileriyle birlikte çalışıyor, üretimde kullandığımız son teknolojiyle yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. İnovasyona verdiğimiz değerle Türkiye’den yapılan ihracatta sektör lideri olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

İnci traksiyoner aküler DIN ve BS standartlarında geniş ürün portföyü sunuyor

Dünyanın enerji uzmanı ve sektörün öncü akü markası olarak faaliyetlerini sürdüren İnci, ürettiği traksiyoner akülerle ve satış sonrası sunduğu geniş kapsamlı servis desteğiyle kullanıcıların tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya devam ediyor. Özellikle, DIN ve BS standartlarındaki İNCİ traksiyoner aküler uzun ömür, güvenli kullanım, kısa sürede şarj imkanıyla daha düşük enerji maliyeti sunarken elektrik enerjisiyle çalışan araçları en uygun çözümle buluşturarak şirketlere verimli bir kullanım vadediyor. Pazarın ihtiyacı olan tüm amper aralıklarında üretilen traksiyoner aküler, şarj cihazları, akü izleme takip, şarj odaları ve periyodik bakım hizmetleri temini ile müşterilere çözüm paketi halinde sunuluyor. Müşterilerin ihtiyacına özel satış sonrası çözümler üreterek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyor.