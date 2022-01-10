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Anadolu Isuzu’dan İsrail pazarına 48 adet otobüs teslimatı

Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, Orta Doğu bölgesinin önemli pazarlarından İsrail’de faaliyet gösteren dört ulaşım operatörüne toplam 48 adet midibüs ve otobüsün teslimatını gerçekleştirdi. Araçların müşterilere teslimatı, ilk kez online bir teslimat töreni ile gerçekleştirildi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 18:31
Anadolu Isuzu’dan İsrail pazarına 48 adet otobüs teslimatı

Anadolu Isuzu’dan İsrail pazarına 48 adet otobüs ve midibüs teslimatı

 

2021 yılını rekor ihracatla tamamlayan Anadolu Isuzu, yeni yılda da Ortadoğu’nun toplu taşımacılıkta önde gelen ülkelerinden İsrail’e yapmış olduğu 48 adet otobüs ve midibüs teslimatları ile bu başarısını devam ettiriyor. Araçların teslimatı sürmekte olan pandemi koşulları nedeniyle, ilk kez düzenlenen bir online teslimat töreni ile gerçekleştirildi. 

İsrail’de faaliyet gösteren Metropolin, Electra Afikim, Electra Afikim 2021, Kavim ulaşım operatörlerine 38’i Citiport, 3’ü Novociti Life, 7’si NovoUltra Nees olmak üzere toplam 48 aracın teslimatı gerçekleştirildi. 23 Aralık 2021 günü düzenlenen online teslimat törenine Anadolu Isuzu’nun İsrail ülke distribütörü Universal Trucks Israel LTD’in (UTI) yanı sıra ulaşım operatörleri Metropolin, Electra Afikim, Electra Afikim 2021 ve Kavim şirketlerinin yöneticileri ile Anadolu Isuzu üst düzey yöneticileri katıldı.

Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu şunları söyledi:

“Anadolu Isuzu olarak şirket hedeflerimiz doğrultusunda yurtdışı pazarlardaki iddiamızı 2022 yılında da sürdürüyoruz. Modern ulaşım sektörünün güncel talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak Ar-Ge merkezimizin yerli tasarım ve üretim yetkinlikleri ile ülkemizde ürettiğimiz Citiport, Novociti Life ve NovoUltra modelleri tüm dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.  Yüksek teknolojik standartlara sahip bir pazar olan İsrail’e yaptığımız satışlar da bizim için önemli bir uluslararası referans niteliğinde. Yurtdışı pazarlardaki konumumuzu 2022 yılında daha da güçlendirmeye, yeni pazarlara açılmaya ve ihracat rakamlarımızı artırmaya devam edeceğiz.” 

Citiport ve Novociti Life Ailesi: Modern ulaşım ihtiyaçlarına akılcı çözüm

 

Anadolu Isuzu’nun zamanında teslim ettiği Citiport, Novociti Life ve NovoUltra modelleri, engelliler için ek özellikler de dahil olmak üzere yolcuların konfor ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verecek biçimde tasarlandı. 

Citiport,  güçlü ve çevreci motoru, alçak taban platformu, geniş ve ferah iç düzeni, şasi yana yatma sistemi ve aracın erişilebilirliğini artıran ve tüm yolcular için engelsiz bir yolculuk sağlayan tekerlekli sandalye rampası ile modern bir toplu ulaşım çözümü olarak tercih ediliyor. Citiport, toplu taşıma alanında faaliyet gösteren müşterilerine düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor.   

Isuzu Novociti Life serisi de üstün motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ve düşük yakıt tüketimi sağlarken modern kentlerinin titiz normlarını başarıyla karşılıyor. Ulaşımda büyük ve orta büyüklükteki otobüsler yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life serisi, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor. Anadolu Isuzu’ nun 27 ve 29 koltuk seçenekleriyle sınıfının lider modeli olan NovoUltra serisi yolcu taşımacılığına farklı bir boyut getiriyor. İşletmecilerin yatırım ve işletim maliyetlerini önemli ölçüde düşüren Citiport, Novociti Life ve NovoUltra serisi araçlar, dayanıklı ve yüksek performanslı motorları, gelişmiş konfor ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra yüksek çeviklik ve manevra kabiliyetleri ile de belediyeler ve ulaşım operatörleri tarafından tercih ediliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Isuzu
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