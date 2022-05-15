Anadolu Isuzu Fransa pazarında iddialı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurtdışı başarılarına yeni kilometre taşları eklemeye devam ediyor. 2021 yılı sonu itibarı ile Fransa pazarına satışını gerçekleştirdiği araçların sayısını toplamda 1000’e yükselten Anadolu Isuzu, bu başarısını Valence kentinde iş ortaklarının, müşterilerinin ve Fransız basınının katıldığı özel bir törenle kutladı.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurtdışı pazarlardaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 2021 yılı sonu itibarı ile sadece Fransa pazarına toplam 1000 midibüs ve otobüsün teslimatını gerçekleştiren Anadolu Isuzu, sembolik bir dönüm noktası olarak kabul ettiği bu başarısını Valence kentinde düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Anadolu Isuzu’nun Fransa distribütörü Fast Concept Car yöneticilerinin yanı sıra bu ülkedeki iş ortakları, müşterileri ve Fransız otomotiv sektör basınının temsilcileri katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şunları söyledi:

“Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak 2021 yılı midibüs ve otobüs ihracatında şirketimiz için tarihi rekorlara imza attığımız bir yıl oldu. Bu yıl 18. kez midibüs ihracat şampiyonu olduk. Yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Fransa bizim için en öncelikli pazarlardan biri konumunda. 2015 yılından itibaren Fransa distribütörümüz olan, her geçen yıl pazar payını artıran Fast Concept Car ile daha büyük hedeflere ulaşma yolunda bir dönüm noktası olarak gördüğümüz bu başarıdan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Fransa pazarında Fast Concept Car ile bugüne dek birçok ilke imza attık. İlk tam elektrikli otobüsümüz olan NovoCITI Volt’u geçen yıl Fransa’ya ihraç ettik. NovoCITI Volt ailesini bu yıl yeni modellerle büyüteceğiz. Yine Avrupa’da ‘Yılın Sürdürülebilir Otobüsü 2022’ ödülünün sahibi olan Kendo CNG alternatif yakıtlı otobüsümüzün en fazla talep gördüğü pazarlar arasında Fransa ilk sırada. Kendo, %100 Biogas uyumlu CNG motoru sayesinde daha çevreci özelliği ile temiz emisyon sağlıyor. Yakıt tasarrufunda da önemli avantajlar sunan Kendo, sunduğu konfor ve fonksiyonellik sayesinde hem servis taşımacılığı hem de turizm taşımacılığı alanlarında ideal çözüm sunmaktadır.

Arıkan, sürdürülebilirliğin Anadolu Isuzu için en temel önceliklerden biri olduğunu belirtti. Anadolu Isuzu’nun kısa süre önce iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) imza verdiğini, ayrıca ticari araç sektörünün 2040 yılına kadar yeni kamyon ve otobüs satışlarında %100 sıfır emisyonu hedefleyen “Drive to Zero” inisiyatifine katıldığını da hatırlatan Arıkan sözlerini şöyle tamamladı:

“Anadolu Isuzu olarak sahip olduğumuz geniş ürün yelpazemiz, teknoloji ve yeni enerjilere olan yatırımlarımız, Ar-Ge yetkinliğimiz ve yeni teknolojileri hayata geçirmeye olan hevesimiz, FCC gibi çevreye duyarlı, yeni enerjilerin geleceğine inanan, inovasyonu benimseyen ve geleceği doğru okuyabilen bir partner ile bütünleşince, gelecekte birlikte çok daha büyük kutlamalar yapacağımıza inanıyorum. ‘Güven’ ve ‘Sürekli Gelişim’ üzerine inşa ettiğimiz bu uzun soluklu işbirliği ile müşterilerimize sağladığımız faydanın artarak devam edeceğine dair inancımız tam.”